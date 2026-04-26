അരിയുടെ തവിട് കളയല്ലേ... ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തൂ; വൻകുടൽ കാൻസർ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം

തവിട് വൻകുടൽ കാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീക്കം, ട്യൂമർ ഭാരം എന്നിവ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം. എലികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ വിജയം, തവിട് കഴിക്കുന്നത് കടലില്‍ പ്രതിരോധ ബാക്‌ടീരിയകളുടെ വളര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് സഹായിക്കുമെന്നും കണ്ടെത്തല്‍.

BANARAS HINDU UNIVERSITY RICE BRAN RESEARCH BHU CANCER COLORECTAL CANCER RESEARCH
representative image and Rice bran (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 26, 2026 at 5:24 PM IST

ന്‍ കുടൽ കാൻസർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൊളോറെക്‌ടൽ കാൻസര്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തവിട് ഫലപ്രദമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിലെ (ബിഎച്ച്‌യു) ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത്. ണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കൊളറാഡോ സർവകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ച് എലികളിൽ ഇവ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. 2023 മുതല്‍ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ച ഗവേഷണത്തില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് തവിട് ഒരു ആൻ്റി കാന്‍സര്‍ മരുന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനിടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഗവേഷകനായ അഖിലേന്ദ്ര മൗര്യ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കിട്ടു. തവിട് കഴിക്കുന്നത് കുടൽ മൈക്രോബയോട്ടയിലും മെറ്റബോളൈറ്റുകളിലും ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

BANARAS HINDU UNIVERSITY RICE BRAN RESEARCH BHU CANCER COLORECTAL CANCER RESEARCH
Rice bran (ETV Bharat)

തവിട് വൻകുടൽ കാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീക്കം, അസ്വസ്ഥതകള്‍ എന്നിവ കുറയ്ക്കുമെന്നും അഖിലേന്ദ്ര മൗര്യ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം വൻകുടൽ കാൻസർ അതിജീവിച്ചവരിൽ സമാനമായ ഉപാപചയ മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ബിഎച്ച്‌യുവിലെ സുവോളജി വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു.

കൊളോറെക്റ്റൽ കാൻസറും പുതിയ ചികിത്സയും

കൊളോറെക്റ്റൽ കാൻസർ വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ജനിതക ഘടകങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മാംസാഹാരം, അമിതമായ മദ്യം എന്നിവ കുടൽ കാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. അസഹനീയമായ വയറുവേദന, മലത്തിൽ രക്തം, ശരീരഭാരം കുറയൽ, വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍.

BANARAS HINDU UNIVERSITY RICE BRAN RESEARCH BHU CANCER COLORECTAL CANCER RESEARCH
Rice bran (ETV Bharat)

സാധാരണയായി അരിയുടെ തവിട് എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ്. ഈ തവിട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വൻകുടൽ കാൻസറിനെ തടയുന്നതിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഖിലേന്ദ്ര മൗര്യ വ്യക്തമാക്കി. തവിടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകൾക്ക് വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തവിടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫിനോളുകളും ഫ്ലേവനോയ്‌ഡുകളും കാൻസർ തടയുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

BANARAS HINDU UNIVERSITY RICE BRAN RESEARCH BHU CANCER COLORECTAL CANCER RESEARCH
Powered rice bran (ETV Bharat)

തവിട് ഒരാളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അത് കാൻസർ തടയുന്നതിൽ ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തവിട് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ താരതമ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. തവിട് ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ ബാക്‌ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കുടലില്‍ കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തവിട് എലികളുടെ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി

കുടൽ കാൻസർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വൻകുടൽ കാൻസർ ചികിത്സിക്കണമെങ്കില്‍ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ, മിക്കവരും ഇടയ്ക്കിടെ വിവിധ കുടൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചിലപ്പോള്‍ കാൻസർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കാം. നെല്ലിൻ്റെ പുറം പാളി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട് ആയ നെല്ലിൻ്റെ തവിട് എലികൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ വൻകുടൽ കാൻസറിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൊളറാഡോ സർവകലാശാലയിൽ വച്ചാണ് തവിട് എലികളിൽ ചെലുത്തുന്ന പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത്.

BANARAS HINDU UNIVERSITY RICE BRAN RESEARCH BHU CANCER COLORECTAL CANCER RESEARCH
Rice (ETV Bharat)

എന്താണ് കൊളോറെക്‌ടൽ കാൻസർ

വൻകുടൽ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിലെ കോശങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി വളരുന്നതിനെയാണ് കൊളോറെക്‌ടൽ കാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി പോളിപ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുതും അർബുദരഹിതവുമായ വളർച്ചകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ജനിതക ഘടകങ്ങൾ, മാംസം കൂടുതലായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം, അമിതമായ മദ്യപാനം, ശാരീരിക വ്യായാമക്കുറവ് എന്നിവ കുടല്‍ കാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്നു.

മലവിസർജ്ജന ശീലങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ (വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം പോലുള്ളവ), മലാശയ രക്തസ്രാവം, ശരീരഭാരം കുറയൽ, ക്ഷീണം എന്നിവ ഈ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കൊളോനോസ്കോപ്പി വഴി കൃത്യമായ രോഗനിർണയം സാധ്യമാണ്, ഇത് അർബുദത്തിനു മുമ്പുള്ള പോളിപ്‌സ് നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

