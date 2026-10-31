ചലനശേഷി ഇല്ലാതാക്കുന്ന അപൂർവ ട്യൂമർ; 45കാരിക്ക് തുണയായി റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ
മുർഷിദാബാദിലെ ബെർഹാംപൂർ സ്വദേശിയായ 45കാരി കുറച്ചുനാളുകളായി ഇടതുകാലിലെ കടുത്ത വേദനയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. വേദനയുടെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താനായി നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ വിവരം പുറത്തുവന്നത്
Published : October 31, 2026 at 9:06 AM IST
കൊൽക്കത്ത: കാലിലെ ചെറിയൊരു വേദനയെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചലനശേഷി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വലിയൊരു രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമാകാം. മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശിയായ 45കാരിയുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നല്ല. കാലിലെ വേദനയുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായൊരു രോഗാവസ്ഥയെയാണ്.
അപൂർവയിനം ട്യൂമർ
മുർഷിദാബാദിലെ ബെർഹാംപൂർ സ്വദേശിയായ 45കാരി കുറച്ചുനാളുകളായി ഇടതുകാലിലെ കടുത്ത വേദനയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. വേദനയുടെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താനായി നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ വിവരം പുറത്തുവന്നത്. അവരുടെ സയാറ്റിക് നാഡിയിൽ അപൂർവയിനം ട്യൂമർ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഡികളിലൊന്നാണ് സയാറ്റിക് നാഡി.
നടുവിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇടുപ്പിലൂടെ കാലിലേക്ക് നീളുന്ന ഈ നാഡിയാണ് കാലിലെ പേശികളുടെ ചലനവും സംവേദനക്ഷമതയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ നാഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ രോഗിയുടെ സാധാരണ ചലനശേഷിയെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. കാലിലെ വേദന, തരിപ്പ്, മരവിപ്പ്, പേശികളുടെ ബലഹീനത എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ
സയാറ്റിക് നാഡിയിൽ വളരുന്ന ഇത്തരം ട്യൂമറുകളെ ഷ്വാനോമ എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നത്. നാഡിയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇവ സാധാരണയായി അർബുദകാരികളല്ലെങ്കിലും അവയുടെ സ്ഥാനവും വലുപ്പവും വലിയ സങ്കീർണതകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അങ്ങേയറ്റം അപകടസാധ്യത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ട്യൂമറിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരോഗ്യകരമായ നാഡീതന്തുക്കൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, അത് കാലിൻ്റെ ചലനശേഷിയെയോ സംവേദനക്ഷമതയെയോ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ട്യൂമർ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം നാഡിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുക എന്നതും ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായം
സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിയിലും നൂതന റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലും വിദഗ്ധനായ ഡോ. എസ്.കെ ബാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ഈ സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ, വളരെ കൃത്യതയോടെയും അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുമാണ് ഡോക്ടർമാർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.
നൂതന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നാഡിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ സഹായിച്ചു. സുപ്രധാന നാഡികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് ട്യൂമറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഈ രീതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനപ്പെട്ട നാഡികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്യൂമർ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ട്യൂമർ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡോ. ബാല വ്യക്തമാക്കി.
തുടർപരിശോധനകളും ജാഗ്രതയും
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം രോഗിയുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയും നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനവും ഡോക്ടർമാർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര സങ്കീർണതകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും രോഗി അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും മെഡിക്കൽ സംഘം അറിയിച്ചു. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം കൃത്യമായ തുടർപരിശോധനകളും പുനരധിവാസ പരിപാടികളും തുടരാൻ രോഗിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ട്യൂമറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
കാലുകളിലോ നടുവിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്തോ ഇടുപ്പിലോ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, തരിപ്പ്, മരവിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പേശികളുടെ ബലഹീനത എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് പരിശോധനകൾ നടത്തണം. വിവിധ രോഗനിർണയ പരിശോധനകളിലൂടെ ട്യൂമറിൻ്റെ സ്ഥാനവും വലുപ്പവും സമീപത്തുള്ള നാഡികളുമായുള്ള ബന്ധവും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും.
ഈ വിവരങ്ങളുടെയും രോഗിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശാരീരിക അവസ്ഥയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഈ സങ്കീർണ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വിജയം, നാഡികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപൂർവ ട്യൂമറുകളുടെ ചികിത്സയിൽ പുതിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിടുന്നത്.
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