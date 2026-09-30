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പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്നുതീർക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ; നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ

പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, കുപ്പികൾ, ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ എന്നിവ മണ്ണിൽ അഴുകിത്തീരാൻ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്

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പ്ലാസ്‌റ്റിക് തിന്നുന്ന പുതിയ ബാക്‌ടീരിയ, ഗവേഷണവുമായി ഒസ്‌മാനിയ സർവകലാശാല (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 11:22 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നൂതന ഗവേഷണവുമായി ഹൈദരാബാദ് ഉസ്മാനിയ സർവകലാശാലയിലെ മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം. പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്നുതീർക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ബാക്ടീരിയകളെ കണ്ടെത്തിയാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം പുതിയ പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, കുപ്പികൾ, ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ എന്നിവ മണ്ണിൽ അഴുകിത്തീരാൻ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവ വിഘടിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങളായി മാറുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഈ വലിയ ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉസ്മാനിയ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ പുതിയ പഠനത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ലോകമെമ്പാടും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഗവേഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

തുടക്കം ഒരു വർഷം മുൻപ്
ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ അഴുകുന്നതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും വേഗത്തിൽ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഒരു വർഷം മുൻപ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം ആരംഭിച്ചത്. മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇവർ കണ്ടെത്തി. കർണാടകയിലെ മംഗളൂരുവിൽ പോളിത്തീൻ മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവരീതിയിൽ വിഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് സമാനമായ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിലേക്ക് സർവകലാശാലയിലെ സംഘം കടന്നത്.

എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഘടിപ്പിക്കും
ചില പ്രത്യേക ബാക്ടീരിയകൾക്ക് മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിനായി ഉസ്മാനിയ സർവകലാശാല കാമ്പസിന് പുറത്തുള്ള ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ മണ്ണിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ബാക്ടീരിയകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷണങ്ങളിൽ അവയെ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് കഷണങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ഭാരം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, അവ സാധാരണ മണ്ണിൽ വച്ച് ബാക്ടീരിയകളെ നിക്ഷേപിച്ചു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്നുതീർത്തതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.

ബാക്ടീരിയകൾ അവയുടെ എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോളിമർ ശൃംഖലകളുടെ രാസബന്ധനങ്ങൾ തകർക്കുന്നതായാണ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ബാക്ടീരിയയെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വലിയ തോതിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. മികച്ച ഫലം ലഭിച്ചതോടെ, ഈ ബാക്ടീരിയയെ തിരിച്ചറിയാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുമുള്ള തുടർ ഗവേഷണങ്ങളിലാണ് സംഘം ഇപ്പോൾ.

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പ്ലാസ്റ്റിക് വിഘടിപ്പിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉസ്മാനിയ സർവകലാശാല മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ സന്ദീപ്ത ബുരുഗുല വ്യക്തമാക്കി. ഈ സൂക്ഷ്മാണുവിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

NEW BACTERIA RESEARCH
OSMANIA UNIVERSITY RESEARCH
PLASTIC EATING BACTERIA
OSMANIA UNIVERSITY MICROBIOLOGY
MICROPLASTIC POLLUTION MITIGATION

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