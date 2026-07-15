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അമിത രക്തസ്രാവവും വേദനയും; യുവതിക്ക് ആശ്വാസമായി റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ, നീക്കിയത് കൂറ്റൻ മുഴകൾ

മാസമുറ സമയത്തെ അമിതമായ രക്തസ്രാവവും വിട്ടുമാറാത്ത വയറുവേദനയുമാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 8:28 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: കടുത്ത വയറുവേദനയും അമിതമായ രക്തസ്രാവവും കാരണം ദുരിതത്തിലായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി നൂതന വൈദ്യശാസ്ത്രം. ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയത്തെ മറികടന്ന്, റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ യുവതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് 3.2 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കൂറ്റൻ മുഴകൾ. സി.കെ ബിർള ആശുപത്രിയിലെ (സി.എം.ആർ.ഐ) ഡോക്ടർമാരാണ് ഈ അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

മാസമുറ സമയത്തെ അമിതമായ രക്തസ്രാവവും വിട്ടുമാറാത്ത വയറുവേദനയുമാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വലിയ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ (മുഴകൾ) വളരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. മുഴകളുടെ വലിപ്പവും സ്ഥാനവും കാരണം ഗർഭപാത്രം അസാധാരണമായി വികസിച്ചിരുന്നു. ഇത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഗർഭപാത്രം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരുന്നു യുവതിയും കുടുംബവും. എന്നാൽ ഗർഭപാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുഴകൾ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ മെഡിക്കൽ സംഘം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ
സി.എം.ആർ.ഐയിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. പർണമിത ഭട്ടാചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സങ്കീർണമായ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള മയോമെക്ടമി എന്ന നൂതന രീതിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ത്രിമാന കാഴ്ചയും റോബോട്ടിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ കൃത്യതയും ശസ്ത്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കി. ശരീരത്തിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി നടത്തുന്ന ഈ രീതിയിലൂടെ രക്തനഷ്ടം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും ചുറ്റുമുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാനും ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഗുണങ്ങൾ
സാധാരണയായി നടത്തുന്ന തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിരവധി ഗുണങ്ങളാണ് റോബോട്ടിക് മയോമെക്ടമിക്കുള്ളത്. ചെറിയ മുറിവുകൾ മാത്രമുള്ളതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വേദന വളരെ കുറവായിരിക്കും. അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നതിനൊപ്പം വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനും രോഗിക്ക് സാധിക്കും. ആശുപത്രി വാസം കുറയ്ക്കാനും ഈ രീതി സഹായിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഗർഭധാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭപാത്രം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

വലിയ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ പലപ്പോഴും അമിതമായ രക്തസ്രാവം, ഇടുപ്പെല്ല് വേദന, വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് ഡോ. പർണമിത ഭട്ടാചാര്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി എന്നാണ് പല സ്ത്രീകളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലെ പുരോഗതിയിലൂടെ സങ്കീർണമായ മുഴകൾ പോലും സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യാനും ഗർഭപാത്രം സംരക്ഷിക്കാനും ഇന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മികച്ച കൃത്യതയും വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തിയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്ത്രീകൾക്ക് വേഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു.

പ്രത്യുൽപാദന പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന കാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളാണ് യൂട്ടറൈൻ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ. പലരിലും ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ലെങ്കിലും, വലിയ മുഴകൾ അമിത രക്തസ്രാവം, കടുത്ത വേദന, വയറു വീർക്കൽ, മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. കൃത്യസമയത്തുള്ള രോഗനിർണയവും നൂതന ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികളും വഴി പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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