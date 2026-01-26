മുഖക്കുരുവും അമിത രോമവളർച്ചയും നിസാരമാക്കല്ലേ; ഇത് പിസിഒഡി ലക്ഷണമാകാം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പിസിഒഡി, പിസിഒഎസ് എന്നിവ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണനിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മാറ്റാമെന്ന് ഡോ. എ നിസാമുദീൻ. വ്യായാമവും ചിട്ടയായ ചികിത്സയും രോഗശമനത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.
Published : January 26, 2026 at 4:38 PM IST
ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് പിസിഒഡിയും പിസിഒഎസും. എല്ലാ പ്രായക്കാരായവരിലും ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ ഹോർമോൺ തകരാറുകളെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും തിരുവനന്തപുരം നവജീവൻ നാചുറോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ഡോക്ടർ എ നിസാമുദീൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
പിസിഒഡി (പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ്), പിസിഒഎസ് (പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം) എന്നിവ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഹോർമോൺ തകരാറുകളാണ്. ഇതിന് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. സ്ത്രീ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം അമിതമായ ആൻഡ്രോജൻ ഉത്പാദനം അണ്ഡോത്പാദനത്തെയും ആർത്തവചക്രത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഉയർന്ന ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ആൻഡ്രോജൻ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും പിസിഒഡി എന്ന അവസ്ഥ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പാരമ്പര്യം, ഗർഭാശയ വീക്കം എന്നിവയും ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. മോശം ഭക്ഷണക്രമം, രക്തസമ്മർദം, വ്യായാമക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി പ്രശ്നങ്ങളും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയോ വഷളാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
ലക്ഷണങ്ങൾ
മുഖക്കുരു, മുഖത്ത് രോമ വളർച്ച, ചർമം വരളുക, ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം, ആർത്തവസമയത്ത് അസഹ്യമായ വേദന, ആർത്തവം തീരെ വരാതിരിക്കുക, ഗ്യാസ് ട്രബിൾ, അടിവയർ വീർത്തിരിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. കൂടാതെ മാനസിക സമ്മർദം, മൂഡ് മാറ്റങ്ങൾ, മുടികൊഴിച്ചിൽ, ഉറക്കക്കുറവ്, മലബന്ധം, അസുഖകരമായ മൂത്രമൊഴിക്കൽ, ലൈംഗിക താത്പര്യക്കുറവ്, മുൻകോപം എന്നിവയും പ്രകടമാകാം. ഗർഭധാരണം നടക്കാതിരിക്കുകയോ വൈകുകയോ അബോർഷൻ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാനും ഇത് കാരണമാകാം.
ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കാം
ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമായി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് ആർത്തവചക്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അമിതമായ അളവിൽ ധാന്യാഹാരം, മാംസം, മത്സ്യം, മുട്ട എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം. പാക്കറ്റ് പ്രോട്ടീനുകൾ, പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ, പഞ്ചസാര, മൈദ, അസംസ്കൃത എണ്ണകൾ, വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കരിച്ചതുമായ ആഹാരങ്ങൾ, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, അച്ചാറുകൾ, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. അലുമിനിയം, നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളിലെ പാചകവും ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്ന്.
തവിടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ, പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ, വാഴപ്പഴം, പച്ചക്കറികൾ (വേവിച്ചതും വേവിക്കാത്തതും), ഇലക്കറികൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. മല്ലിയില, നാരകത്തിൻ്റെ ഇല, കറിവേപ്പില എന്നിവ ഗ്രീൻ സലാഡിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ, പശുവിൻ നെയ്യ്, തൈര്, കരിംജീരകം, ചണവിത്ത്, വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്നിവയും ശീലമാക്കുക.
വ്യായാമം പ്രധാനം
പതിവായി കൈയും കാലും വീശി 30 മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കണം. യോഗയിലെ വജ്രാസനം, ധനുരാസനം എന്നിവ ഉത്തമമാണ്. ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും 20 മിനിറ്റ് പേശികൾക്ക് വ്യായാമം നൽകുന്നത് ഇൻസുലിൻ കാര്യക്ഷമമാകുന്നതിനും അണ്ഡോത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. യോഗ, ധ്യാനം, മറ്റ് വിശ്രമ രീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
അലോപ്പതി ചികിത്സ
ആർത്തവചക്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആൻഡ്രോജൻ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള മരുന്നുകൾ, അണ്ഡോത്പാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ക്ലോമിഫീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെട്രോസോൾ തുടങ്ങിയ ഫെർട്ടിലിറ്റി മരുന്നുകൾ എന്നിവ അലോപ്പതിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മെറ്റ്ഫോർമിൻ, സ്പിറോനോലാക്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ലോർണിത്തിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹോർമോൺ ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്കായി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് അണ്ഡാശയ ഡ്രില്ലിംഗ് പോലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളും പ്രോജസ്റ്റിൻ തെറാപ്പിയും നിർദേശിക്കാറുണ്ട്. വ്യക്തിഗത രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെയോ സമീപിക്കണം.
പ്രകൃതി ചികിത്സ
പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇളം വെയിൽ കൊള്ളുന്നതും തോർത്ത് നനച്ച് പിഴിഞ്ഞ് വയറ്റത്ത് കെട്ടി നടക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്. ഹോട്ട് ഹിപ് ബാത്ത്, മഡ് പാക്ക് എന്നിവയും ചെയ്യാം. രാത്രി ഭക്ഷണം പഴങ്ങൾ, ഗ്രീൻ സലാഡ്, വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ്, അവിയൽ എന്നിവയിൽ ഒതുക്കുക. വാഴപ്പിണ്ടി നീരിൽ തഴുതാമ, കറിവേപ്പില, പുതിനയില, മല്ലിയില എന്നിവ അരച്ച് ജ്യൂസാക്കി രണ്ട് നേരം കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് രണ്ട് നേരം തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ഉലുവ വറുത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് രണ്ട് നേരം തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉറങ്ങി രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലം വളർത്തണം. മാനസിക സമ്മർദം ഒഴിവാക്കുകയും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്താതെ യഥാസമയം ഒഴിക്കുക. ആർത്തവകാലത്ത് കോട്ടൺ നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ചിട്ടകൾ ആറുമാസം തുടർന്നാൽ പിസിഒഡി പൂർണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
