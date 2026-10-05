യോനീഭാഗത്തെ വരൾച്ച മുതൽ വേദന വരെ: സ്ത്രീകൾ പരിശോധിക്കേണ്ട അഞ്ച് ലൈംഗിക ആരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ
സ്ത്രീകളിലെ ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മുംബൈയിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യനും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. നികിത കുൽക്കർണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
Published : October 5, 2026 at 7:17 AM IST
ലൈംഗിക ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ കാര്യമായി തോന്നാം. അതിനാൽ, ചില ലക്ഷണങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണെന്നോ, പ്രായമാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ സഹിച്ചുപോകേണ്ട ഒന്നാണെന്നോ കരുതി സ്ത്രീകൾ മാസങ്ങളോളം അവഗണിക്കാറുണ്ട്.
ഇത്തരം പല ലക്ഷണങ്ങൾക്കും സാധാരണവും ചികിത്സിക്കാവുന്നതുമായ കാരണങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിലും പലരും ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കുന്നുവന്ന് മുംബൈയിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യനും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. നികിത കുൽക്കർണി പറയുന്നു.
"ഇത്തരം പല ലക്ഷണങ്ങൾക്കും സാധാരണവും ചികിത്സിക്കാവുന്നതുമായ കാരണങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിലും, വിട്ടുമാറാത്തതോ ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ ആയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം കണ്ടെത്താനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടതുമാണ്," നികിത കുൽക്കർണി വ്യക്കമാക്കി. സ്ത്രീകൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അഞ്ച് ലൈംഗിക ആരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ 'ഇടിവി ഭാരതി'നോട് വിശദീകരിച്ചു.
1. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടയിലോ ശേഷമോ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന
അപൂർവ്വമായി അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടയിലോ ശേഷമോ ഉണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്തതോ ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ ആയ വേദന സാധാരണമാണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കരുത്. യോനീമുഖത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന, വരൾച്ച, അണുബാധകൾ എന്നിവ വൾവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വജിനിസ്മസ് പോലുള്ള പെൽവിക് ഫ്ലോർ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം. അതേസമയം, ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പെൽവിക് അവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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വേദന എവിടെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്, ഒപ്പം സ്രവം (discharge), രക്തസ്രാവം അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് വേദന എന്നിവയുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ രോഗകാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്. വേദന ആവർത്തിക്കുകയോ വഷളാവുകയോ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയോ ജീവിതനിലവാരത്തെയോ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണ്.
2. യോനീസ്രവത്തിലെ ഗന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായതോ വിട്ടുമാറാത്തതോ ആയ മാറ്റം
ആർത്തവചക്രത്തിലുടനീളം യോനീസ്രവത്തിൻ്റെ അളവിലും ഘടനയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം, അതിനാൽ ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാകണമെന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്രവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മാറ്റം തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ - പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായതോ അരോചകമായതോ ആയ ഗന്ധം, ചൊറിച്ചിൽ, നീറ്റൽ, വേദന, മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് വേദന എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ലൈംഗികമായി പകരുന്ന അണുബാധകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇതിന് കാരണമാകാം. എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയാൻ എപ്പോഴും സാധിക്കില്ല. കാരണം അറിയാതെ ആൻ്റിഫംഗൽ മരുന്നുകളോ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളോ മറ്റ് സാധാരണ മരുന്നുകളോ (over-the-counter treatments) ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും വൈകിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
3. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്തസ്രാവം
ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അസ്വസ്ഥതകൾ (local irritation), അണുബാധകൾ, സെർവിക്സിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കം (inflammation of the cervix) അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ പോളിപ്സ് (cervical polyps) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ കാരണം വ്യക്തമല്ലാത്തതോ ആയ രക്തസ്രാവം നിസാരമായി കാണരുത്.
അപൂർവ്വമായി, ഗർഭാശയമുഖത്ത് (cervix) ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ മൂലവും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുകയോ ആവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഗർഭാശയമുഖ ക്യാൻസറിനായുള്ള പതിവ് പരിശോധനകൾ പ്രധാനമാണ്. എങ്കിലും പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, കാരണം വ്യക്തമല്ലാത്ത രക്തസ്രാവമുണ്ടായാൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. യോനീഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായ വരൾച്ച, നീറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത
ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ യോനീഭാഗത്ത് വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടാം. ആർത്തവവിരാമ സമയത്തും അതിനുശേഷവും ഇത് സാധാരണമാണെങ്കിലും, മുലയൂട്ടൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ, ചില മരുന്നുകൾ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന് കാരണമായേക്കാം. ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരൾച്ച നീറ്റൽ, അസ്വസ്ഥത, ചെറിയ മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടയിൽ വേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരിക സുഖത്തെയും ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കാം. സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയേണ്ടതില്ല. ഇതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടയിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, യോനീഭാഗത്തെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മോയിസ്ചറൈസറുകൾ എന്നിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യചികിത്സ തേടുക.
5. വൾവ (vulva) ഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായ ചൊറിച്ചിൽ, വ്രണങ്ങൾ, നീര് അല്ലെങ്കിൽ മുഴ
വൾവ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലോ അസ്വസ്ഥതയോ പലപ്പോഴും ഫംഗസ് അണുബാധ മൂലമാണെന്ന് കരുതപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും, മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഇതിനുണ്ടാകാം. ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, അലർജി, അണുബാധകൾ, മറ്റ് വൾവ സംബന്ധമായ അവസ്ഥകൾ എന്നിവ സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന്ന മുഴയ്ക്കും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം. അവ മാറാതെ നിൽക്കുകയോ വേദനയുണ്ടാക്കുകയോ വലുപ്പം കൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.