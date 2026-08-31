ദിവസം 30 മിനിറ്റ് നടക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് ഉണ്ടാകുക ഈ അത്ഭുത മാറ്റങ്ങള്... !!
നടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാസമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വേദനസംഹാരികളായ 'എൻഡോർഫിനുകൾ' പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിലൂടെ മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും മികച്ച മാനസികാവസ്ഥയും ലഭിക്കുന്നു. പഠനം പറയുന്നത്.....
Published : August 31, 2026 at 3:00 PM IST
ജീവിതത്തില് നടക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമുണ്ടാകില്ല. എന്നാല് വെറുമൊരു നടത്തം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങള് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മാര്ട്ട് ഫോണുകളും എഐയും ഈ ഡിജിറ്റല് കാലത്ത് സൈബര് ലോകത്ത് മാത്രം ഒളിച്ചിരിക്കാതെ നാട്ടിലൊന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നാല് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് ഏറെയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം ഇതിനോടകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു വ്യായാമമാണ് നടത്തം. എന്നാൽ കേവലം ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും വൈകാരിക സുഖത്തിനും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ് 30 മിനിറ്റിലെ ഈ ദൈനംദിന നടത്തം എന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു.
മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും ആശ്വാസവും
നടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാസമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വേദനസംഹാരികളായ 'എൻഡോർഫിനുകൾ' പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിലൂടെ മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും മികച്ച മാനസികാവസ്ഥയും ലഭിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം കൂടുതൽ നടന്ന ആളുകളിൽ മികച്ച മാനസികാരോഗ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, അരമണിക്കൂർ നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന മാനസിക സമ്മർദ്ദ ഹോർമോണായ 'കോർട്ടിസോളിൻ്റെ' അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകുന്നു. പച്ചപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് മാനസിക ക്ഷീണം അകറ്റാനും ഉന്മേഷം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും പഠനത്തില് നിന്നും വ്യക്തമാക്കി.
വിഷാദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കുമെതിരെ പ്രതിരോധം
സ്ഥിരമായ ശാരീരിക അധ്വാനം വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കാര്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം അര മണിക്കൂര് നടന്നാല് വിഷാദരോഗ സാധ്യത 26 ശതമാനം കുറയുമെന്ന് ഹാർവാർഡ് ടി.എച്ച്. ചാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ പഠനത്തില് പറയുന്നു.
എയറോബിക് വ്യായാമങ്ങൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നത് പോലുള്ള ഉത്കണ്ഠയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ തലച്ചോറിനെ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഓടേണ്ടതില്ല, ലളിതമായ കുറഞ്ഞ സമയത്തെ നടത്തം പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
ഓർമ്മശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും വർധിപ്പിക്കുന്നു
നടത്തം തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ആശ്വാസം മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലേക്കുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ഓർമ്മശക്തിയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 6,000 സ്ത്രീകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, കൂടുതൽ ദൂരം നടന്നവരിൽ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മക്കുറവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ (സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ) നടത്തിയ പഠനപ്രകാരം, ദിവസവും 2.5 മൈൽ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ 17 ശതമാനം മാത്രം ഓർമ്മക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കുറഞ്ഞ ദൂരം നടന്നവരിൽ ഇത് 25 ശതമാനമായിരുന്നു. കൂടാതെ, കാലുകളുടെ ചലനം തലച്ചോറിന് ഉത്തേജനം നൽകുകയും ചിന്തകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പകൽ സമയത്തെ ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ദിവസവും 30 മിനിറ്റ് നടക്കുന്നത് വഴി സാധിക്കും. സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാനും വിഷാദരോഗ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള സൗജന്യവും ലളിതവുമായ ഒരു നിക്ഷേപമാണ് നടത്തമെന്നും പഠനത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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