ETV Bharat / health

50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ സൗജന്യം; 18 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് രാജ്യത്താദ്യമായി അപൂർവ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ

ഹൈദരാബാദിലെ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ എന്ന കുഞ്ഞിനാണ് 14 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്

Osmania doctors perform liver transplant surgery on 18-month-old child (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 1, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ഉസ്മാനിയ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അതിസങ്കീർണവും അപൂർവവുമായ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് (ഗ്ലൈക്കോജൻ സംഭരണ രോഗം) എന്ന അതീവ അപൂർവമായ ജനിതക രോഗം ബാധിച്ച 18 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്കാണ് വിദഗ്ധ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുതുജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തെലങ്കാനയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ തന്നെ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ നേട്ടം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ എത്രത്തോളം ആശ്വാസകരമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഹൈദരാബാദിലെ പഴയ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ എന്ന കുഞ്ഞിനാണ് 14 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും കടുത്ത ക്ഷീണവും അമിതമായ വിശപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയത്.

തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗത്തിന് കീഴിലെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ വിശദമായ വൈദ്യപരിശോധനയിലാണ് കുട്ടിക്ക് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന അപൂർവ രോഗാവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.

കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ കരൾ എടുത്താണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിലെ സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോ. മധുസൂദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം 14 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട അതികഠിനമായ പ്രയത്നത്തിന് ഒടുവിലാണ് പിതാവിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ 240 ഗ്രാം കരൾ കുട്ടിയിൽ തുന്നിച്ചേർത്തത്.

വിശ്രമമില്ലാതെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമഫലമായാണ് ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
മാരകമായ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് ടൈപ്പ് ത്രീയിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ എന്ന കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതായി ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിലെ സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. മധുസൂദൻ വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും നാളിതുവരെ ഇത്തരത്തിലൊരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഈ നേട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റ് വർധിപ്പിക്കുന്നു.

മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് പോലെ ലളിതവും എളുപ്പവുമല്ല ചെറിയ കുട്ടികളിലെ ശസ്ത്രക്രിയ. കുട്ടികളിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ (മെറ്റബോളിക്) സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുകയെന്നതായിരുന്നു സംഘത്തിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ വൻകിട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയാൽ ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന അതിസങ്കീർണമായ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യശ്രീ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായാണ് ഈ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇർഫാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുതന്നെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഡോ. മധുസൂദൻ്റെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെയും സംഘത്തെ വൈദ്യജനാരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ദാമോദർ രാജനരസിംഹ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചു. മികച്ച ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഉസ്മാനിയ സർക്കാർ ആശുപത്രി മുൻപ് തന്നെ നിരവധി അപൂർവ നേട്ടങ്ങളും സവിശേഷ റെക്കോഡുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുതിയതായി നടത്തിയ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വിജയത്തോടെ രാജ്യതലത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാപനം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും അംഗീകാരവും നേടിയിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വിലയിരുത്തി. നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ നൽകുന്ന ഇത്തരം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഈ സംഭവം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

TAGGED:

FREE LIVER TRANSPLANT IN INDIA
OSMANIA HOSPITAL HYDERABAD SURGERY
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TREATMENT
AROGYASRI SCHEME TELANGANA
OSMANIA RARE LIVER TRANSPLANT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.