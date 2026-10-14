ഒഡിഷയിൽ രണ്ട് തലയും ഒരു ഉടലുമുള്ള കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു; ജീവൻ നിലനിർത്താൻ തീവ്രശ്രമം
പാരാപാഗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവ ജനിതക വൈകല്യമാണ് കുഞ്ഞിനെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2.6 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിന് കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്
Published : October 14, 2026 at 9:40 AM IST
ബെർഹാംപുർ: ഒരമ്മയുടെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും ഒടുവിൽ പിറന്നുവീണത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെപ്പോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായൊരു കുഞ്ഞ്. ഒഡിഷയിലെ ബെർഹാംപുരിൽ രണ്ട് തലയും ഒരു ഉടലുമുള്ള കുഞ്ഞ് ജനിച്ച വാർത്തയുടെ നടുക്കത്തിലാണ് നാടും ആശുപത്രി അധികൃതരും. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വെൻ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൊരുതുന്ന കുഞ്ഞിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ.
ഒഡിഷയിലെ ബെർഹാംപുരിലുള്ള മഹാരാജ കൃഷ്ണചന്ദ്ര ഗജപതി (എംകെസിജി) മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് അപൂർവ ജനനം നടന്നത്. കാണ്ഡമാൽ ജില്ലയിലെ തുമുദിബന്ദ് സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. പാരാപാഗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവ ജനിതക വൈകല്യമാണ് കുഞ്ഞിനെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക നവജാത ശിശു പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (എസ്എൻസിയു) ചികിത്സയിലാണ് കുഞ്ഞുള്ളത്. 2.6 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിന് കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്.
സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യനില
കുഞ്ഞിന് അപൂർവമായ ജനിതക വൈകല്യമാണുള്ളതെന്ന് എംകെസിജി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊഫസർ സുദീപാ ദാഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കേസിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾക്കിടയിലും കുഞ്ഞിന് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗം പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗം മേധാവി മാനസ് രഞ്ജൻ ദാഷ് അറിയിച്ചു. ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ ഓക്സിജൻ്റെയും ബബിൾ കണ്ടിന്യൂവസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ (സിപാപ്) സംവിധാനത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ കുഞ്ഞിന് മലദ്വാരം ഇല്ലാത്തതും ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രാഥമികമായി നടത്തിയ അൾട്രാസൗണ്ട്, എക്സ്റേ പരിശോധനകളിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തലകൾ, രണ്ട് കൈകൾ, രണ്ട് കാലുകൾ, ഒരു ജനനേന്ദ്രിയം എന്നിവയാണ് കുഞ്ഞിനുള്ളത്. രണ്ട് നട്ടെല്ലുകൾ വെവ്വേറെയുണ്ടെങ്കിലും നെഞ്ചും വയറും പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന നിലയിലാണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയവും കരളും ഒന്നായി ചേർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ചും ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ സംഘം സിടി സ്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
തുടർചികിത്സ വെല്ലുവിളി
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ അങ്ങേയറ്റം സങ്കീർണമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഹൃദയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അവയവങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നെഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന നിലയിലുള്ള ഇരട്ടകളെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വേർപെടുത്തുക എന്നത് ഏറെ ദുഷ്കരമായ പ്രക്രിയയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ നടക്കുന്ന പരിശോധനകളുടെ ഫലങ്ങളും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കുഞ്ഞിനെ ഡൽഹി എയിംസിലേക്കോ മറ്റ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റാൻ കുടുംബത്തിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുകയാണ്.
മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം ജനനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം അപൂർവ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അപൂർവ ജനനം.
Also Read: ആശുപത്രികൾ ചികിത്സാ നിരക്കുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം; നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം