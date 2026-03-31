ETV Bharat / health

മുടികൊഴിച്ചിലിന് വിട നൽകാം; ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവിക മുടി ലഭിക്കാൻ പുതിയ ചികിത്സ

സിആർ ലാബും ഹെയർലൈൻ ഇൻ്റർനാഷണലും ചേർന്നാണ് ഈ നൂതന ചികിത്സ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ, വിർജിൻ, റെമി മുടികളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യേക വിശ്രമം ആവശ്യമില്ല.

NON SURGICAL HAIR REPLACEMENT HAIR CRLAB CNC HAIR TREATMENT
Hairline Hair And Skin Clinics (Hairline Hair And Skin Clinics)
author img

By ANI

Published : March 31, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്‌ത്രീ പുരുഷന്മാർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായ മുടികൊഴിച്ചിലിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി ശസ്ത്രക്രിയയില്ലാത്ത മുടി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ചികിത്സ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാകുന്നു. യൂറോപ്യൻ ഹെയർ ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ സിആർ ലാബും ഹെയർലൈൻ ഇൻ്റർനാഷണലും സഹകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ നൂതന ചികിത്സയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ എണ്ണകളും ഷാംപൂകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഫലം കാണാത്തവർക്ക് പുതിയ ചികിത്സാരീതി വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു. പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം 60 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 40 ശതമാനം സ്‌ത്രീകളും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ നേരിടുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഈ പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമാണ്. ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ മുടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന രീതികളോടാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ താത്പര്യം. സ്വാഭാവിക മുടിപോലെ തോന്നിക്കുന്ന മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനാലാണ് നോൺ സർജിക്കൽ രീതികൾ രാജ്യത്തുടനീളം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇത്തരം ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം പ്രത്യേക വിശ്രമം ആവശ്യമില്ലെന്നതും വലിയ സവിശേഷതയാണ്.

മികച്ച ഗുണനിലവാരം

ആധുനിക മുടി ചികിത്സകൾ പ്രധാനമായും പ്രകൃതിദത്ത സൗന്ദര്യം, അളവ്, സാന്ദ്രത, നീളം എന്നിവയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പഴയ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റേഷൻ രീതികളിൽ പലപ്പോഴും ഹെയർപീസുകളും തലയോട്ടിയും പുറത്തുകാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. കൂടാതെ സ്റ്റൈലിങ് ഓപ്ഷനുകളും മുടിയുടെ ഗുണനിലവാരവും വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഹെയർ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മുടിയുടെ ശക്തിയിലും മികച്ച ഗുണമേന്മയിലുമാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ മുടി, വിർജിൻ ഹെയർ, റെമി ഹെയർ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള മുടികളാണ് പുതിയ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഘടനയിലും ഗുണത്തിലും ഇവ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. മിനുസമാർന്നതും ക്യൂട്ടിക്കിൾ അലൈൻമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുമായതിനാൽ റെമി ഹെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുടിയിഴകളിൽ ജട പിടിക്കില്ല. രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ വിർജിൻ ഹെയർ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയും തിളക്കവും എക്കാലവും നിലനിർത്തും. ഇവ സാധാരണ മുടിപോലെ തോന്നിക്കും. ഇന്ത്യൻ മുടിയുടെ സ്വാഭാവിക ഘടനയ്ക്കും ദൈനംദിന ജീവിതശൈലിക്കും തികച്ചും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

വൈവിധ്യമാർന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ

ഹെയർ ട്യൂപ്പികൾ, ഹെയർ വിഗ്ഗുകൾ, ഹെയർ ക്ലോഷറുകൾ, ഫ്രിഞ്ചുകൾ, ബാൻഡുകൾ, ബാങ്‌സ്, പോണിടെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പേരും പീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളും കർശനമായ ചർമരോഗ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവ ഇന്ത്യൻ ചർമവുമായി പൂർണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയുമാണ്. പ്രത്യേക ഹെയർ സ്‌പാ ചികിത്സകൾ മുടിയുടെ സ്വാഭാവിക ഘടനയും ജലാംശവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ഇതുവഴി ഹെയർപീസുകൾ ദീർഘകാലം ഈടുനിൽക്കും. പതിവായ പരിചരണം വഴി മുടികൾ കാലക്രമേണ സ്വാഭാവിക രൂപം ആർജിക്കും.

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

രണ്ടാമതൊരു ചർമംപോലെ പ്രകൃതിദത്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ഹെയർപീസ് (സിഎൻസി) തേടുന്നവർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ മികച്ച വാഗ്ദാനമാണെന്ന് ഹെയർലൈൻ ഹെയർ ആൻഡ് സ്‌കിൻ ക്ലിനിക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ബാനി ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി. നൂതനാശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സിആർ ലാബിൻ്റെ വൈദഗ്‌ധ്യം പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ദിരാനഗർ, കോർമംഗല ശാഖകൾ ഇതിനായി സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആഗോള സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലിനിക്കുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യവസായ മേഖലയിലെ വലിയ മാറ്റത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതവും വിശ്വസനീയവുമായ മുടി മാറ്റിവയ്ക്കൽ പ്രക്രിയ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും മുടി പുനഃസ്ഥാപന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അതിവേഗം വികസിക്കുകയാണ്. രോമകൂപങ്ങളുടെ ത്രീഡി ബയോ പ്രിൻ്റിങ് പോലുള്ള നൂതനാശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകർ നിലവിൽ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. മുടികൊഴിച്ചിൽ മൂലം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയില്ലാത്ത ഇത്തരം നൂതന ചികിത്സകൾ മികച്ച ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

TAGGED:

NON SURGICAL HAIR REPLACEMENT
CRLAB CNC
HAIRLINE CLINIC IN INDIA
BALDNESS TREATMENT IN BENGALURU
NON SURGICAL SCALP SYSTEM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.