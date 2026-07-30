വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വിരലുകൾ ചുളിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണങ്ങൾ അറിയാം
വിരലുകളിൽ ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനഫലമായി രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
Published : July 30, 2026 at 2:49 PM IST
ബാത്ത് ടബ്ബിലോ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലോ ഏറെനേരം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വിരലുകൾക്ക് നാൽപത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. പ്രകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തുമ്മൽ വരുന്നതും അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നതെന്തിനാണെന്ന് മറക്കുന്നതും പോലെ മനുഷ്യശരീരം കാണിക്കുന്ന വെറുമൊരു പ്രതിഭാസമല്ലിത്. വിരലുകൾ സ്പോഞ്ച് പോലെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിതെന്ന് വർഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും, പരിണാമപ്രക്രിയ മനുഷ്യന് നൽകിയ അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു എൻജിനിയറിങ് വിദ്യയാണിതെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
വിരലുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും ബുദ്ധിയുണ്ട്
വെള്ളത്തിൽ ഏറെനേരം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വിരലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾക്ക് വാട്ടർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിംഗർ റിങ്ക്ലിങ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നത്. കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്ന് കൈപ്പത്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന മീഡിയൻ നാഡിയാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ആശയവിനിമയ പാതകളിലൊന്ന്. വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കാനും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ അറിയാനും സഹായിക്കുന്നതിന് പുറമെ, വിയർക്കുക, രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുക തുടങ്ങിയ നാം ബോധപൂർവം ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കൈകൾ മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിരൽത്തുമ്പിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളിലൂടെ വെള്ളം ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തുടർപ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങാൻ നാഡികൾ നിർദേശം നൽകുന്നു. രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുന്നതോടെ വിരൽത്തുമ്പിലെ മൃദുവായ കോശങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം അല്പം കുറയുന്നു. ഇതോടെ ചർമം പുറത്തേക്ക് വീർക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയും പരിചിതമായ ചുളിവുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശരീരം മികച്ച ടയറുകൾ നിർമിക്കുന്നു
കൺമുന്നിലെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന
ചുളിവുള്ള വിരലുകൾക്ക് മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദം, വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിരലുകളിൽ ചുളിവുകൾ വീഴാത്തത് നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നു. ചില നാഡികൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള ലളിതമായ മാർഗമായി ചില ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാർ വിരലുകളിലെ ചുളിവുകൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്.
എത്ര സമയമെടുക്കും?
ഗവേഷകർ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ വിരലുകളിൽ മനഃപൂർവം ചുളിവുകൾ വീഴ്ത്തുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ലളിതമാണ്. വിവിധ പഠനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർ രണ്ട് കൈകളും സാധാരണ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റോളം മുക്കിവച്ചു. പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞയുടനെ കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കാത്തിരുന്നതോടെ ചർമം സാധാരണ നിലയിലായി.
എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണോ ചുളിവുകൾ വീഴുന്നത്?
അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്തോറും ചുളിവുകൾ വീഴുന്നത് കുറയുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വെള്ളം മൂലമുള്ള ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീന്തുമ്പോഴോ കുളിക്കുമ്പോഴോ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് വിരലുകളിൽ ചുളിവ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കൈകൾ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുളിവുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും.
ചുളിവുള്ള വിരലുകൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകുമ്പോൾ
വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കമില്ലാതെ വിരലുകളിൽ ചുളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിരൽത്തുമ്പിലെ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ സൂചനയാകാമെന്ന് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിർജലീകരണം: ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്തതും ചർമത്തിൽ ചുളിവുകൾ വീഴാൻ കാരണമാകും. നിർജലീകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചർമത്തിൻ്റെ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അമിതമായ ദാഹം, തലവേദന, തലകറക്കം, ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ.
തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ: ശരീര താപനില മുതൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തൈറോയ്ഡ് സഹായിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്തപ്പോൾ ക്ഷീണം, മോശം രക്തചംക്രമണം, വരണ്ട ചർമം, നേർത്ത ചുളിവുകൾ, തണുപ്പ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം.
ലിംഫെഡിമ: ശരീരകലകളിൽ ലിംഫ് ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും വീക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. കാലക്രമേണ ചർമം കട്ടിയുള്ളതും ചുളിവുകളുള്ളതുമായി മാറും.
റിങ്ക്ലി സ്കിൻ സിൻഡ്രോം: കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ജനനം മുതൽ ചർമത്തിൽ അസാധാരണമായി ചുളിവുകൾ വീഴുന്ന അപൂർവ പാരമ്പര്യ അവസ്ഥയാണിത്. വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും ഇത് ബാധിക്കും.
ലൂപ്പസ്, സ്ക്ലിറോഡെർമ: ചർമത്തെയും രക്തക്കുഴലുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങളാണിവ. തണുപ്പോ സമ്മർദമോ കാരണം വിരലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം താത്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന റെയ്നോഡ്സ് പ്രതിഭാസവും ചിലരിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
വിരലുകളിലെ ചുളിവുകൾ തടയാനാകുമോ?
വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ് വിരലുകളിൽ ചുളിവ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അത് തടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരിണാമപ്രക്രിയയിലൂടെ ശരീരത്തിന് ലഭിച്ച മികച്ചൊരു കഴിവാണിത്. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ റബർ ഗ്ലൗസുകൾ ധരിക്കുകയോ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കാരണമാണ് ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്:
ദിവസം മുഴുവൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ച് നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഓർമിപ്പിക്കണം. തണ്ണിമത്തൻ, സൂപ്പ്, ഹെർബൽ ടീ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും ഇതിന് സഹായിക്കും.
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം ചർമപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പ്രമേഹം ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക. ചർമം വൃത്തിയായും ഈർപ്പമുള്ളതായും സംരക്ഷിക്കുന്നത് സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
എക്സിമ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന ക്രീമുകളും ലളിതമായ ക്ലെൻസറുകളും ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുക. ആരോഗ്യകരമായ ചർമത്തിന് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
വിരലുകളിലെ ഈ ചെറിയ ചുളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നനഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നാഡീവ്യൂഹം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് സൂചനകൾ നൽകാനും ഇതിന് സാധിക്കും. വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിരലുകളിൽ ചുളിവ് വീഴുന്നതെന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നത് തീർച്ചയായും മികച്ചൊരു കാര്യമാണ്.ബാത്ത് ടബ്ബിലോ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലോ ഏറെനേരം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വിരലുകൾക്ക് നാൽപത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. പ്രകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തുമ്മൽ വരുന്നതും അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നതെന്തിനാണെന്ന് മറക്കുന്നതും പോലെ മനുഷ്യശരീരം കാണിക്കുന്ന വെറുമൊരു പ്രതിഭാസമല്ലിത്. വിരലുകൾ സ്പോഞ്ച് പോലെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിതെന്ന് വർഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും, പരിണാമപ്രക്രിയ മനുഷ്യന് നൽകിയ അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു എൻജിനിയറിങ് വിദ്യയാണിതെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
വിരലുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും ബുദ്ധിയുണ്ട്
വെള്ളത്തിൽ ഏറെനേരം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വിരലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾക്ക് വാട്ടർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിംഗർ റിങ്ക്ലിങ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നത്. കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്ന് കൈപ്പത്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന മീഡിയൻ നാഡിയാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ആശയവിനിമയ പാതകളിലൊന്ന്. വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കാനും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ അറിയാനും സഹായിക്കുന്നതിന് പുറമെ, വിയർക്കുക, രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുക തുടങ്ങിയ നാം ബോധപൂർവം ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കൈകൾ മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിരൽത്തുമ്പിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളിലൂടെ വെള്ളം ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തുടർപ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങാൻ നാഡികൾ നിർദേശം നൽകുന്നു. രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുന്നതോടെ വിരൽത്തുമ്പിലെ മൃദുവായ കോശങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം അല്പം കുറയുന്നു. ഇതോടെ ചർമം പുറത്തേക്ക് വീർക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയും പരിചിതമായ ചുളിവുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശരീരം മികച്ച ടയറുകൾ നിർമിക്കുന്നു
പരിണാമപ്രക്രിയ എന്തിനാണ് മനുഷ്യന് ചുളിവുള്ള വിരലുകൾ നൽകിയതെന്ന ആശയം പരിശോധിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തീരുമാനിച്ചു. അഞ്ഞൂറിലധികം വൊളന്റിയർമാരോട് ഉണങ്ങിയ വിരലുകൾ, നനഞ്ഞ വിരലുകൾ, ചുളിവുള്ള വിരലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു പിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഫലം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഉണങ്ങിയ വിരലുകൾക്ക് മികച്ച ഗ്രിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നനഞ്ഞ വിരലുകൾ വഴുതിപ്പോകുന്നതിനാൽ വസ്തുക്കൾ താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ വിരലുകളിൽ ചുളിവ് വീണതോടെ നനഞ്ഞ വസ്തു പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബലം പകുതിയോളം കുറഞ്ഞു. കാർ ടയറുകളിലെ ഗ്രൂവുകൾ പോലെയാണ് ഈ ചെറിയ ചുളിവുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവ കൂടുതൽ ഘർഷണം സൃഷ്ടിക്കുകയും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നനഞ്ഞ പ്രതലങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. അതിനാൽ അടുത്ത തവണ വഴുതുന്ന സോപ്പ് താഴെ വീഴാതെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുളിവുള്ള വിരൽത്തുമ്പുകളോട് നന്ദി പറയാം.
കൺമുന്നിലെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന
ചുളിവുള്ള വിരലുകൾക്ക് മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദം, വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിരലുകളിൽ ചുളിവുകൾ വീഴാത്തത് നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നു. ചില നാഡികൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള ലളിതമായ മാർഗമായി ചില ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാർ വിരലുകളിലെ ചുളിവുകൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്.
എത്ര സമയമെടുക്കും?
ഗവേഷകർ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ വിരലുകളിൽ മനഃപൂർവം ചുളിവുകൾ വീഴ്ത്തുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ലളിതമാണ്. വിവിധ പഠനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർ രണ്ട് കൈകളും സാധാരണ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റോളം മുക്കിവച്ചു. പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞയുടനെ കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കാത്തിരുന്നതോടെ ചർമം സാധാരണ നിലയിലായി.
എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണോ ചുളിവുകൾ വീഴുന്നത്?
അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്തോറും ചുളിവുകൾ വീഴുന്നത് കുറയുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വെള്ളം മൂലമുള്ള ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീന്തുമ്പോഴോ കുളിക്കുമ്പോഴോ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് വിരലുകളിൽ ചുളിവ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കൈകൾ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുളിവുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും.
ചുളിവുള്ള വിരലുകൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകുമ്പോൾ
വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കമില്ലാതെ വിരലുകളിൽ ചുളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിരൽത്തുമ്പിലെ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ സൂചനയാകാമെന്ന് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിർജലീകരണം: ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്തതും ചർമത്തിൽ ചുളിവുകൾ വീഴാൻ കാരണമാകും. നിർജലീകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചർമത്തിൻ്റെ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അമിതമായ ദാഹം, തലവേദന, തലകറക്കം, ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ.
തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ: ശരീര താപനില മുതൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തൈറോയ്ഡ് സഹായിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്തപ്പോൾ ക്ഷീണം, മോശം രക്തചംക്രമണം, വരണ്ട ചർമം, നേർത്ത ചുളിവുകൾ, തണുപ്പ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം.
ലിംഫെഡിമ: ശരീരകലകളിൽ ലിംഫ് ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും വീക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. കാലക്രമേണ ചർമം കട്ടിയുള്ളതും ചുളിവുകളുള്ളതുമായി മാറും.
റിങ്ക്ലി സ്കിൻ സിൻഡ്രോം: കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ജനനം മുതൽ ചർമത്തിൽ അസാധാരണമായി ചുളിവുകൾ വീഴുന്ന അപൂർവ പാരമ്പര്യ അവസ്ഥയാണിത്. വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും ഇത് ബാധിക്കും.
ലൂപ്പസ്, സ്ക്ലിറോഡെർമ: ചർമത്തെയും രക്തക്കുഴലുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങളാണിവ. തണുപ്പോ സമ്മർദമോ കാരണം വിരലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം താത്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന റെയ്നോഡ്സ് പ്രതിഭാസവും ചിലരിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
വിരലുകളിലെ ചുളിവുകൾ തടയാനാകുമോ?
വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ് വിരലുകളിൽ ചുളിവ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അത് തടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരിണാമപ്രക്രിയയിലൂടെ ശരീരത്തിന് ലഭിച്ച മികച്ചൊരു കഴിവാണിത്. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ റബർ ഗ്ലൗസുകൾ ധരിക്കുകയോ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കാരണമാണ് ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്:
ദിവസം മുഴുവൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ച് നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഓർമിപ്പിക്കണം. തണ്ണിമത്തൻ, സൂപ്പ്, ഹെർബൽ ടീ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും ഇതിന് സഹായിക്കും.
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം ചർമപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പ്രമേഹം ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക. ചർമം വൃത്തിയായും ഈർപ്പമുള്ളതായും സംരക്ഷിക്കുന്നത് സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
എക്സിമ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന ക്രീമുകളും ലളിതമായ ക്ലെൻസറുകളും ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുക. ആരോഗ്യകരമായ ചർമത്തിന് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
വിരലുകളിലെ ഈ ചെറിയ ചുളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നനഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നാഡീവ്യൂഹം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് സൂചനകൾ നൽകാനും ഇതിന് സാധിക്കും. വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിരലുകളിൽ ചുളിവ് വീഴുന്നതെന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നത് തീർച്ചയായും മികച്ചൊരു കാര്യമാണ്.
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