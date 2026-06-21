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അമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല, അച്ഛന്മാർക്കും വേണം പ്രസവാവധി; പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്...

ഗാർഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള മുൻകാല ഗവേഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പഠനം. 2025-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മുൻ പഠനത്തിൽ, 64% പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ചയിൽ താഴെ അവധി എടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു

FATHERS DAY PAID PATERNAL LEAVE FAMILY PLAN MENTAL HEALTH IMPORTANCE
special arrangment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 12:53 PM IST

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രു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ മാതൃത്വ അവധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വ്യാപകമായിരിക്കുമ്പോൾ, പിതാക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും അവർക്കാവശ്യമായ പിന്തുണയും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി മാറുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളാണ്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വേറൊരു വേഷപകർച്ച കൂടിയാണ് ആ കുഞ്ഞ്‌ സമ്മാനിക്കുന്നത്. മാതൃത്വത്തെയും, ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭകാലവും, അതിനുശേഷമുള്ള പ്രസാവാനന്തര സമയങ്ങളും എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മറന്നുപോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പോക്കുന്നതാണ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ ചിന്തകളും, ആരോഗ്യവുമെല്ലാം. അതെന്താ അവരും മനുഷ്യരല്ലേ.. എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്നു പുറത്ത് വന്ന പഠനം.

ഈ ഫാദേഴ്‌സ് ഡേയിൽ പ്രസക്തമാകുന്ന പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്, ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പിതൃത്വ അവധി പുതിയ അച്ഛൻമാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നിർണായകമാണെന്നാണ്. അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, പെയ്‌ഡ് ലീവ് ലഭിക്കാത്തതോ ആവശ്യമായ അവധി എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ അച്ഛൻമാർക്ക് ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ജോലി, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഒരു അച്ഛന് കുഞ്ഞിനൊപ്പമുള്ള ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന സമയം കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

FATHERS DAY PAID PATERNAL LEAVE FAMILY PLAN MENTAL HEALTH IMPORTANCE
Representational image (ETV Bharat)

പഠനം പറഞ്ഞുവെക്കുന്ന ലിംഗപരമായ പങ്ക്

മാനസികാരോഗ്യവും പിതൃത്വ അവധിയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിതൃത്വ അവധി എന്നത് ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു ആനുകൂല്യം മാത്രമല്ല, കുടുംബങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്‌നമാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അടിവരയിടുന്നു.

നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീൻബർഗ് സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ പീഡിയാട്രിക്സ്, മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് പ്രൊഫസറും ലൂറി ചിൽഡ്രൻസിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യനുമായ ഡോ. ക്രെയ്ഗ് ഗാർഫീൽഡ്, അനുബന്ധ എഴുത്തുകാരനും പിതൃത്വ വിദഗ്ദ്ധനുമായ വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണം.

നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചിക്കാഗോയിലെ ആൻ & റോബർട്ട് എച്ച്. ലൂറി ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്‌പിറ്റലും ചേർന്ന് നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിൽ, കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള പുതിയ അച്ഛന്മാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പിതൃത്വ അവധി വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎസിലെ പ്രസവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ഉറവിടങ്ങളിലൊന്നായ 2022-2023 ലെ ഒഹായോ ഫാദർഹുഡ് സർവേയിൽ (OFS) നിന്നുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യ്താണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ പഠനത്തിൽ എത്തിചേർന്നത് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ അവധി എടുക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ, അവർ ഗണ്യമായി ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും നേരിടുന്നു എന്നതാണ് കണ്ടെത്തൽ.

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ജോലിയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അതിനുപുറമെ തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റാതത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു അച്ചൻ്റെ മാനസിക നില താളം തെറ്റിക്കാം. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 4,290 പുതിയ അച്ചൻമാരിൽ , 6.6% പേർക്ക് വിഷാദവും 11% പേർക്ക് ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിനഞ്ച് ശതമാനം പിതാക്കന്മാർ അവധി എടുത്തില്ല; 54% പേർ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി എടുത്തു; 22% പേർ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി എടുത്തു; 9% പേർ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധിയും ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധിയും എടുത്തിരുന്നു എന്ന് പഠനം പറയുന്നു.

കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഒരു വിശകലനം

  • ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധി ഉത്കണ്‌ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധി എടുത്ത പിതാക്കന്മാരിൽ ഉത്കണ്ഠ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത 58% കൂടുതലാണ്.
  • അവധി എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യ അപകടസാധ്യതയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: അവധി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അത് എടുക്കാത്ത പിതാക്കന്മാർക്ക് വിഷാദത്തിന്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
  • കാര്യമായ സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾ: മാനസികാരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരിൽ, അവധി എടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സാധാരണയായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന തടസ്സം സാമ്പത്തിക തടസ്സമായിരുന്നു (വിഷാദ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരിൽ ഏകദേശം 75% പേരും ഉത്കണ്ഠ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരിൽ 71% പേരും)
  • ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പിതൃത്വ അവധി പിതാക്കന്മാരുടെ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
  • കൂടുതൽ ശക്തമായി രക്ഷിതാക്കളും-കുട്ടിയും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നു
  • ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പിതൃത്വ അവധി മികച്ച കുടുംബ സ്ഥിരതയും ക്ഷേമവും രൂപപ്പെടുതുന്നു.

പഠനത്തിൻ്റെ നാൾവഴികൾ

FATHERS DAY PAID PATERNAL LEAVE FAMILY PLAN MENTAL HEALTH IMPORTANCE
special arrangment (ETV Bharat)

ഗാർഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള മുൻകാല ഗവേഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പഠനം. 2025-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മുൻ പഠനത്തിൽ, 64% പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ചയിൽ താഴെ അവധി എടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, 36% പിതാക്കന്മാർ മാത്രമാണ് രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ അവധി എടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത ത്.ഗാർഫീൽഡ് സൃഷ്ടിച്ചതും 2018-ൽ ജോർജിയയിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതുമായ പ്രഗ്നൻസി റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഡാഡ്‌സിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. PRAMS ഫോർ ഡാഡ്‌സ് ഉടൻ തന്നെ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർവേ പ്രതികരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും, ഇത് ദേശീയതലത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗാർഫീൽഡ് പറഞ്ഞു.

ഈ പഠനം ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പിതൃത്വ അവധി പുതിയ അച്ഛൻമാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം, കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് അമ്മയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന പരമ്പരാഗത ചിന്ത ധാരണകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടിയുടെപരിപാലനത്തിലും കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും അച്ഛൻമാരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പിതൃത്വ അവധി, മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ തുല്യമായി പങ്കിടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

മാതാപിതാക്കളിലേക്കുള്ള മാറ്റം അമ്മമാർക്ക് വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടമാണ്, എന്നാൽ ഈ പഠനം അച്ഛന്മാർക്കും അപകടസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ആദ്യകാല വികസനത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അംഗീകാരം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നയങ്ങളും ജോലിസ്ഥല മാനദണ്ഡങ്ങളും പലപ്പോഴും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പിന്നിലാണ്. ഈ പഠനം പ്രധാനമായും എടുത്തുകാണിക്കുന്നത് അതാണ് അച്ചൻമാർക്കും വേണം സമാധാനപരമായി കുഞ്ഞിനോടൊപ്പമുള്ള സമയം. ഈ പിതൃ ദിനത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ചിന്തിക്കാം....

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