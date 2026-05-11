തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മടിയാണോ? നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈഗോ ആയിരിക്കാം
അഹംഭാവം എന്നത് സ്വാഭാവികമായും വളരെ മോശമായ ഒന്നല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും അത് പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും, ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെപ്പോലും വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമായി കാണാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്
Published : May 11, 2026 at 2:26 PM IST
മനുഷ്യൻ്റെ ഈഗോ അഥവാ അഹംഭാവം ഒരിക്കലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പോടെ കടന്നുവരുന്ന ഒന്നല്ല. സിനിമകളിലെ വില്ലന്മാരെപ്പോലെ ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കാനാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാറില്ല, പകരം നീതിബോധം, അന്തസ്സ്, സ്നേഹം എന്നീ മുഖംമൂടികളണിഞ്ഞാകും അഹംഭാവം നമ്മുടെയുള്ളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന പല നിരാശകൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും പിന്നിലെ യഥാർഥ വില്ലൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈഗോ തന്നെയായിരിക്കും.
2026-ലെ ലോക ഈഗോ ബോധവത്കരണ ദിനത്തിൽ അസ്വസ്ഥജനകമായ ഒരു ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിവേകമാണോ അതോ വ്രണപ്പെട്ട അഭിമാനമാണോ എന്ന്. അഹംഭാവം എന്നത് സ്വാഭാവികമായും വളരെ മോശമായ ഒന്നല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും അത് പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും, ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെപ്പോലും വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമായി കാണാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വയമറിയാതെ ഈഗോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒൻപത് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
അവസാന വാക്ക് തൻ്റേതാകണമെന്ന വാശി
ഒരു തർക്കം സാങ്കേതികമായി അവസാനിച്ചാലും ചിലരുടെയുള്ളിലെ വാശി അവസാനിക്കില്ല. ഒരു സന്ദേശം കൂടിയെങ്കിലും അയച്ച് അവസാനത്തെ വാക്ക് തൻ്റേതാക്കണമെന്ന് അവർ വാശിപിടിക്കും. പൂർണമാകാത്ത ഒന്നിനെയും ഈഗോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിശ്ശബ്ദതയെ ഒരു പരാജയമായാണ് അത് കാണുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ തർക്കങ്ങളിലും വിജയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പക്വത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ശരിയാകുന്നതിനേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നത് സമാധാനമായിരിക്കും. പല ബന്ധങ്ങളും തകരുന്നത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, പകരം തോറ്റുകൊടുക്കാൻ രണ്ടുപേരും തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ടാണ്.
വിമർശനങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായി കാണുക
ജോലിസ്ഥലത്തോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ ആരെങ്കിലും ഒരു തിരുത്തൽ നിർദേശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം പ്രതിരോധിക്കുകയാണോ ചെയ്യാറുള്ളത്? തന്നെ വിമർശിക്കാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യംവന്നു എന്നാകും അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക. ഇത്തരം തിരുത്തലുകളെ ഒരു അപമാനമായാണ് ഈഗോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാനസികാരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ വിമർശനങ്ങളെ തിരിച്ചറിവുകൾക്കായുള്ള വിവരങ്ങളായാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കുറവുകൾ മറ്റൊരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നാം ചെറിയവരാകുന്നില്ല. വിമർശനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് വ്യക്തിത്വ വികാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും.
മറ്റുള്ളവരുമായി നിരന്തരം താരതമ്യം ചെയ്യുക
സഹപ്രവർത്തകൻ പുതിയ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ, ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സന്തോഷകരമായ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതം ഒന്നുമല്ലെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ? ഈഗോയുടെ ഇഷ്ടവിനോദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് താരതമ്യം. മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ഞാൻ മുന്നിലാണോ അതോ പിന്നിലാണോ എന്ന് അഹംഭാവം നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മേക്കാൾ പണവും സൗന്ദര്യവും വിജയവുമുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. അപരിചിതരുമായി നിരന്തരം താരതമ്യം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അർഥപൂർണമായ ജീവിതമാകില്ല. മനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങളെ തേടുമ്പോൾ ഈഗോ സ്ഥാനമാനങ്ങളെയാണ് തേടുന്നത്.
ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുക
ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം വലിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു ദുർബലതയായി ഈഗോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാനസികമായി കരുത്തുള്ളവരാണ് പെട്ടെന്ന് തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. ആത്മാർഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് ഒരാളുടെയും അന്തസ്സ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം മിഥ്യാഭിമാനത്തേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് വില കൽപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലരും ക്ഷമാപണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നത്.
എന്തിനെയും വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുക
ഒരാൾ അകലം പാലിക്കുമ്പോഴോ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതിരിക്കുമ്പോഴോ അവർക്ക് തന്നോട് വിലയില്ലെന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈഗോയുടെ ലക്ഷണമാണ്. എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദു താനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അഹംഭാവത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. യാഥാർഥ്യം മറ്റൊന്നാണ്; ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവരെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മറുപടി ലഭിക്കാത്തത് നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാകണമെന്നില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ തിരക്കുകളോ ക്ഷീണമോ മാനസികാവസ്ഥയോ ആകാം ഇതിന് കാരണം.
മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക
മറ്റൊരാൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ പുറമെ ചിരിക്കുകയും ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈഗോയാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം പലരിലും സാധാരണമാണ്. മറ്റൊരാളുടെ വിജയത്തെ സ്വന്തം പരാജയമായാണ് ഈഗോ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഒരാൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നില്ലെന്നും, മറ്റൊരാൾ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെന്നും വൈകാരിക പക്വതയുള്ള വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കാനുള്ള മടി
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമായാണോ തോന്നുന്നത്? തെളിവുകൾ എതിരാണെങ്കിലും വാദിച്ചു ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈഗോയുടെ ലക്ഷണമാണ്. തെറ്റ് പറ്റുന്നത് തൻ്റെ കഴിവുകേടാണെന്ന് അഹംഭാവം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ, തെറ്റുകൾ പരാജയങ്ങളല്ല, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറയാൻ വിവേകമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമുണ്ടാകില്ല.
പഴയ തർക്കങ്ങൾ മനസ്സിലിട്ട് നീറ്റുക
മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കഴിഞ്ഞാലും പഴയ തർക്കങ്ങളെ മനസ്സിലിട്ട് നീറ്റുന്നത് ഈഗോയുടെ വിനോദമാണ്. അന്നങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ എതിർവശത്തുള്ള വ്യക്തി ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണമായി മറന്നിട്ടുണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ വൈരാഗ്യം മനസ്സിനെ വല്ലാതെ തളർത്തും. ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ദുർബലതയல்ல, മറിച്ച് വൈകാരികമായ കരുത്താണ്.
ഈഗോയെ ആത്മാഭിമാനമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുക
അപകടകരമായ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണിത്. ആത്മാഭിമാനം എന്ന പേരിൽ നാം പലപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഹംഭാവത്തെയായിരിക്കും. ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക, ബന്ധങ്ങൾ പൂർണമായി വിച്ഛേദിക്കുക, ആജീവനാന്തം വൈരാഗ്യം വെച്ചുപുലർത്തുക എന്നിവയെല്ലാം ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈഗോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇരുട്ടിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇരുട്ടിനെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമെന്ന് പ്രശസ്ത സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് കാൾ ജങ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോക ഈഗോ ബോധവത്കരണ ദിനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈഗോയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതല്ല. അത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. വിവേകത്തേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ അഹംഭാവം സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശീലിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. അനാവശ്യമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക, തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുക, എപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്ന നിർബന്ധബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് യഥാർഥത്തിൽ നാം ആർജിക്കേണ്ട ബോധവത്കരണം.
References: