ഗർഭധാരണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏത്? വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ
ഗർഭധാരണത്തിന് കൃത്യമായൊരു തീയതി പ്രവചിക്കുക എന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്
Published : October 28, 2026 at 9:40 AM IST
ഉത്സവകാലങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകളുടെയും പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെയും സമയമാണ്. വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നിറയുന്ന ഈ വേളയിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അതിഥിയെ വരവേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി ദമ്പതികളുണ്ട്. സാംസ്കാരിക വിശ്വാസങ്ങളുടെയും കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മംഗളകരമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭധാരണം നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാരിൽ പലരും. എന്നാൽ, കേവലം ഒരു തീയതിക്കപ്പുറം ദമ്പതികളുടെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തിനും ഗർഭധാരണ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സമയത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഓരോ സ്ത്രീകളുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് അണ്ഡവിസർജന സമയം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്നും, ഓരോ മാസവും ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൂനെയിലെ ഖരാഡിയിലുള്ള നോവ ഐ.വി.എഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോ. നിഷ പൻസാരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഗർഭധാരണത്തിന് കൃത്യമായൊരു തീയതി പ്രവചിക്കുക എന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഉത്സവകാലത്ത് ഗർഭധാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഗർഭധാരണ സാധ്യതയുള്ള സമയം
ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഗർഭധാരണ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സമയം അഥവാ ഫെർട്ടിലിറ്റി വിൻഡോ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. അണ്ഡവിസർജനത്തിന് മുൻപുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളും അണ്ഡവിസർജനം നടക്കുന്ന ദിവസവുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അണ്ഡവിസർജനത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഗർഭധാരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. അതിനാൽ, ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആർത്തവചക്രം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ, സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഓവുലേഷൻ പ്രെഡിക്റ്റർ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമാകും.
പ്രായവും ആരോഗ്യവും അവഗണിക്കരുത്
പ്രായവും പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യവും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. പ്രായം കൂടുന്തോറും, പ്രത്യേകിച്ച് 35 വയസ്സിന് ശേഷം സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭധാരണ ശേഷി കുറയാൻ തുടങ്ങും. ക്രമരഹിതമായ അണ്ഡവിസർജനം, പി.സി.ഒ.എസ്, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പുരുഷന്മാരിലെ പ്രത്യുത്പാദന പ്രശ്നങ്ങളും ഗർഭധാരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് ദമ്പതികളുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനാൽ, ഒരു പ്രത്യേക ഉത്സവത്തിനോ മംഗളകരമായ തീയതിക്കോ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് ഗർഭധാരണ ശ്രമങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുകയാണ് വേണ്ടത്.
മുൻകൂർ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
ഗർഭധാരണത്തിന് മുൻപുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം മുൻപെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ദിവസവും ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിച്ചുതുടങ്ങണമെന്ന് ഡോ. പൻസാരെ നിർദേശിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ മറ്റ് അളവുകൾ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായി തുടരണം. ദമ്പതികൾ ഇരുവരും പോഷകാഹാരം, മതിയായ ഉറക്കം, ചിട്ടയായ വ്യായാമം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. പുകവലി പോലെയുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളവരോ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ, ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ഫെർട്ടിലിറ്റി പരിശോധനകൾ
ഫെർട്ടിലിറ്റി പരിശോധനകൾ എപ്പോൾ നടത്തണമെന്നതും ദമ്പതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾ, 12 മാസത്തോളം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടും ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഫെർട്ടിലിറ്റി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം. എന്നാൽ, 35 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ ആറ് മാസത്തെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തണം. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരും എത്രയും വേഗം തന്നെ വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതാണ്. മാതാപിതാക്കളാകാനുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാൻ ഉത്സവകാലങ്ങൾ മികച്ചൊരു അവസരമാണെങ്കിലും, ഗർഭധാരണ സാധ്യതയുള്ള സമയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും തന്നെയാണ് തീയതിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.
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