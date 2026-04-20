"മധുരമല്ലീ ജീവിതം, ഇനി മാറ്റം ലക്ഷ്യം", പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും അണിനിരത്തി പ്രമേഹത്തിനെതിരെ ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ പോരാട്ടം
പ്രമേഹത്തെ നേരിടാൻ പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരെയും യഥാർത്ഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടിവി ഭാരത് ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടു. പ്രമേഹ പ്രതിരോധം, ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം...
Published : April 20, 2026 at 10:05 AM IST
ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായ പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിപുലമായ ദേശീയ ക്യാമ്പയിനുമായി ഇടിവി ഭാരത് മുന്നോട്ട് വരുന്നു. 10 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിച്ച ഈ 'നിശബ്ദ കൊലയാളി'യെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറ്റി, കൃത്യമായ അവബോധം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പെയ്ൻ്റെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പ്രമേഹരോഗ വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശങ്ങൾ, ആഴത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ പഠനങ്ങൾ, പ്രമേഹത്തെ അതിജീവിച്ചവരുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ യഥാർത്ഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ വായനക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം
ഒരു കാലത്ത് നഗരങ്ങളിലെ സമ്പന്നരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന രോഗമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രമേഹം, ഇന്ന് ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് 10 കോടിയിലധികം (100 മില്യൺ) ആളുകൾ പ്രമേഹവുമായി ജീവിക്കുന്നു. മറ്റ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണെന്നറിയാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ പേറുന്നു. അവിടെയാണ് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ ദേശീയ പ്രമേഹ കാമ്പയിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും ശക്തമായ ആരോഗ്യ വിപ്ലവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആശുപത്രികളിലല്ല, മറിച്ച് അവബോധത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്.
ഒരു ടെക് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും ഒരു കർഷകനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ വ്യായാമരഹിതമായ ജീവിതശൈലിയിൽ മാത്രമല്ല, ദാരിദ്ര്യം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ജനിതക ഘടകങ്ങൾ, സമ്മർദ്ദം, മുൻ തലമുറകളിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉപാപചയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയിലുമുണ്ട്. പ്രമേഹം ഇന്ന് നഗരങ്ങളിലെ അമിത സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള രോഗം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപിക്കുകയാണ്.
മുംബൈയിൽ പ്രമേഹ രോഗികള് കൂടാൻ കാരണം നിർത്താതെയുള്ള യാത്രയും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും കോർപ്പറേറ്റ് സമ്മർദ്ദവുമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും, വെണ്ണയും ക്രീമും മൈദയും നിറഞ്ഞ വിഭവങ്ങൾ ഉപാപചയ ആരോഗ്യത്തെ മാറ്റിമറിച്ചോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഢിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും കഥകൾ മാറുന്നത് അരിയെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെയും ചുറ്റിയാണ്.
ഒരുകാലത്ത് കഠിനമായ കാർഷിക ജോലികൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകിയിരുന്ന ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ ശാരീരിക അധ്വാനവുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ വില്ലനാകുന്നു. ഒഡീഷയിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗ മേഖലകളിൽ ഒരുകാലത്ത് അപൂർവ്വമായിരുന്ന പ്രമേഹം, ഭക്ഷണരീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് വഴി വർധിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, ദിവസവും കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ, സജീവമായ ജീവിതശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രമേഹം വർധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തോടും ഇണങ്ങിച്ചേരാനുള്ള ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കഴിവുകളെ വരും ആഴ്ചകളിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജീവിതകഥകളിലൂടെ ഈ കാമ്പയിൻ അന്വേഷിക്കുന്നു.
കേരളം: പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലും ഏറെ മുന്നിലാണെങ്കിലും, പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇന്ന് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ 'പ്രമേഹ തലസ്ഥാനം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഭയാനകമായ കണക്കുകൾ
വിവിധ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ 20% മുതൽ 27% വരെ ആളുകൾ പ്രമേഹബാധിതരാണെന്നാണ്. അതായത്, അഞ്ചു മലയാളികളിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിത്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമങ്ങളിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്.
ലക്ഷ്യവും ദൗത്യവും
പ്രമേഹത്തെ തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള വിശ്വസനീയമായ അറിവ്, മുൻകൂട്ടിയുള്ള അവബോധം, പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ നൽകി പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ ഈ കാമ്പയിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭയത്തെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും മാറ്റി കൃത്യമായ അറിവ് നല്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ഇതിനുള്ളത്. വിദഗ്ധരുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ, ഡാറ്റാ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ, പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുമുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഈ കാമ്പെയ്നിലൂടെ നല്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമേഹ രോഗത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാനാണ് ഈ കാമ്പയിൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്......
പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം വർഷങ്ങളായി രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്ടര്മാരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക എന്നതാണെന്ന് ഇടിവി ഭാരത് തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിനാൽ, ഈ കാമ്പയിനിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരാണിവർ.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ പ്രമേഹരോഗ വിദഗ്ധരില് ഒരാളാണ് ഡോ. വി. മോഹൻ. മറ്റ് രാജ്യക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി പ്രമേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹം വര്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?" എന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പ്രധാന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യക്കാരുടെ ഉപാപചയ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളോളം ഗവേഷണം നടത്തിയ ഡോ. അനൂപ് മിശ്രയാണ് മറ്റൊരു പ്രമുഖൻ. അമിതഭാരമുള്ളവരെ മാത്രമേ പ്രമേഹം ബാധിക്കൂ എന്ന നിലനിൽക്കുന്ന മിഥ്യാധാരണയെ അദ്ദേഹം തിരുത്തുന്നു.
ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. സഞ്ജയ് റെഡ്ഡി (ഡയബറ്റിസ് ഇന്ത്യ 2026-ൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയർ) ദീർഘകാലത്തെ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ രോഗികൾ നേരിടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എഐജി (AIG) ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. രാകേഷ് കലപാല ദഹനവ്യവസ്ഥയും പ്രമേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം, പൊണ്ണത്തടി, ജിഇആർഡി (GERD) തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ പ്രമേഹ സാധ്യതയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമായ ആഘാതമായ 'ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി'യെ (കാഴ്ചാ വൈകല്യം) കുറിച്ച് നേത്രരോഗ വിദഗ്ധ ഡോ. ചൈത്ര ജയദേവ് സംസാരിക്കുന്നു.
പ്രാദേശിക വിദഗ്ധരും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡോ. ഭാഗീരഥ് സോളങ്കി പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ മിഥ്യാധാരണകളെ തിരുത്തുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ഡോ. രാജേഷ് പരീഖ് അവിടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും ടൈപ്പ് 1, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹങ്ങൾ കൂടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ റായ്പൂരിലെ ഡോ. അരുൺ കെഡിയ വിശദീകരിക്കുന്നു. ജനിതകം, പോഷകാഹാരം, എൻഡോക്രൈനോളജി, ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ ഈ വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രമേഹത്തെ കൂടുതല് അറിവ് നല്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ചോദ്യം
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, "ഇത് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ?" ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും വഴി പ്രമേഹം ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളാണ്.
ചില ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് 'റെമിഷൻ' അഥവാ മരുന്നുകളില്ലാതെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായ രോഗമുക്തിയല്ല. ഉപാപചയ വ്യവസ്ഥയിലെ ദൗർബല്യം അവിടെത്തന്നെയുണ്ട്. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ രോഗം തിരിച്ചുവരാം.
പ്രമേഹത്തിന് പ്രായമില്ല
ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹം ഒരൊറ്റ രീതിയിലല്ല കാണപ്പെടുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലും, ഡൽഹിയിലെ നഗര ജീവിതശൈലി മൂലവും ഈ രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഗോതമ്പിനും അരിയ്ക്കും പകരം മില്ലറ്റ് (ചാമ, തിന തുടങ്ങിയവ) കഴിച്ച് തൻ്റെ HbA1c കുറച്ച പല്ലവി ഉപാധ്യായയുടെയും, ജോലിക്കിടയിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നടക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ ഐടി പ്രൊഫഷണലിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വ്യക്തി ജീവിതങ്ങള്ക്കപ്പുറം, ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാമ്പയിൻ കടന്നുചെല്ലുന്നു
- ഇന്ത്യക്കാർ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി പ്രമേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
- കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും രോഗം കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
- മാനസിക സമ്മർദ്ദം ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുമോ?
- കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ?
- മെലിഞ്ഞവരിലും പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ളവരിലും പ്രമേഹം കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
പോഷകാഹാരക്കുറവും മെലിഞ്ഞവരിലെ ഉപാപചയ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'ടൈപ്പ് 5 പ്രമേഹം' എന്ന പുതിയ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഗവേഷകർ സംസാരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫാറ്റി ലിവർ, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയാഘാതം എന്നിവയും പ്രമേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഡോക്ടർമാർ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
പ്രീ-ഡയബറ്റിസ്
പ്രമേഹത്തേക്കാള് മനുഷ്യനെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന കാര്ന്നുതിന്നുതാണ് 'പ്രീ-ഡയബറ്റിസ്'. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 13.6 കോടി മുതിർന്നവർ പ്രീ-ഡയബറ്റിസ് ബാധിതരാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ രോഗത്തെ തടയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കുന്ന ഘട്ടവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഈ അദൃശ്യ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, ഇത് എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം, ലളിതമായ ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ രോഗം പൂർണ്ണമായി വളരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ തടയാം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കാമ്പെയ്നിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.
ഭക്ഷണക്രമവും പ്രമേഹവും
ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ചുരുക്കമാണ്. ഇവിടെ ആഹാരം കേവലം പോഷകാഹാരം മാത്രമല്ല, അത് വ്യക്തിത്വം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, മതം, ചരിത്രം എന്നിവ കൂടിയാണ്. പഞ്ചാബുകാർ വെണ്ണ ചേർത്ത വിഭവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ഉത്തർപ്രദേശുകാർ പേഡയും ജിലേബിയും പോലുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ മിക്കവാറും അരിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്.
രാജ്യത്തുടനീളം ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തികൾ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ഈ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണരീതികൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് പ്രമേഹ നിരക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത്? ഈ പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കാമ്പെയ്ൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മില്ലറ്റ് (ചാമ, തിന തുടങ്ങിയവ) അധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് മുതൽ ആയുർവേദത്തിൽ 'ശർക്കര കൊല്ലി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുർമാർ പോലുള്ള ഔഷധസസ്യങ്ങൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ അന്വേഷിക്കുന്നു.
പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ വിജ്ഞാനത്തെ ആധുനിക മെറ്റബോളിക് ശാസ്ത്രവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്നും, പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ "ഡയബറ്റിസ് ചപ്പാത്തി" പോലുള്ള ലളിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണോ എന്നും ഈ കാമ്പെയ്ൻ പരിശോധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം.
അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകമായ മാറ്റം കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും പ്രമേഹം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഗവേഷകർ ഇതിൻ്റെ ജൈവികമായ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ? ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ പുകയില ഉപയോഗം പോലും 'എപിജെനറ്റിക്' മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അടുത്ത തലമുറയിൽ പ്രമേഹ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്നത് തലമുറകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നു.
പരിഹാരങ്ങൾ
പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമാണെങ്കിലും ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഡോക്ടർമാർ, ഗവേഷകർ, യോഗാ പരിശീലകർ, ആയുർവേദ വിദഗ്ധർ, പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ഇതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലർ പ്രമേഹരോഗികൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വ്യായാമ മുറകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഉപാപചയ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി യോഗയെ പരീക്ഷിക്കുന്നു.
ആയുര്വേദ ചികിത്സകൾ, ആധുനിക മരുന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ കൃത്യമായ പോഷകാഹാര പദ്ധതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്രിയാൻഷു നെമ, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറിയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിക്സും ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പ്രമേഹ ചികിത്സകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ആശുപത്രികൾ മുതൽ സർവ്വകലാശാലകൾ വരെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പുകൾ വരെയും എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം നൂതന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കഥ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ, അറിവോടെയുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചുവടുവെപ്പിലൂടെയും ഇതിൻ്റെ ശുഭാന്ത്യം എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വായനക്കാരാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങൾ രചിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ ഈ കാമ്പെയ്ൻ എല്ലാവര്ക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
References:
- https://www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS2213-8587(23)00119-5.pdf
- https://www.nature.com/articles/s41591-025-03949-4
- https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016882272400799X
