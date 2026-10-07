സ്ഥിരമായി ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണോ? കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടം
ഷാഹ്ദോളിലെ എസ്.വി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റും കരൾ രോഗ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. മഹേഷ് ശർമ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
Published : October 7, 2026 at 12:00 PM IST
വയറിലെ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളെ ഗ്യാസ് ട്രബിളായി കണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. സ്ഥിരമായി ഇത്തരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കുറയുന്നതിനും സന്ധിവേദനയ്ക്കും മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഷാഹ്ദോളിലെ എസ്.വി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റും കരൾ രോഗ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. മഹേഷ് ശർമയാണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. വയറുകമ്പിക്കൽ, വയറ്റിലെ ഭാരം, അസിഡിറ്റി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഗ്യാസ് മൂലമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം
ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് കാരണം ആകണമെന്നില്ല. ഫാറ്റി ലിവർ, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന് സമാനമായിരിക്കും. അതിനാൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകളില്ലാതെ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളെ വെറും ഗ്യാസ് ട്രബിളായി കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വലിയ അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തും. നെഞ്ചെരിച്ചിലിനും പുളിച്ചുതികട്ടലിനും ശമനം ലഭിക്കാൻ ആളുകൾ സാധാരണയായി ആൻ്റാസിഡുകളും മറ്റ് ഗുളികകളും ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗം ആമാശയത്തിലെ സ്വാഭാവിക അമ്ലതയെ നശിപ്പിക്കുകയും ദഹനപ്രക്രിയയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കുടലിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഗുരുതരം
മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം മരുന്നുകൾ രോഗികൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കാൽസ്യം കുറയുന്നതിനും സന്ധിവേദനയ്ക്കും കാരണമാകും. തുടക്കത്തിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെയുള്ള തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. കൈകാൽ വേദന, അസ്ഥികളുടെ ബലം കുറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോപീനിയ, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്നീ അവസ്ഥകൾക്കും ഇത് കാരണമാകും. ചില ഗ്യാസ് മരുന്നുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണത്തെ ബാധിക്കുകയും വിളർച്ചയ്ക്ക് (അനീമിയ) കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയോ നിർദേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്യാസിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തിനാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതെന്നും എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും രോഗി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ശരീരത്തിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അതിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം എന്താണെന്നും കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വയറുകമ്പിക്കൽ, വയറ്റിലെ ഭാരം, അസിഡിറ്റി, അസ്വസ്ഥത എന്നിവ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സ്വയം ചികിത്സിക്കരുതെന്ന് ഡോ. മഹേഷ് ശർമ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രതിവിധികൾ
ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചിട്ടയായ വ്യായാമവും ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തണം. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 60 മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രായമായവർ അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഡോക്ടറുടെ നിർദേശവും അനുസരിച്ച് 30 മിനിറ്റോളം നടക്കണം. ദിവസവും 10,000 ചുവടുകൾ നടക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടണമെന്നും ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. രാത്രി വളരെ വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: കരൾ തകരുമെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല; ഞെട്ടിക്കുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട്