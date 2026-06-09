സൂക്ഷിക്കുക! അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതാക്കും; പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇതാ
കൂടുതൽ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതല് മോശമാക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ. അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹൃദ് രോഗം, പ്രമേഹം, അകാല മരണം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
Published : June 9, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 6:32 PM IST
ഭക്ഷണശാലകളിൽ വർണശബളമായ കവറുകളിലും നിറങ്ങളിലും വിൽക്കുന്ന അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ രുചിയിൽ മതിമറക്കുമ്പോൾ ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളെകുറിച്ച് പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, അകാല മരണം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇവയുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലായതിനാൽ, അവയുടെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാൽ ആ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നതിനെകുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ
ജെറാൾഡ് ജെയിലെ ഫുഡ് ഈസ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെയും ടഫ്റ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡൊറോത്തി ആർ. ഫ്രീഡ് മാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് പോളിസിയിലെയും ഗവേഷകർ അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുതിയ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സംസ്കരണ രീതി തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. ഭക്ഷണങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പോഷക നിലവാരം കണക്കിലെടുത്താലും, കൂടുതൽ അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മോശം ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
"പോഷകങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കോശഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഗുണകരമായ രാസ സംയുക്തങ്ങളുടെ നഷ്ടം, അഡിറ്റീവുകൾ, പാക്കേജിംഗിൽ നിന്നുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ പോലുള്ള അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് -ഫുഡ് ഘടകങ്ങൾ പരമ്പരാഗത പോഷകാഹാര അളവുകളോ നയങ്ങളോ പരിഗണിക്കാതെ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു," പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ ഫുഡ്സ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മേധാവി കൂടിയായ ഡാരിയുഷ് മൊസാഫേറിയൻ പറഞ്ഞു.
പഠനം നടത്തിയ രീതി
നിരീക്ഷണ പഠനത്തിനായി, 1999 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എക്സാമിനേഷൻ സർവേയുടെ (NHANES) തുടർച്ചയായ 10 സൈക്കിളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തു. ഇത് 2018 വരെയുള്ള നാഷണൽ ഡെത്ത് ഇൻഡക്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂർ ഒരാൾ കഴിച്ചതോ കുടിച്ചതോ ആയ എല്ലാ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായ ഡയറ്ററി റീകോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ച്, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പോലുള്ള കുറഞ്ഞ അളവിൽ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണ ചേരുവുകൾ മുതൽ അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ചെയ്ത ഉത്പ്പന്നങ്ങളും വരെ, അവ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭക്ഷണങ്ങളെ തരംതിരിച്ചു.
ഭക്ഷണങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്കോർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷകർ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പോഷക നിലവാരം വിലയിരുത്തി. ഓരോ വ്യക്തിയും അവർ കഴിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൊത്തത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ-ഗുണനിലവാര സ്കോർ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന്, അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണ ഉപഭോഗം ഭാരം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര, കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ നിലവിലെ ആരോഗ്യ നടപടികളുമായും ദീർഘകാല മരണ സാധ്യതയുമായും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സംഘം പരിശോധിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലോറിയുടെ ഓരോ 10% വർധനവിനും അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യം മോശമാകുമന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന ശരീരഭാരം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, വര്ദ്ധിച്ച കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നു. പ്രമേഹം, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, കാൻസർ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും അവർക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു. പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അൽപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പോഷക നിലവാരവും അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന്റെ അളവും കൂടുതലായിരിക്കും. "അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം, മുതിർന്നവരുടെ 50%-ത്തിലധികവും കുട്ടികളുടെ കലോറിയുടെ 60%-ത്തിലധികവും ഇത് വഹിക്കുന്നു," ടഫ്റ്റ്സിലെ ആദ്യ എഴുത്തുകാരിയും ബിരുദ ബയോളജി വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ജുന ഹട്ട-ലാംഗെഡിക് പറഞ്ഞു.
Also read:തുടരെയുള്ള തലവേദന അവഗണിക്കരുത്..! മസ്തിഷ്ക അർബുദം വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വിദഗ്ധർ