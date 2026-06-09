ETV Bharat / health

അറിയാം ഷിഗെല്ല എന്ന വില്ലനെ; പ്രതിരോധിക്കാം കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ

നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ 126 ലധികം പേർക്ക് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഈ രോഗം വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് പ്രധാനമായും 2020 ലും 2022ലുമാണ്.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 6:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാത്ത് നാല് വയസുകാരിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഷിഗല്ല അത്ര നിസാരകാരനല്ല. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഈ രോഗം ഇപ്പോൾതന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ പല ജില്ലകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയും കരുത്തലും സ്വീകരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽക്കുന്ന സന്ദേശം. ഈ രോഗ കാലത്ത് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)

2026 ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഷിഗെല്ല ബാക്‌ടീരിയ അണുബാധ ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ നാല് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ 126 ലധികം പേർക്ക് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഈ രോഗം വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് പ്രധാനമായും 2020 ലും 2022ലുമാണ്.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)

നിലവിൽ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് രോഗബാധ പ്രധാനമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. വയനാട്ടിൽ സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ലക്ഷണങ്ങളോടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കുട്ടികളിലാണ് രോഗം പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)

മഴക്കാലത്ത് അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും സസൂഷ്‌മം രക്ഷിതാക്കളും സ്‌കൂളിലാണെങ്കിൽ അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.

ഷിഗെല്ല എന്ന അപകടക്കാരി

ദഹന വ്യവസ്ഥിതിയെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു തരം ബാക്‌ടീ രിയകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഷിഗെല്ല. ഇവ വൻകുടലിനെ ബാധിക്കുന്നതും വളരെ വേഗത്തിൽ പടരുന്നതുമായ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ രോഗം പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. ശരിയായ സമയത്ത് പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയായി മാറാം.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അഞ്ചു വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഷിഗെല്ല ബാക്‌ടീരിയ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പടരാൻ സാധ്യത. അംഗണവാടികൾ സ്‌കൂളുകൾ ശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗം വേഗത്തിൽ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

യാത്ര വേളകളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അണുബാധയ്ക്ക് സാധ്യത കൂറവായിരിക്കും.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)

ഷിഗെല്ല രോഗം പിടിപെടുന്നത് എങ്ങനെ?

  • രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മലത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ബാക്‌ടീരിയകൾ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം പടരുന്നത്. ഷിഗല്ല ബാക്‌ടീരിയ കലർന്ന കിണറ്റിലെവെള്ളം, മറ്റ് ജലാശങ്ങളിലെ വെള്ളം എന്നിവ തിളപ്പിക്കാതെ കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും രോഗം പടരും.
  • രോഗബാധയുള്ളവർ വൃത്തിയായി കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയോ വിളമ്പുകയോ ചെയ്യുമ്പോളും രോഗം പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
  • ശുദ്ധമല്ലാത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗം പിടിപെടാം.
  • രോഗിയായ വ്യക്തിയെ പരിചരിക്കുമ്പോഴോ കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ മാറ്റുമ്പോഴോ കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകാതിരുന്നാൽ അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.
  • തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലവിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ ഈച്ചകൾ വഴി ബാക്‌ടീരിയകൾ ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലും കലരുന്നു.
  • രോഗാണുക്കൾ അടങ്ങിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളിലോ തടാകങ്ങളിലോ കുളത്തിലോ കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അകത്തു പോയാൽ രോഗം വരാം

ഷിഗെല്ല വ്യാപനം തടയാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)
  • കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയായി കഴുകി സൂക്ഷിക്കുക.
  • ചെറിയ കുട്ടികൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ മുതിർന്നവർ ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക.
  • രോഗിയുടെ മലവും മറ്റു വിസർജ്യങ്ങളും പറ്റിയ തുണികൾ വേണ്ടത്ര അവധാനതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
  • അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക.
  • വയറിളക്കം ഉള്ള വേളകളിൽ നിങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും, ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക.
  • വയറിളക്കം ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞയയ്ക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക.
  • പൊതു കുളങ്ങളിൽ നിന്നും കിണറുകളിൽ നിന്നും സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം വയറ്റിനുള്ളിൽ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
  • കുടിവെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
  • ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനും ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  • കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കിണറുകളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുക.
  • അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
കടുത്ത വയറിളക്കം, മലത്തിൽ രക്തത്തിന്റെയോ കഫത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യം, വയറുവേദന, കടുത്ത പനി, ഛർദ്ദി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)

ചികിത്സ

ശക്തമായ രീതിയില്‍ വയറിളക്കുമുണ്ടാകുവാനിടയുള്ളതിനാല്‍ ശരീരത്തില്‍ നിര്‍ജലീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള പദാര്‍ഥങ്ങള്‍, വെള്ളം എന്നിവ ധാരാളമായി കുടിക്കുക. ഒആര്‍എസ് പോലുള്ള ലായനികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം നിര്‍ബന്ധമായും ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

SHIGELLA BACTERIA KERALA MEDICAL SYSTEM IMMUNITY POWER
special arragement (ETV Bharat)

ചെറിയ രീതിയില്‍ മാത്രം രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരില്‍ മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ പൊതുവെ ആവശ്യമായി വരാറില്ല.

മുൻകാല വ്യാപനം

2020 ലെ രോഗകാലഘട്ടം
2020 ഡിസംബറിൽ കോഴിക്കോട് കോട്ടപ്പറമ്പ് വാർഡ്, കോട്ടൂളി, പെരുവയൽ, ഫറോക്ക്, കടലുണ്ടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലായി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അമ്പതോളം പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തെയിരുന്നു.

ഏതാനും പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. 11 വയസുകാരനായ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ മരണമാണ് അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നത്.

2022 ലെ രോഗകാലഘട്ടം

2022 മേയ് മാസത്തിൽ കാസർകോട് ചെറുവത്തൂരിൽ ഷവർമ കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണവും ഷിഗെല്ല ബാക്‌ടീരിയ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് രോഗബാധ പ്രധാനമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

Also read: സ്കൂളുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം; വയനാട്ടിൽ ഷിഗെല്ല പ്രതിരോധം ശക്തം

TAGGED:

SHIGELLA
BACTERIA
KERALA MEDICAL SYSTEM
IMMUNITY POWER
HOW WE PREVENT THAT BACTERIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.