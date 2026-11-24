വെളുക്കാൻ തേയ്ക്കുന്നത് വിഷമാകും! മെർക്കുറി ക്രീം കിഡ്നി മാത്രമല്ല തലച്ചോറും തകർക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
മെർക്കുറി അതീവ അപകടകാരിയായ ഒരു ഘനലോഹം. ഓർമ്മക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ, കൈകാൽ വിറയൽ, കടുത്ത ക്ഷീണം, അസ്വസ്ഥത, ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിലും റാഷുകളും തുടങ്ങി നിരവധി പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കാം.
Published : November 24, 2026 at 4:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: മെർക്കുറി സാന്നിധ്യമുള്ള ക്രീമുകളുടേയും നിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകളുടേയും സ്ഥിര ഉപയോഗം മരണത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി (എഎംഎസ്) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഐഎംഎ ഭാരവാഹിയുമായ ഡോ. ശങ്കർ മഹാദേവൻ. ഇവയുടെ ഉപയോഗം പെട്ടെന്നുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ നൽകുകയില്ല. അതിൽ ആശ്വാസം കൊണ്ട് പലരും ഇതിനെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒടുവിൽ കൈവിട്ടു പോകുന്ന സമയത്താണ് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയെന്നും ശങ്കർ മഹാദേവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചർമ്മത്തിന് കറുത്ത നിറം നൽകുന്ന മെലാനിൻ എന്ന ഘടകത്തെ തടയാനാണ് വെളുക്കാനുള്ള ക്രീമുകളിൽ മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മെർക്കുറി അതീവ അപകടകാരിയായ ഒരു ഘനലോഹമാണ്. ഇത് കിഡ്നിയെ മാത്രമല്ല, തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കാം. ഓർമ്മക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ, കൈകാൽ വിറയൽ, കടുത്ത ക്ഷീണം, അസ്വസ്ഥത, ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിലും റാഷുകളും (പാടുകൾ) തുടങ്ങി നിരവധി പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കാം.
സാധാരണയായി ഒരു പാർട്സ് പെർ മില്യണിൽ (1 ppm) താഴെ മാത്രമേ ഇത് പാടുള്ളൂവെങ്കിലും, കണ്ടെത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ അളവ് ഏകദേശം 1,000 മടങ്ങോളം കൂടുതലാണ്. സെലിബ്രിറ്റികളെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെയും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് പുതിയ തലമുറയും സാധാരണക്കാരും ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കെണിയിൽ വീഴുന്നു.
നിയമ നിർമാണം അനിവാര്യം
ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ലേബൽ, നിർമ്മാണ-കാലഹരണ തീയതികൾ, അനുമതി വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. നിലവിലുള്ള ചെറിയ പിഴകളും ശിക്ഷാ നടപടികളും മാറണം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ നിലവിലെ നിയമം പര്യാപ്തമല്ല. കർശനമായ ശിക്ഷയും പിഴയും ആവശ്യമാണ്.
നിലവിൽ വളരെ ചെറിയ തുക മാത്രമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്നത്. 300, 500 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ചെറിയ പിഴ അടയ്ക്കുന്നത് വഴി നിർമ്മാണ കമ്പനിക്കോ പരസ്യ കമ്പനിക്കോ യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ വലിയ തുക ഇതിന്മേൽ ചുമത്തിയാൽ ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ തടയാനാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാജമോ നിലവാരമില്ലാത്തതോ ആയ ചില ഗുളികകളിലും ലെഡ്, കാഡ്മിയം തുടങ്ങിയ ഘനലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇവ തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ വൃക്കകളുടേയും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാം. അത് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാരകമായി തീരും.
ശരീരത്തിൽ രണ്ട് വൃക്കകളും ഒരു കരളും മാത്രമാണുള്ളത്. ഇവയ്ക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ച് അവയവം മാറ്റിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ താങ്ങാനാവാത്ത വിധം ഉയർന്നതായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വ്യാജ മരുന്നുകൾക്കും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്ത ചികിത്സകൾക്കും വിധേയരാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഡോ. ശങ്കർ മഹാദേവൻ ഇടിവി ഭാരതത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.
Also Read: കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും വായു മലിനീകരണം; മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി