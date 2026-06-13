നൂറു തവണ കഴുകിയ നെയ്യ് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ? വിപണിയിലെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പൊളിച്ചടുക്കി വിദഗ്ധർ
എ ടു പശുവിൻ നെയ്യ്, ബിലോന നെയ്യ്, കൾച്ചേർഡ് നെയ്യ്, ഗ്രാസ് ഫെഡ് നെയ്യ്, മൗണ്ടൻ നെയ്യ്, ഫോറസ്റ്റ് നെയ്യ്, സ്മോൾ ബാച്ച് നെയ്യ് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന വലിയ പേരുകളുള്ള പല ബ്രാൻഡുകളാണ് വിപണിയിലുള്ളത്.
Published : June 13, 2026 at 10:51 AM IST
അടുക്കളയിലെ അച്ചാർ ഭരണികൾക്കരികിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന നെയ്യ് ഇന്ന് വൻവില നൽകി വാങ്ങുന്ന അത്യാഡംബര ഉത്പന്നമായി മാറിയതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്താണ്? പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നെയ്യ് ഇന്ന് പ്രീമിയം സ്റ്റോറുകളിലെ താരമായി മാറിയത് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാലാണോ അതോ വെറുമൊരു വിപണന തന്ത്രമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഒരു പ്രീമിയം പലചരക്ക് കടയിലോ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിലോ കയറിയാൽ ശ്രദ്ധേയമായ പേരുകളുള്ള ബ്രാൻഡഡ് നെയ്യ് ഭരണികൾ നിരന്നിരിക്കുന്ന ഷെൽഫുകൾ കാണാം. എ ടു പശുവിൻ നെയ്യ്, ബിലോന നെയ്യ്, കൾച്ചേർഡ് നെയ്യ്, ഗ്രാസ് ഫെഡ് നെയ്യ്, മൗണ്ടൻ നെയ്യ്, ഫോറസ്റ്റ് നെയ്യ്, സ്മോൾ ബാച്ച് നെയ്യ് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന വലിയ പേരുകളുള്ള പല ബ്രാൻഡുകളാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. ചില നെയ്യ് ഭരണികളിൽ നീലാകാശത്തിന് കീഴിൽ സന്തോഷത്തോടെ മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന പശുക്കളുടെ കഥകളും വിവരണങ്ങളുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മറ്റുള്ളവ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ വെക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള, കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ച മനോഹരമായ ഭരണികളിലാണ് എത്തുന്നത്. ഇതിനനുസരിച്ച് ഇവയുടെ വിലയും വളരെ കൂടുതലാണ്. പരമ്പരാഗതമായി സംസ്കരിച്ച ആർട്ടിസാനൽ കൾച്ചേർഡ് നെയ്യ് ശരിക്കും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ, അതോ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷ്യമേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റിങ് വിജയഗാഥകളിലൊന്നിന് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരമുള്ളത്. വാങ്ങുന്നവർ ഇന്ന് നെയ്യ് ഭരണികൾക്ക് പിന്നിലെ ലേബലുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുകയും പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിദത്തവും പരമ്പരാഗതവും സംസ്കരണം കുറഞ്ഞതുമായ ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം നൽകാൻ പലരും തയാറാണ്.
പഴമയുടെ നന്മയും പുതിയ പാക്കിങ്ങും
പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തയാറാക്കുന്ന ആർട്ടിസാനൽ നെയ്യ് ബ്രാൻഡുകൾ ആധുനിക പാക്കിങ്ങിൽ പഴയകാല രീതികളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ തയാറാക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഇനത്തിൽ ഒന്നാണ് എ ടു നെയ്യ്. ഗിർ, സാഹിവാൾ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശീയ പശുക്കളുടെ പാലിൽ നിന്നാണ് ഇത് നിർമിക്കുന്നത്. ഒരു ലിറ്റർ ബിലോന നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാൻ 28 മുതൽ 30 ലിറ്റർ വരെ ശുദ്ധമായ എ ടു പാൽ ആവശ്യമാണ്.
ഉയർന്ന വിലയില്ലെങ്കിൽ കൂടി പോഷകാഹാരം ഇത്ര സാന്ദ്രമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഉത്പന്നം യഥാർഥ മൂല്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ മാർഗം ഈ സാന്ദ്രതയുടെ അനുപാതമാണ്. എ ടു പശുവിൻ നെയ്യിന് 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം സ്മോക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ, മറ്റ് സാധാരണ പാചക എണ്ണകൾ എന്നിവയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്.
കൾച്ചേർഡ് നെയ്യ് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പശുക്കൾ സ്വാഭാവികമായും എ ടു ബീറ്റാ കസീൻ പ്രോട്ടീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തന്മൂലം ഇത് ദഹിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. സംസ്കരിച്ച നെയ്യ് നിർമിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വ്യാവസായിക രീതികളേക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് എ ടു പാൽ ഉപയോഗിച്ച് ബിലോന രീതിയിൽ നെയ്യ് നിർമിക്കുന്ന ആഡംബര വെൽനസ് ബ്രാൻഡായ സാവോറിൻ്റെ ബിസിനസ് ഹെഡ് അമൻ ഉപ്പൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്ത്?
പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നിർമിക്കുന്ന ആർട്ടിസാനൽ നെയ്യ് ഇനങ്ങൾക്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് കൈലാഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി, ആയുർവേദ ആൻഡ് യോഗയിലെ നാച്ചുറോപ്പതി ഫിസിഷ്യൻ ഷെഫാലി ഭരദ്വാജ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗ്രാസ് ഫെഡ് നെയ്യിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ചില ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകളും അല്പം ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാം. അതിനാൽ ഇത്തരം കൾച്ചേർഡ് നെയ്യ് ചില ആളുകൾക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ ഇവിടെ അല്പം എന്ന വാക്കാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പോഷകങ്ങളുടെ ഘടന വ്യത്യാസപ്പെടാമെങ്കിലും, മൊത്തത്തിലുള്ള പോഷകഗുണം സാധാരണ നല്ല നിലവാരമുള്ള നെയ്യിന് സമാനമായി തുടരുമെന്ന് ഷെഫാലി ഭരദ്വാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഷെൽഫിൽ അടുത്തായി വച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച സാധാരണ നെയ്യിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ 2,500 രൂപയുടെ വിലകൂടിയ നെയ്യ് ഭരണിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
അദ്ഭുത ഭക്ഷണങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും
ആധുനിക ആരോഗ്യ സംസ്കാരം അദ്ഭുത ഭക്ഷണങ്ങളെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഓരോ പുതിയ രക്ഷകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഒരു വർഷം അത് ക്വിനോവ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അത് വെളിച്ചെണ്ണയാകും. പിന്നീട് ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ വരും. ഇപ്പോൾ നെയ്യും ആ പ്രശസ്തിയുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ പ്രീമിയം നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമാക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും ഊർജം വർധിപ്പിക്കാനും ദഹനം ശരിയാക്കാനും ചർമം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഷെഫാലി ഭരദ്വാജ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തയാറാക്കുന്ന ആർട്ടിസാനൽ നെയ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആരോഗ്യ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് അമിതമായ ആവേശമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പോഷക ആഗിരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനും നല്ലതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ബ്യൂട്ടിറിക് ആസിഡും കൊഴുപ്പും നെയ്യിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നാനും ഇത് സഹായിക്കും.
എന്നാൽ നെയ്യ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ ശരീരഭാരം കുറയുമെന്നോ ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമാക്കുമെന്നോ പ്രതിരോധശേഷി വർധിക്കുമെന്നോ ഉള്ള അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ല. നിങ്ങളുടെ പൂർണമായ ഭക്ഷണരീതി, ദിനചര്യ, ശാരീരിക അധ്വാനം, ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, മാനസിക സമ്മർദം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. കൃത്യമായ ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദം, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനും കഴിയില്ല.
പ്രീമിയം നെയ്യ് വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം അതിലെ വിപുലമായ ലേബലുകളാണ്. നൂറു തവണ കഴുകിയ നെയ്യ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലെ ഏതോ രഹസ്യ ലാബിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ ഇത്തരം ടാഗുകൾ വെറും ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ് മാത്രമാണെന്ന് അമൻ ഉപ്പൽ പറയുന്നു. സങ്കീർണതകളെ ഗുണനിലവാരമായി കാണാനാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താത്പര്യമെന്ന് വെൽനസ് വ്യവസായം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നെയ്യ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നൂറു തവണ കഴുകിയ നെയ്യ് നൂറിരട്ടി മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. തെളിവുകൾക്ക് പകരം ആകർഷകമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എത്രത്തോളം നെയ്യ് കഴിക്കാം?
ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ പലപ്പോഴും മിതത്വം പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആളുകൾ മറക്കാറുണ്ട്. കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായവയാണെന്ന് കേൾക്കാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മിതത്വം ഇപ്പോഴും പ്രധാനമാണെന്ന് കേൾക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മൊത്തത്തിലുള്ള കലോറി ആവശ്യകതകളും ജീവിതശൈലിയും അനുസരിച്ച്, ആരോഗ്യമുള്ള മുതിർന്ന ഒരാൾ ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കഴിക്കാമെന്നാണ് ഷെഫാലി ഭരദ്വാജ് നിർദേശിക്കുന്നത്.
പ്രതിദിന കലോറിയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിനുള്ളിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അമൻ ഉപ്പൽ പറയുന്നത്. ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ നെയ്യിൽ ഏകദേശം 200 കലോറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് പോഷകപ്രദമാണെങ്കിലും അതിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർക്കണം. അതിനാൽ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, അമിതവണ്ണം, ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം എന്നിവയുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുകയും വേണം.
പരമ്പരാഗതമായി നിർമിക്കുന്ന ആർട്ടിസാനൽ നെയ്യ് ഒരു തട്ടിപ്പല്ല, എന്നാൽ അതൊരു അത്ഭുതവുമല്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണയും നെയ്യും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുരാതന ഇന്ത്യൻ രീതിയായ ബിലോന പോലുള്ള പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചെറുകിട ഉത്പാദനം കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാസ് ഫെഡ് നെയ്യിൽ ചെറിയ തോതിൽ പോഷകഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. പല ഉപഭോക്താക്കളും ഇതിൻ്റെ രുചിയും ഘടനയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പത്തിരട്ടി പണം നൽകിയാൽ പത്തിരട്ടി ആരോഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്ത തെറ്റാണ്. വിലകൂടിയ ഒരൊറ്റ ഉത്പന്നത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കില്ലെന്നതാണ് സത്യം.
റഫറൻസുകൾ:
- https://link.springer.com/article/10.1007/s10068-023-01428-5
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590157525003360
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