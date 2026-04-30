വായിലെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് അൾസറല്ല; കാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം

തുടക്കത്തിൽ ഇതിന് വലിയ വേദനയുണ്ടാകില്ല. കൂർത്ത പല്ല് കവിളിൽ ഉരഞ്ഞതുകൊണ്ടോ എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടോ വന്ന മുറിവാണെന്നാകും പലരും കരുതുന്നത്

A mouth ulcer that does not heal is a red flag (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 11:18 AM IST

വായിലെ ചെറിയൊരു മുറിവിനെ ഗൗരവമായി കാണാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക, അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന കാൻസറിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാകാം.

അർബുദങ്ങളിൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചുരുക്കം ചിലതിൽ ഒന്നാണ് വായെ ബാധിക്കുന്നവ. നാക്കിലോ കവിളിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തോ മോണയിലോ അണ്ണാക്കിലോ ഇവ വരാം. പൂർണമായി ഉണങ്ങാത്ത ചെറിയൊരു വ്രണമോ പാടോ ആയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. പലർക്കും ഈ ചെറിയ മുറിവ് വലിയ കാര്യമായി തോന്നാറില്ല. അവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം.

വായിലെ കാൻസർ പലപ്പോഴും വളരെ സാധാരണമായ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പൂനെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ കാൻസർ വിഭാഗം മേധാവിയും സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റുമായ ഡോക്ടർ വിദിത പോവ്‌ലെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെറിയൊരു അൾസറായാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ആരംഭിക്കുന്നത്.

തുടക്കത്തിൽ ഇതിന് വലിയ വേദനയുണ്ടാകില്ല. കൂർത്ത പല്ല് കവിളിൽ ഉരഞ്ഞതുകൊണ്ടോ എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടോ വന്ന മുറിവാണെന്നാകും പലരും കരുതുന്നത്. ഇത് തനിയെ മാറുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോകും. പക്ഷേ ഈ മുറിവ് ഉണങ്ങില്ല. പകരം അത് പതുക്കെ വലുതാകാൻ തുടങ്ങും. ഇതിന് ചെറിയൊരു പുകച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും. എരിവുള്ളതോ ചൂടുള്ളതോ ആയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥത തോന്നും. ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൃത്യമായി ഇറക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും.

അപ്പോഴും ഇത് ഗൗരവമായി പലരും എടുക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഉപ്പുവെള്ളം കൊള്ളൽ, പച്ചമരുന്നുകൾ, ഗ്രാമ്പൂ എണ്ണ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അവർ വീടുകളിൽ വെച്ചുതന്നെ സ്വന്തമായി ചികിത്സിക്കും. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് എരിവുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയാൽ പൂർണമായി രോഗം മാറുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അധികം വേദനയില്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ ഗുരുതരമാകില്ലെന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയാണ് വായിലെ അർബുദത്തിന് വളരാൻ അവസരം നൽകുന്നത്.

അർബുദത്തിൻ്റെ വിചിത്ര സ്വഭാവം
പല അർബുദങ്ങളും ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അവയവങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അവ പതുക്കെ വളരുന്നത്. എന്നാൽ വായിലെ കാൻസർ അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം. എന്നാൽ ഈ കാണാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നതിനും പ്രധാന കാരണമാകുന്നത്.

പല്ല് തേക്കുമ്പോഴോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ ആളുകൾ ഈ മുറിവ് ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചകളായി അവിടെ കിടന്നിട്ടും വലിയ വേദന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഗുരുതരമല്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വായിലെ കാൻസർ വൈകി മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് പിന്നിൽ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് കൃത്യമായ ബോധവത്കരണത്തിൻ്റെ കുറവാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വായിലെ ഏത് വ്രണവും വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് പലർക്കും ഇന്നും അറിയില്ല.

ഭയവും വിദഗ്ധ ചികിത്സയും
ഗൗരവമുള്ളൊരു രോഗമാണെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനുള്ള ഭയമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം. ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മോശം വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയത്താൽ പലരും കൃത്യമായ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുന്നു. മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതും ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടെന്ന ചിന്തയും രോഗം വൈകാൻ കാരണമാകുന്നു. ഒടുവിൽ രോഗി ഡോക്ടറെ കാണാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴേക്കും രോഗം വളരെ മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഡോക്ടർമാരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇത് വളരെ സാധാരണമായൊരു കാര്യമാണ്.

രോഗികൾ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തുമ്പോഴേക്കും കാൻസർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. വായിൽ അർബുദം ബാധിക്കുന്നവരിലെ 80 മുതൽ 90 ശതമാനം രോഗികളും മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഘട്ടത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും മുഴ വലുതാകുകയോ മറ്റ് കോശങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതോടെ അർബുദ ചികിത്സ വളരെ സങ്കീർണമാകുന്നു. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ വേണ്ടിവരും. സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. വളരെ മുൻപ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭേദമാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അപ്പോഴേക്കും സാധിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണങ്ങാത്ത വായിലെ വ്രണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെന്നാണ് കാൻസർ വിഭാഗം വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എല്ലാ മുറിവുകളും അർബുദമല്ല. മിക്ക മുറിവുകളും അപകടമുണ്ടാക്കാത്തതും തനിയെ മാറുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ മാറാത്ത മുറിവുകൾ തീർച്ചയായും സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കണം.

രോഗം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ വായിലെ കാൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചികിത്സ വളരെ ലളിതവും ഫലം വളരെ മികച്ചതുമായിരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ വിദിത പോവ്‌ലെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സങ്കീർണമായ വലിയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഒഴിവാക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനും ഇതിലൂടെ കൃത്യമായി കഴിയും. രോഗം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ മികച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാകൂ.

References:

