ക്യാൻസർ വീണ്ടും വരുന്നത് തടയാം; നിർണായക ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുമായി തിരുവനന്തപുരം ആർജിസിബി
കോശങ്ങളിലെ EPHA2, Ephrin-B1 എന്നീ പ്രോട്ടീനുകൾ തമ്മിലുള്ള വിചിത്രമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം തടയുന്നതിലൂടെ ക്യാൻസർ വീണ്ടും വരുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.
By PTI
Published : August 3, 2026 at 8:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചികിത്സ വിജയിച്ചതിന് ശേഷവും ശരീരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന (Dormant) ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണർന്ന് കൂടുതൽ മാരകമായി തിരികെ വരുന്നത് തടയാൻ വിപ്ലവകരമായ ഗവേഷണ നേട്ടവുമായി രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി (RGCB). ബയോടെക്നോളജി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ കൗൺസിലിന് (BRIC) കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, ഇത്തരത്തിൽ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ ആക്രമണകാരികളാകുന്നത് തടയാനുള്ള പുതിയ ഔഷധങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുവരികയാണെന്ന് അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കോശങ്ങളും ക്യാൻസറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവും
ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ പ്രധാന വെല്ലുവിളി രോഗം ഭേദമായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആക്രമണകാരിയായി തിരികെ എത്തുന്നു എന്നതാണ്. സാധാരണ ചികിത്സയിൽ ഭൂരിഭാഗം ക്യാൻസർ കോശങ്ങളും നശിക്കുമെങ്കിലും, ചില കോശങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയമായോ ഉറങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥയിലോ ശരീരത്തിൽ തുടരും. പിന്നീട് ഇവ 'ക്യാൻസർ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ' (CSCs) ആയി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെയാണ് രോഗം വീണ്ടും മാരകമായി പടരുന്നത്.
രോഗനിർണ്ണയത്തിലെ വഴിത്തിരിവ്: പ്രോട്ടീൻ ആശയവിനിമയം
ഡോ. ടെസി തോമസ് മാളിയേക്കലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ ഗവേഷണം പ്രശസ്ത രാജ്യാന്തര സയൻ്റിഫിക് ജേണലായ 'സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിഗ്നലിംഗിൽ' (Cell Communication and Signaling) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോശങ്ങളിലെ EPHA2, Ephrin-B1 എന്നീ രണ്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അപൂർവ്വവും സ്വാഭാവികമല്ലാത്തതുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. സാധാരണ സ്റ്റെം സെല്ലുകളിൽ നടക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ക്യാൻസർ സ്റ്റെം സെല്ലുകളിലെ ഈ മാറ്റം.
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"EPHA2, Ephrin-B1 പ്രോട്ടീനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ അസാധാരണ ബന്ധം കോശങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ തമ്മിലുള്ള തന്മാത്രാതലത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം തടയുന്നതിനുള്ള പുതിയ മരുന്നുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഈ സന്ദേശക്കൈമാറ്റം തടയാനായാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഉണരുന്നതും രോഗം വീണ്ടും വരുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും." BRIC-RGCB ഡയറക്ടർ ഡോ. ബീന പിള്ള പറഞ്ഞു
വായയിലെ ക്യാൻസറിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ
പ്രധാനമായും വായയിലെ ക്യാൻസറിനെ (Oral Cancer) ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയതെങ്കിലും, മറ്റു പലവിധ ക്യാൻസറുകളിലും സമാനമായ രീതി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വീണ്ടും വിഭജിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവയുടെ ആന്തരിക പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടോ ചുറ്റുമുള്ള രാസ-പരിസ്ഥിതി സൂചനകൾ കാരണമായോ ആകാം എന്ന് ഡോ. ടെസി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ക്യാൻസർ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ കാരണമായതിനാൽ, ഈ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഭാവിയിലെ ക്യാൻസർ ചികിത്സാരീതികളിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
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