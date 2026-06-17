കളിക്കുമ്പോൾ വീണു, വായ അടയ്ക്കാനാവാതെ നാലു വയസുകാരി; രക്ഷകരായി റോത്തക്കിലെ ഡോക്ടർമാർ
കുട്ടികളിൽ ഒരു സന്ധിക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും ഒരേസമയം രണ്ട് സന്ധികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
Published : June 17, 2026 at 11:27 AM IST
റോത്തക്: കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ താഴെ വീണ നാലുകാരിയുടെ വായ അടയാതെ വന്നതോടെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ മാതാപിതാക്കൾ. വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ കുരുന്നിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മികവിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി ഹരിയാനയിലെ ഡോക്ടർമാർ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
റോത്തക്കിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസസിലാണ് (പിജിഐഡിഎസ്) അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നാലുകാരിക്ക് വീണ് പരിക്കേറ്റത്. വായ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഉമിനീർ തുടർച്ചയായി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുട്ടി. വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കുട്ടി നിരന്തരം കരയുകയായിരുന്നു.
പല ഡോക്ടർമാരെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് കുടുംബം റോത്തക്കിലെ പിജിഐഡിഎസിൽ എത്തിയത്. അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലും സിടി സ്കാനിലുമാണ് ഡോക്ടർമാരെപ്പോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ കുട്ടിയുടെ താടിയെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് സന്ധികളും (ടെമ്പോറോമാൻഡിബുലാർ ജോയിൻ്റ്) സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിയതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതിനുപുറമെ താടിയെല്ലിന് പൊട്ടലുമുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ ഒരു സന്ധിക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും ഒരേസമയം രണ്ട് സന്ധികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വീരേന്ദ്ര സിങ്, സീനിയർ സർജൻ ഡോ. അമരീഷ് ഭഗോൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. ഡോ. അങ്കിത ദാഹിയ, ഡോ. ദിവ്യ, ഡോ. ആനന്ദ് മിശ്ര, ഡോ. ശുഭോദീപ്, ഡോ. സുനൈന രാഠി എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സംഘവും രൂപീകരിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയെക്കാൾ നാലുവയസ്സുകാരിക്ക് സുരക്ഷിതമായി അനസ്തേഷ്യ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി. അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. നിധി, ഡോ. രിതിക എന്നിവർ ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു.
കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിയെ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകിയ ശേഷം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ച രണ്ട് സന്ധികളും ഡോക്ടർമാർ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കിയത്. പൊട്ടിയ താടിയെല്ല് പ്രത്യേക പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ താടിയെല്ലിന് ചുറ്റും അതിലോലമായ ഞരമ്പുകളും രക്തക്കുഴലുകളും ഉള്ളതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഓരോ നിമിഷവും നിർണായകമായിരുന്നു.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അനസ്തേഷ്യയുടെ മയക്കം മാറിയ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടി വായ അടച്ചു. ഇത് ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിനും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. പുറത്ത് കാത്തുനിന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരമറിയിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല. തൻ്റെ മകൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും പിജിഐയിലെ ഡോക്ടർമാർ തങ്ങൾക്ക് ദൈവങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു.
തുടർചികിത്സയും നിരീക്ഷണവും
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടിയെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ഡെൻ്റൽ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി നിരീക്ഷിച്ചതായി ഡോ. അമരീഷ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടത്. നിലവിൽ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നൽകുന്നതെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.
കുട്ടികളുടെ എല്ലുകൾക്ക് വഴക്കമുള്ളതിനാൽ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് ഡോ. വീരേന്ദ്ര സിങ് വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ സന്ധികൾക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ്. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ താടിയെല്ല് വളഞ്ഞുപോകാനും മുഖത്തിൻ്റെ രൂപം മാറാനും വായ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും സ്ഥിരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ കുടുംബം കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത് വലിയ അനുഗ്രഹമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ലോകോത്തര വൈദ്യശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളുടെ തെളിവാണെന്ന് ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എച്ച്.കെ അഗർവാൾ പ്രതികരിച്ചു.
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