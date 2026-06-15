സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല മരണം; മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ഏഴുവയസുകാരൻ മരിച്ചു
മലബാർ മേഖലയിൽ ഷിഗെല്ല രോഗബാധ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 135 പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്
Published : June 15, 2026 at 12:41 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ സ്വദേശിയായ ഏഴ് വയസുകാരൻ ആർജവ് ആണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഷിഗെല്ല മരണമാണിത്.
പനിയും വയറിളക്കവും ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ മാസം 12നാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സ തേടിയത്. എന്നാൽ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കടുത്ത പനിക്കും അപസ്മാരത്തിനൊപ്പം ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകള് നല്കി. എന്നാല് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് രാവിലെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (ഐഎംസിഎച്ച്) ചികിത്സയിലുള്ള മറ്റ് നാല് കുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ നില കൂടി ഗുരുതരമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് ആതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കുട്ടികള് ചികിത്സയിലിലെന്ന് മാതൃശിശു വിഭാഗം പീഡിയാട്രിക് മേധാവി മോഹന്ദാസ് നായര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ഷിഗെല്ല ബാധിച്ചവര് ചികിത്സയില് തുടരുന്നുവെന്നും, അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആരുമില്ലെന്നും മോഹന് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും കൂടുതല് ഷിഗെല്ല മലബാർ മേഖലയിൽ
മലബാർ മേഖലയിൽ ഷിഗെല്ല രോഗബാധ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 135 പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 68 കേസുകളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. ഈ മാസം മാത്രം 13 ഷിഗെല്ല കേസുകളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വയനാട് 16, തിരുവനന്തപുരം 14, മലപ്പുറം 13, കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ആറു വീതം, തൃശ്ശൂർ നാല്, ഇടുക്കി മൂന്ന്, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ രണ്ടു വീതം, കോട്ടയം ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഷിഗെല്ല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് ഈ വര്ഷം നാലു മരണം
ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഷിഗെല്ല രോഗം ബാധിച്ച് നാല് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത്. ഷിഗെല്ല ബാധ മരണം കൂടുതല് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോഴിക്കോട് , മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് പെരുവയൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ആനക്കുഴിക്കരയിലെ മൂന്നു വയസുകാരി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് ജൂൺ ആറിന് കോഴിക്കോട് വള്ളിൽകടവ് സ്വദേശി നാല് വയസുകാരി നിള മരിച്ചതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്.
ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയില് ആദ്യമായി ഷിഗെല്ല മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പെരിന്തൽമണ്ണ കീഴാറ്റൂർ സ്വദേശി സരോജിനി(59) യാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മരണം. ജൂണ് 15 ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ഷിഗെല്ല ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴ് വയസുകാരന് മരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവസാനത്തെ കേസ്.
പ്രതിരോധം ഊർജിതം
രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി. കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ക്ലോറിനേഷൻ അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വ്യക്തിശുചിത്വം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. തുറന്നുവച്ചതും പഴകിയതുമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ആഹാരത്തിന് മുൻപും മലവിസർജനത്തിന് ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകണം.
എന്താണ് ഷിഗെല്ല?
ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയകൾ കുടലിനെ ബാധിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഷിഗെല്ലോസിസ് അഥവാ ഷിഗെല്ല. മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും കേടായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് പ്രധാനമായും ഈ രോഗം പകരുന്നത്. രോഗബാധിതരുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കടുത്ത പനി, വയറുവേദന, വയറിളക്കം, ഛർദി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
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കുട്ടികളെയാണ് ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാക്കുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കണമെന്നും, രോഗികൾക്ക് നിർജലീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒആർഎസ് ലായനി ഉൾപ്പെടെ നൽകണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്നു. കൃത്യമായ സമയത്ത് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയാൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗമാണിത്. അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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