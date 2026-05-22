ETV Bharat / health

മയക്കുമരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകം; 'പ്രിഗാബാലിൻ' വിൽപന കർശനമാക്കി സർക്കാർ

രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഈ മരുന്ന് ലഹരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തരമായി കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

PREGABALIN SCHEDULE H1 UNION HEALTH MINISTRY MEDICINE
Representational image (IANS)
author img

By PTI

Published : May 22, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്കും നാഡീസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ചികിത്സകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിഗാബാലിൻ മരുന്നിനെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വൺ (Schedule H1) വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. മരുന്നിൻ്റെ ദുരുപയോഗം രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1945-ലെ ഡ്രഗ്സ് നിയമപ്രകാരമാണ് പ്രിഗാബാലിനെ ഉയർന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മെയ് 20-ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി.

രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഈ മരുന്ന് ലഹരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തരമായി കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോപ്പതി, ഫൈബ്രോമയാൾജിയ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്കും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകൾക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനായാണ് ഡോക്ടർമാർ പ്രധാനമായും പ്രിഗാബാലിൻ കുറിച്ചുനൽകുന്നത്.

എന്നാൽ മയക്കം, ഉന്മാദം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രിഗാബാലിൻ ശേഖരം അടുത്തിടെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം പിടികൂടിയിരുന്നു. വ്യാപകമായി ഇത് വിൽപന നടത്തുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് നിയമം കർശനമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 1945-ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് നിയമപ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് (Schedule H) വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു മുൻപ് ഈ മരുന്നിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

വിൽപനയ്ക്ക് കർശന വ്യവസ്ഥകൾ
പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ (ആർ.എം.പി) കുറിപ്പടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിമുതൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ വഴി മരുന്ന് വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മരുന്ന് വിൽക്കുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയുടെയും വിൽപനയുടെയും വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം. അതോടൊപ്പം, നിർമാതാക്കൾ മരുന്നിൻ്റെ പാക്കറ്റിനുപുറത്ത് 'ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വൺ ഡ്രഗ് വാണിങ്' എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത്.

ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ വിൽപനയിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ 1940-ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് നിയമപ്രകാരവും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചും പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. മരുന്നുകളുടെ വിതരണ ശൃംഖല പൂർണ്ണമായും നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാക്കാനും അതുവഴി സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ കരിഞ്ചന്ത വഴിയുള്ള അനധികൃത ലഭ്യതയും വിൽപനയും ഒരതിർത്തി വരെ തടയാനാകും. ലഹരിക്കായി ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് 196 കിലോയുള്ള യുവാവ്; ജോധ്പൂർ എയിംസിലെ അപൂർവ്വ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം

TAGGED:

PREGABALIN DRUG MISUSE WARNING
SCHEDULE H1 DRUG RULES
UNION HEALTH MINISTRY ORDER
NEUROPATHIC PAIN MEDICINES
PREGABALIN UNDER SCHEDULE H1

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.