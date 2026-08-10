അവയവം നൽകാൻ സ്ത്രീകൾ, സ്വീകരിക്കാൻ പുരുഷന്മാർ; ഞെട്ടിച്ച് ലാൻസെറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
അവയവദാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ത്യാഗസന്നദ്ധത കാണിക്കുമ്പോഴും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ വലിയ വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ട്
Published : August 10, 2026 at 11:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജീവൻ നൽകാൻ എക്കാലവും സ്ത്രീകൾ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും തിരികെ ജീവൻ ലഭിക്കാൻ അവർക്ക് അർഹതയില്ലേ എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യമുയർത്തുകയാണ് രാജ്യത്തെ പുതിയ അവയവദാന കണക്കുകൾ. അവയവങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നവരിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തുല്യരാണെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കെ അവയവം നൽകുന്നവരിൽ 80 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണെന്ന് ദി ലാൻസെറ്റ് റീജിയണൽ ഹെൽത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ജേണലിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവയവദാന രംഗത്തെ കടുത്ത ലിംഗവിവേചനവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അസമത്വവും തുറന്നുകാട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ അമ്മമാരാണ് ദാനത്തിൽ മുന്നിലുള്ളതെന്നും തൊട്ടുപിന്നിൽ ഭാര്യമാരും സഹോദരിമാരുമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അവയവ സ്വീകരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പിന്നിൽ
അവയവദാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ത്യാഗസന്നദ്ധത കാണിക്കുമ്പോഴും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ വലിയ വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ട്. 2021ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വൃക്ക മാറ്റിവച്ചവരിൽ 36.8 ശതമാനവും കരൾ സ്വീകരിച്ചവരിൽ 30.4 ശതമാനവും മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ. ശ്വാസകോശം മാറ്റിവയ്ക്കലിൽ ഇത് 47.2 ശതമാനത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ലഭിച്ചവരിൽ സ്ത്രീകൾ വെറും 23.5 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
സാമ്പത്തിക ആശ്രിതത്വം, ചികിത്സ വൈകുന്നത്, കുടുംബപരമായ വിവേചനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്ത്രീകളെ ഇതിൽ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത്. ഡോ. ഹരി ശങ്കർ മേശ്രാം, സംസ്കൃതി ചൗഹാൻ, ഡോ. സൗരഭ് പുരി, ഡോ. വിവേക് കുടേ തുടങ്ങിയ വിദഗ്ധരാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്.
പിൻകോഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന ജീവൻ
ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കലുകളിൽ 80 മുതൽ 96 ശതമാനവും തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 29 ശതമാനം മാത്രം വസിക്കുന്ന മേഖലകളാണിത്. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് നിരക്ക് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രോഗി ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ എന്നത് അവൻ ജീവിക്കുന്ന പിൻകോഡിനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കലിൽ തമിഴ്നാട് ഒന്നാമതും തെലങ്കാന രണ്ടാമതുമാണ്.
2040ൽ വൻ പ്രതിസന്ധി
ജനസംഖ്യാ വർധന, വ്യായാമക്കുറവ്, പ്രമേഹം, അമിത രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ കാരണം 2040ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷ അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ആവശ്യകത 4.63 ലക്ഷമായി ഉയരും. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന 80 ശതമാനം ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റുകളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽനിന്നാണ്.
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അതേസമയം മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള അവയവദാനം സ്പെയിൻ, യുഎസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 50 മുതൽ 70 മടങ്ങ് വരെ കുറവാണ്. തെലങ്കാനയിലെ ജീവൻ ദാൻ മാതൃകയിൽ രാജ്യവ്യാപക ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലേക്ക് റിട്രീവൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിർദേശിക്കുന്നു.
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