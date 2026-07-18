21 ദിവസത്തെ പട്ടിണി; സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്? വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്...
കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.
Published : July 18, 2026 at 12:11 PM IST
പരിസ്ഥിതി-വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനായ സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ നിരാഹാര സമരം 21-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ നില ഗുരുതരമാണെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വെള്ളവും ഉപ്പും മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
നീറ്റ് ഉള്പ്പെടെ രാജ്യത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നിരഹാര സമരം. ഇതിനോടകം സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും തൻ്റെ നിലപാടിലുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സോനം വാങ്ചുക്ക്.
ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്.
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ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ കലോറികൾ ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, കൊഴുപ്പ്, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വെള്ളവും ഉപ്പും നിർജ്ജലീകരണം തടയാനും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനുമാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അവ ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കലോറി നൽകുന്നില്ല. ഭക്ഷണം ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് നിലക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
നിരാഹരത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ശരീരം ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ സംഭരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുറയും. ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ശരീരം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് വിഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും.
കീറ്റോണുകൾ എന്നിറയപ്പെടുന്ന തന്മാത്രകൾ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് പിന്നീട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇന്ധന സ്രോതസായി മാറുന്നത്. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഒരുപാട് കാലം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ശരീരഭാരം കുറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണിത്.
ഉപവാസം മൂന്നാം അഴ്ചയോട് അടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് നന്നായി കുറയുന്നു. പിന്നീട് ശരീരം ഉർജ്ജം ലഭിക്കാനായി പേശികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും പേശികളെ മാത്രമല്ല ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. ഹൃദയവും ഒരു പേശിയാണ്. ദീർഘകാലത്തെ നിരാഹാരം ഹൃദയത്തയും മറ്റ് സുപ്രധാന അവയവങ്ങളെയും പതുക്കെ ദുർബലപ്പെടുത്തും.
ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്?
യുഎസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (എൻഐഎച്ച്) നടത്തിയ പഠനം പ്രകാരം ദീർഘകാലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം അവയവങ്ങളെയും സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
വൃക്കകൾ: കൊഴുപ്പും പേശികളും കൂടുതൽ വിഘടിക്കുന്നതിനാൽ വൃക്കകൾ ശരീരത്തിലെ കൂടുതൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. നിർജ്ജലീകരണം മൂലം രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും വൃക്കകൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പിന്നീട് വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
ഹൃദയവും രക്തസമ്മർദ്ദവും: ആവശ്യത്തിന് കലോറി ഇല്ല എന്നതിനർത്ഥം ഹൃദയത്തിന് രക്തം കാര്യക്ഷമമായി പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജം കുറയുന്നു എന്നാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് താഴുകയും തലകറക്കം, ബോധക്ഷയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ കുറവ്: ഉപ്പ് സോഡിയം നൽകുന്നു. പക്ഷേ പേശികളുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ശരിയായ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താൻ ശരീരത്തിന് പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫേറ്റ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരുപാട് കാലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ അളവ് കുറയുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധശേഷി: ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീനും പോഷകങ്ങളും ഇല്ലാതെ ശരീരത്തിന് പുതിയ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ദുർബലമാകുമ്പോൾ ചെറിയ അണുബാധകൾ പോലും ഗുരുതരമാകും.
ട്യൂബ് വഴി ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ...
സോനം വാങ്ചുക്കിന് ഫിഡിങ് ട്യൂബ് വഴി ഭക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് ഫിഡിങ് ട്യൂബിലൂടെ ഭക്ഷണം നൽകാറില്ല. ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ മറ്റുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിന് പകരം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആസ്പിരേഷൻ ന്യുമോണിയ എന്ന ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് ജീവന് ഭീഷണിയാവുന്നതാണ്. ട്യൂബ് ഇടുന്നത് മൂലം പരിക്ക്, ഛർദ്ദി അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.
റീഫീഡിങ് സിൻഡ്രോം
ഏറ്റവും വലിയ അപകടം നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും. ആഴ്ചകളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇത് റീഫീഡിങ് സിൻഡ്രോമിന് കാരണമായേക്കാം. ദീർഘനേരം പട്ടിണി കിടന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം എത്തുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അളവ് കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാവുന്നു.
ഇത് രക്തത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ ശരീരകോശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇതോടെ രക്തത്തിൽ ഈ ധാതുക്കളുടെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാത മരണം, ശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പേശികളുടെ ബലഹീനത, മലബന്ധം, ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവക്ക് കാരണമാകുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാവുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ നൽകി തുടങ്ങുകയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അളവ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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