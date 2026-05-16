പ്രസവശേഷം വില്ലനായി എത്തുന്ന ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം; ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്
പ്രസവശേഷവും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം അഥവാ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ തുടരുമെന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സങ്കടകരമായ മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യം. പലരിലും ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പ്രസവശേഷമായിരിക്കും
Published : May 16, 2026 at 11:47 AM IST
പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ. എന്നാൽ കുഞ്ഞ് പിറന്ന ശേഷം അമ്മമാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാകാമെന്ന് വിദഗ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പലരും അവഗണിക്കുന്നതുമായ വില്ലനാണ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അഥവാ പ്രസവശേഷമുള്ള ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം.
അയമോദകം ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കാനും നെയ്യ് ചേർത്ത ലഡു കഴിക്കാനും തുടങ്ങി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ നിരവധി പേരുണ്ടാകും. പ്രസവത്തോടെ അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ചിന്ത. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് പല അമ്മമാർക്കും പുതിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഗർഭകാലം പൂർത്തിയാക്കിയവരിലും ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുവരാറുണ്ട്.
ആരോഗ്യവാനായ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ ശേഷം വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാകും ബിപി പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചുയരുക. പ്രസവശേഷം ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കഴിഞ്ഞാകും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. റോണക് ഖണ്ഡേൽവാൾ ആണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. അമ്മമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ അപകടം മുൻകൂട്ടി കാണണം.
രക്തസമ്മർദം കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
ഗർഭകാലം ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒമ്പത് മാസം നീളുന്ന ഒരു മാരത്തൺ പോലെയാണ്. ഹോർമോണുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് വർധിക്കുകയും ഹൃദയം കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, പ്രസവശേഷം ശരീരം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പഴയ നിലയിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് പലപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമാകില്ല.
ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ, പിരിമുറുക്കം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നോ പ്രസവാഘാതത്തിൽ നിന്നോ മുക്തി നേടൽ, നിലവിലുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം രക്തസമ്മർദം വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രസവശേഷം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമോ ഇത് സംഭവിക്കാം.
ക്ഷീണം കാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതി പല സ്ത്രീകളും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഉറക്കമില്ലായ്മ കൊണ്ടാകാം തലവേദന വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാകാം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെയാകും ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ, ഇവിടെ നിന്നാണ് യാഥാർഥ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത്. പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം പ്രീക്ലാംസിയ എന്ന ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയേക്കാം. ഇത് തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, ശ്വാസകോശം എന്നിവയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസ്ഥയാണ്.
അവഗണിക്കരുതാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അടുത്തിടെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്.
തുടർച്ചയായ തലവേദന: തലവേദന എല്ലാവർക്കും വരാറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഹൈപ്പർടെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള തലവേദന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ച മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും തലവേദന കുറയുന്നില്ലെങ്കിലോ, കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന ശരീരം നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്.
മങ്ങിയ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിലെ മാറ്റങ്ങൾ: രക്തസമ്മർദത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ രക്തക്കുഴലുകളെയും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും. അതിനാലാണ് കാഴ്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ടിവി കാണുമ്പോഴോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റാൽ അത് വെറും ക്ഷീണമാണെന്ന് കരുതരുത്.
അമിതമായ നീര്: പ്രസവശേഷം ശരീരത്തിൽ നീര് വരുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ, മുഖം, കൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് നീര് വരികയോ വേഗത്തിൽ ശരീരഭാരം കൂടുകയോ ചെയ്താൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പ്രസവ സംബന്ധമായി ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ നീരാണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കരുത്.
നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം: നെഞ്ചുവേദന, നെഞ്ചിൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. രക്തസമ്മർദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകാം ഇത്.
വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കഠിനമായ വേദന: ഇത് വെറും ഗ്യാസായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി പല സ്ത്രീകളും തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ, വാരിയെല്ലുകൾക്ക് താഴെയായി വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കഠിനമായ വേദന ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം പ്രീക്ലാംസിയയുടെ ലക്ഷണമാകാം.
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന റീഡിങ്: വീട്ടിലെ ബിപി മോണിറ്ററുകൾ പ്രായമായവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. പ്രസവശേഷം വീട്ടിൽ വെച്ച് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ രക്തസമ്മർദം തുടർച്ചയായി കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.
മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷീണം കാരണം പലപ്പോഴും സ്വന്തം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അമ്മമാർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അതിനാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കെൻഡൽവാൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രസവശേഷമുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം കടമയല്ല.
അമ്മമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ വലിയൊരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. ഇതിനായി ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്ന ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വീട്ടിലായാലും ആശുപത്രിയിലായാലും രക്തസമ്മർദം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരീരത്തിൽ നിർജലീകരണം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക. ഇത് ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമാക്കും. അതിനാൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം.
