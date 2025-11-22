അമിതവണ്ണമുള്ള ഗര്ഭിണികള് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട; ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല് കോംബ്ലികേഷന്സ് ഒഴിവാക്കാം
ശരിയായ കൈകാര്യം ചെയ്താല് അമിതവണ്ണം ഉള്ളവര്ക്ക് പല സങ്കീർണതകളും ഒഴിവാക്കാന് കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
Published : November 22, 2025 at 8:51 PM IST
സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഗര്ഭധാരണം പലപ്പോഴും ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രസവമായാലും സി സെക്ഷന് ആയാലും അത് സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യത്തില് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തും. ഗര്ഭകാലത്ത് സ്ത്രീകള്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലാണ് ആശങ്കകള് ഉണ്ടാകുന്നത്.
എന്നാല് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് ഗര്ഭധാരണ സമയത്ത് കൂടുതല് ആശങ്കകള് ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസവം സംബന്ധിച്ച്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവര്ക്ക് ബിഎംഐ വളരെ കൂടുതലാണ്.
അതിനാല് അവർക്ക് നോര്മല് പ്രസവം സാധ്യമാകുമോയെന്നതായിരിക്കും ആശങ്ക. സി-സെക്ഷൻ ആവശ്യമായി വരുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ പ്രസവത്തിനായി ശ്രമിക്കില്ലെന്നും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തില് അമിത ഭാരമോ പൊണ്ണത്തടിയോ ഉള്ളത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വഭാവിക പ്രസവം സാധ്യമാക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഇതിനര്ഥം. ശരിയായ പരിചരണം ഉണ്ടെങ്കില് അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്കും സ്വഭാവിക പ്രസവം സാധ്യമാകും.
അമിതവണ്ണവും സ്വഭാവിക പ്രസവവും- വിദഗ്ധയുടെ അഭിപ്രായത്തില്
അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്കും പ്രസവം സാധ്യമാകുമെന്ന് പൂനെയിലെ എലൈറ്റ് മോംസ് റൈസിങ് മെഡികെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. വിനോദ് ഭരതി പറയുന്നു. ഗര്ഭധാരണത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതല് തന്നെ നന്നായി പരിചരണം നല്കുകയും ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്താല് പ്രസവം സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭരതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനോടൊപ്പം ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതല് തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദവും പഞ്ചസാരയുടെ അളവും നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണമെന്നും തുടര്ച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്നും ഡോക്ടര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
“അമിതവണ്ണമുള്ള പല സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവം സുഗമമായി നടക്കുന്നു. ശരീരഭാരം, രക്തസമ്മർദ്ദം, പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചാല് മതിയാകും.
ഗര്ഭിണികള് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
- ഗർഭകാല പ്രമേഹം (GDM)
- ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭകാല രക്താതിമർദ്ദം
- തൂക്കം കൂടിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ (മാക്രോസോമിയ)
- ദൈർഘ്യമേറിയതോ മന്ദഗതിയിലുള്ളതോ ആയ പ്രസവ പ്രക്രിയ.
മുകളില് പറയുന്ന വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്ക്കും ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ധരിക്കേണ്ട. ശരിയായ പരിചരണത്തിലൂടെ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവര്ക്ക് പല സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാന് കഴിയുമെന്നതാണ് വസ്തുത. കൂടാതെ പ്രസവത്തിനു ശേഷം ആരോഗ്യം സാധാരണ നിലയിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
അമ്മയാകാന് പോകുന്നവര്ക്കായുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകള്
ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രസവത്തിനായി ചില ലളിതമായ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് കഴിയുമെന്നാണ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോ. ഭരതി പറയുന്നത്. ഗര്ഭധാരണത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ളവര് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.
നല്ലൊരു ഡയറ്റീഷനെ കാണേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ പ്രസവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. നടത്തം, യോഗ, പെൽവിക് വ്യായാമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ പോലും (നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ) എന്നിവയും സ്വാഭാവിക പ്രസവത്തിന് സഹായകരമാണ്.
എന്നാല് മറ്റ് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രസവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയമാറ്റങ്ങള് പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. എപിഡ്യൂറല് പോലുള്ളവയുടെ സഹായവും ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്. പെൽവിസ് കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായി തുറക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
Also Read:യുവാക്കളെ... ബര്ഗറും ഷവര്മയും കാണുമ്പോള് ചാടിവീഴരുത്, മുന്നറിയിപ്പുമായി പുതിയ പഠനം