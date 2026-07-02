മരണമുഖത്ത് നിന്ന് പുതുജീവൻ; 30കാരന് ഒരേസമയം മാറ്റിവച്ചത് 5 അവയവങ്ങൾ
അപൂർവ ജനിതക രോഗവും വൻകുടൽ കാൻസറും ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രാജണ്ണയ്ക്കായിരുന്നു അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയ.
Published : July 2, 2026 at 10:39 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നൊരു യുവാവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തി രാജ്യത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രി. 36 മണിക്കൂർ നീണ്ട അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഒരാളിൽ ഒരേസമയം അഞ്ച് അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഈ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ചയാണ് ഉസ്മാനിയ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ മൾട്ടി വിസറൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് എന്ന ഈ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. മധുസൂദൻ, അനസ്തേഷ്യ പ്രൊഫസർ മാധവി, ഡോ. സുദർശൻ റെഡ്ഡി, ഡോ. ഗോപി, ഡോ. യശ്വന്ത്, ഡോ. അദിതി, ഡോ. വസിൻ, ഡോ. ദീപക് എന്നിവരാണ് ഈ ചരിത്ര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
സിർസില്ല ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 30കാരനായ രാജണ്ണ എന്ന യുവ എൻജിനിയറാണ് അപൂർവ ജനിതക രോഗമായ ഫെമിലിയൽ അഡിനോമാറ്റസ് പോളിപോസിസും (എഫ്എപി) കുടൽ കാൻസറും ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് നടത്തിയ ചികിത്സയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൻകുടൽ പൂർണമായും ചെറുകുടലിൻ്റെ 60 ശതമാനവും നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവും ഭാരക്കുറവും കഠിനമായ വയറുവേദനയും കാരണം ആറുമാസം മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹം ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ചെറുകുടലിലും ഡുവോഡിനത്തിലും മറ്റ് ദഹന അവയവങ്ങളിലും മുഴകളും ട്യൂമറുകളും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ജീവൻദാൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ മൾട്ടി വിസറൽ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി രോഗി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
തലച്ചോറിലുണ്ടായ കടുത്ത രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെ 35കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇവർക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുകയും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ദഹനനാളം, ഡുവോഡിനം, പാൻക്രിയാസ്, ചെറുകുടൽ, വലത് വൻകുടൽ എന്നിവയാണ് വേർതിരിച്ചെടുത്തത്. ഏകദേശം 36 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഡോക്ടർമാർ ഇവ യുവാവിൽ വിജയകരമായി തുന്നിച്ചേർത്തു. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും ഈ നേട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
വൈദ്യശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ അനശ്വരം: ആരോഗ്യമന്ത്രി ദാമോദർ രാജനരസിംഹ
വൈദ്യശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കുന്ന നേട്ടമാണ് ഉസ്മാനിയയിലെ ഡോക്ടർമാർ കൈവരിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ദാമോദർ രാജനരസിംഹ പറഞ്ഞു. സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി നടത്താൻ തെലങ്കാനയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഈ വിജയത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമാക്കിയ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച മന്ത്രി, അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്തെ അപൂർവ നേട്ടം: മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി
36 മണിക്കൂർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരു രോഗിക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമായ കാര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഒരേസമയം അഞ്ച് ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉസ്മാനിയ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. രാജ്യത്തെ തന്നെ അപൂർവമായ ഒരു റെക്കോഡാണ് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും ദേശീയ ഡോക്ടർമാരുടെ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാഷണൽ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യു ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ
അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ ലോകത്തെ വളരെ ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നാഷണൽ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യു ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രിക്കും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിനും അവർ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 36 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ഈ അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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