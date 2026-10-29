നേത്രരോഗ ചികിത്സയിൽ പുതിയ മുന്നേറ്റം; പാണ്ടോറവും ന്യൂസെലിയണും കൈകോർക്കുന്നു
ഭാരത് ബയോടെക്കിൻ്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപകമ്പനിയാണ് ന്യൂസെലിയോൺ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ്. ടിഷ്യു എൻജിനിയറിങ്, റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ് പാൻഡോറം ടെക്നോളജീസ്.
By ANI
Published : October 29, 2026 at 8:27 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: നേത്രരോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് നിർണായക ചുവടുവയ്പുമായി ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂസെലിയോൺ തെറാപ്യൂട്ടിക്സും ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള പാൻഡോറം ടെക്നോളജീസും. നൂതനമായ കോശ, ജീൻ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരു കമ്പനികളും തമ്മിൽ നിർണായക കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ സംയുക്ത സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
അഡ്വാൻസ്ഡ് കെരാറ്റോപ്പതി, വെറ്റ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്യുലാർ ഡീജനറേഷൻ എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന നേത്രരോഗ ചികിത്സാ പദ്ധതികളാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭാരത് ബയോടെക്കിൻ്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപകമ്പനിയാണ് ന്യൂസെലിയോൺ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ്. ടിഷ്യു എൻജിനിയറിങ്, റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ് പാൻഡോറം ടെക്നോളജീസ്.
ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കുമായി ആകെ 16.97 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ എട്ട് കോടി രൂപ വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായമായി ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ, നിർമാണ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നേത്രരോഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഡിസൈനർ എക്സോസോമുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കോശരഹിത പുനരുജ്ജീവന മരുന്നുകളാണ് പാൻഡോറം വികസിപ്പിക്കുന്നത്. കോശങ്ങളിലെ വീക്കം, ഫൈബ്രോസിസ്, വാസ്കുലാർ പാത്തോളജി എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനൊപ്പം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഈ എക്സോസോമുകളുടെ ജൈവിക പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും.
ഉത്പാദന പ്രക്രിയ, ഉത്പന്നം, അതിൻ്റെ ജൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോശങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്നിവയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൂതന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ന്യൂസെലിയോണുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ രൂപകൽപനയെ കൃത്യമായ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പാൻഡോറത്തിന് സാധിക്കും. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഗവേഷണ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് കമ്പനികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പാൻഡോറത്തിൻ്റെ ഡിസൈനർ എക്സോസോമുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോസസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ്, നിർമാണ പിന്തുണ എന്നിവ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് നേത്രരോഗ ഗവേഷണ പദ്ധതികളിൽ ന്യൂസെലിയോണിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ആവശ്യകതകൾക്കും വികസന ഘട്ടത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ പിന്തുണ നൽകുക. ഉയർന്നുവരുന്ന റീജനറേറ്റീവ് മരുന്നുകളുടെ വികസനത്തിൽ പ്രത്യേക നിർമാണ ശേഷികൾക്ക് എത്രത്തോളം പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങൾക്കായി ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മരുന്നുകൾ നിർമിച്ചു നൽകാനാണ് പാൻഡോറം-ന്യൂസെലിയോൺ കൂട്ടായ്മ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമപരമായ അനുമതികളും ഉറപ്പാക്കും.
ഗുരുതരമായ കോർണിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുടെ ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തലാണ് പാൻഡോറത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കെരാറ്റോപ്പതി പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം, റെറ്റിന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലേക്കാണ് വെറ്റ് എഎംഡി പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീക്ലിനിക്കൽ വികസനവും തുടർന്നുള്ള ക്ലിനിക്കൽ വിവർത്തനത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുമാണ് നടക്കുന്നത്.
ഓരോ പ്രോഗ്രാമും അതിൻ്റേതായ തെളിവുകൾ, നാഴികക്കല്ലുകൾ, നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക. നൂതന ചികിത്സകൾക്ക് പ്രോസസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ്, അനലിറ്റിക്കൽ രീതികൾ, നിർമാണ അച്ചടക്കം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ന്യൂസെലിയോൺ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫിസർ രഘു മാലപാക വ്യക്തമാക്കി. പാൻഡോറത്തിൻ്റെ ഉത്പന്ന ആവശ്യകതകളെ കൃത്യമായ പ്രക്രിയകളിലേക്കും വികസന ഘട്ടത്തിലുള്ള നിർമാണത്തിലേക്കും മാറ്റാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതിനപ്പുറം ഒരു റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പാൻഡോറം ടെക്നോളജീസ് സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ തുഹിൻ ഭൗമിക് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ജൈവിക പ്രവർത്തനം പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാവുന്നതായിരിക്കണമെന്നും ശരിയായ രോഗികളിൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രിപ്പ് പിന്തുണയിലൂടെ ഒരു പൊതു ഡിസൈനർ-എക്സോസോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നേത്രരോഗ പ്രോഗ്രാമുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, രോഗികളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ കർശനമായ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ നിർമാണ ശേഷിയുമായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ന്യൂസെലിയോണുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുക, നവീകരിക്കുക എന്ന തങ്ങളുടെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അവസരമായി കൂടിയാണ് ഈ സഹകരണത്തെ കാണുന്നതെന്നും തുഹിൻ ഭൗമിക് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Also Read: ഇന്ത്യയെ ആഗോള കണ്ടെയ്നര് ഹബ്ബാക്കാൻ കേന്ദ്രസര്ക്കാര്; 10,000 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം