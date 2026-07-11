ഗൂഗിൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ രോഗിയാക്കും; തിരയലുകള് മെഡിക്കല് പരിശോധനയ്ക്ക് പകരമാവില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ലക്ഷണങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ തിരയുന്നവര് സൈബർകോണ്ഡ്രിയ രോഗമുള്ളവരെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്
Published : July 11, 2026 at 4:07 PM IST
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് വന്നാല് ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന് പകരം ഇൻ്റര്നെറ്റില് സെര്ച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. ഓൺലൈൻ ആരോഗ്യ തിരയലുകൾ സഹായകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ഈ സാധാരണ ശീലം ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ഡോക്ര്മാർ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഗൂഗിളിൽ തിരയുന്നത് ഉത്കണ്ഠ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും തെറ്റായ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യം വഷളാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും. ചെറിയ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്ക്ക് പോലും ഗൂഗിളില് ഉത്തരങ്ങള് തേടുന്നയാളാണ് നിങ്ങളെങ്കില്, തിരയലിന് പിന്നിലെ ചതിക്കുഴി മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലുടനീളമുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് ആളുകളുടെ ഇൻ്റര്നെറ്റ് തിരയലുകളിലൂടെ രോഗ നിര്ണയം നടത്തുന്നതില് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ ശേഷം ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. ഇവരിൽ പലരും ഓൺലൈനിൽ രോഗനിർണയം നടത്തിയതിന് ശേഷം ആശുപത്രിയില് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയവരാണ്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാന് കഴിയുന്ന പല രോഗങ്ങളും വിദഗ്ധ സഹായം തേടുമ്പോഴേക്കും വളരെ ഗുരുതരമായി മാറിയിരിക്കും.
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ഇൻ്റർനെറ്റ് കുടുംബ ഡോക്ടറായി മാറുന്നു
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ഇപ്പോൾ പലരും സ്വയമേവ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. തലവേദന ഒരു ഗൂഗിള് തിരയലായി മാറുന്നു. നെഞ്ചിലെ അസ്വസ്ഥത ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയായി മാറുന്നു. സ്ഥിരമായ ചുമ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്വാധീനകൻ്റെ ഉപദേശമായി മാറുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യശരീരം ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഒരേ ലക്ഷണത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുമ, പക്ഷേ അത് ന്യുമോണിയ, ആസ്ത്മ, ക്ഷയം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ അർബുദം എന്നിവയുമാകാം. ഒരു ലക്ഷണത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡോക്ടർമാർ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നില്ല. ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രായം, മെഡിക്കൽ ചരിത്രം, പരിശോധനാ കണ്ടെത്തലുകൾ, ജീവിതശൈലി, മരുന്നുകൾ, കുടുംബ ചരിത്രം, ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുന്നു.
രോഗനിര്ണയം ഗൂഗിളില് തിരയുന്നത് പതിവ്
ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സ്വയം രോഗനിർണയം പതിവായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുംബൈയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ വിദഗ്ധനായ ഡോ. ഛായ വാജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗൂഗിളിന് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ശബ്ദ കേൾക്കാനോ, രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിക്കാനോ, രക്തപരിശോധന നടത്താന് പറയാനോ കഴിയില്ലെന്ന് വാജ പറഞ്ഞു. “ക്ഷീണം, പനി, തലവേദന, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, തൊണ്ടവേദന, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങി വയറുവേദന, അസിഡിറ്റി, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ശരീരഭാരം കുറയൽ, തലകറക്കം, വിശപ്പില്ലായ്മ തുടങ്ങി എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പലരും ഓൺലൈനിൽ തിരയുന്നു” അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത് തിരച്ചിലിനു ശേഷമാണ്. അതായത് ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിനുപകരം പല രോഗികളും ഗൂഗിള് സെര്ച്ചിലൂടെ രോഗം നിസാരമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചിലർ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്നുകള് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതും പതിവാണ്. ഔദ്യോഗിക ഡാറ്റ പ്രകാരം 80% രോഗികളും ഇതിനകം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്കായി തിരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് സ്വയം മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാജ പറയുന്നു. 25 നും 55 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പത്തിൽ എട്ട് രോഗികളും ഓൺലൈൻ തിരയലിലൂടെ രോഗം ചെറുതാണെന്ന് വിശ്വസക്കപെടുന്നവരാണ്. എന്നാല് അവര് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും രോഗം മൂര്ച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് പകരമാകില്ല
ആളുകൾ ആരോഗ്യബോധമുള്ളവരാകുന്നതിന് ഡോക്ടർമാർ എതിരല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, രോഗികളെ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസിലാക്കാൻ ഡോക്ടര്മാര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് അവബോധം കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നുവെന്നതാണ് ആശങ്ക. ആസ്ത്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അഞ്ച് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒരാളെ പൾമണോളജിസ്റ്റാക്കുന്നില്ല. ശസ്ത്രക്രിയാ വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് ഒരാളെ സർജനാക്കുന്നില്ല. ചില ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അനാവശ്യമായി കഴിക്കുന്നതും പതിവാണ്. വേദനസംഹാരികൾ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ ചികിത്സിക്കാതെ താൽക്കാലികമായി ലക്ഷണങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നവ മാത്രമാണ്. കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വാങ്ങുന്ന സ്റ്റിറോയിഡുകൾ അണുബാധകൾ വഷളാക്കിയേക്കാം.
ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം വളരെ സാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതും സ്വയം മരുന്നുകള് വാങ്ങുന്നതും പതിവായെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഡോംബിവ്ലിയിലെ എഐഎംഎസ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റും ഇൻ്റൻസിവിസ്റ്റുമായ ഡോ. സന്ദീപ് കാഡിയൻ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒടുവിൽ ഒരു പൾമണോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുമ്പോഴേക്കും, അണുബാധയോ ശ്വാസകോശ രോഗമോ പലപ്പോഴും വളരെ ഗുരുതരമായിരിക്കുംമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓരോ രോഗിക്കും വ്യത്യസ്തമായ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം, ജീവിതശൈലി, അപകടസാധ്യത പ്രൊഫൈൽ എന്നിവയുണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റ് തിരയലിലൂടെ ഇവ വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഓണ്ലൈനില് തിരയുന്നത് സൈബർകോണ്ഡ്രിയ
ഓൺലൈനിൽ സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതും ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകും. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ സൈബർകോണ്ഡ്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിൽ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ തിരയുമ്പോൾ ആളുകൾ വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തലവേദനയുള്ള ഒരാൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം വരുമെന്ന് ഭയന്നേക്കാം.
ചിലപ്പോൾ, ആളുകൾ ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചേക്കാം. അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതും മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്. വർഷങ്ങളോളം ചെലവഴിച്ചാണ് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടര്മാര് പഠിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾ ഒരുപോലെ കാണപ്പെടാമെന്നും എന്നാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണെന്നും അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രണ്ട് ആളുകൾക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്.
ഓൺലൈൻ തിരയലുകളിലൂടെ സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് തെറ്റിധരിപ്പിക്കുന്നതും അപകടകരവുമാണ്. ആരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മെഡിക്കല് പരിശോധനയ്ക്ക് ഇത് പകരമാവില്ല. സ്വയം രോഗനിർണയം അനാവശ്യമായ ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല, ശരിയായ രോഗനിർണയത്തിനും പരിചരണത്തിനും ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
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