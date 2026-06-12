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മൃതദേഹം കീറിമുറിക്കാതെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം; എന്താണ് വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി? കേരളം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം!

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, സാങ്കേതിക പ്രായോഗികത, നിയമപരമായ സങ്കീർണതകൾ എന്നിവയും വിശദമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്

VIRTUAL AUTOPSY IN KERALA VIRTUAL AUTOPSY non invasive postmortem technology വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി
Representational image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 4:39 PM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം : മരണാനന്തര പരിശോധനയ്ക്കായി മൃതദേഹം തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് പകരമായി സിടി സ്‌കാൻ, എംആർഐ ത്രിമാന (3D) ഇമേജിങ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും പരിക്കുകളും വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയാണ് വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. പരമ്പരാഗത പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിൽ മൃതദേഹം തുറന്ന് അവയവങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയിൽ അത് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല.

ഇതിലൂടെ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ബാഹ്യരൂപം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു മാർഗമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് വെർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി (Virtual Autopsy) സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പ്രഖ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, സാങ്കേതിക പ്രായോഗികത, നിയമപരമായ സങ്കീർണതകൾ എന്നിവയും വിശദമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്

വിർച്വൽ ഒട്ടോപ്‌സി - ആദ്യം നടത്തിയത് ജർമ്മനിയിൽ

1980 ൽ ജർമ്മനിയിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മെയിൻസിലെ ന്യൂറോ റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലാണ് വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി ആദ്യമായി നടത്തിയത്. 1998 ൽ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ അക്കാദമിക് മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ പുരാതന മമ്മിഫൈഡ് സാമ്പിളുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ത്രിമാന പരിശോധനയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ശരീരഘടനയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ വിജയകരമായി പഠിച്ചിരുന്നു.

അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലും സമാനമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം സമയത്ത് ഗുരുതരമായ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച കേസുകളിൽ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനും സവിശേഷതകൾ മനസിലാക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഡിജിറ്റൽ പരിശോധന ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു. നിലവിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, അമേരിക്ക, യുകെ, മലേഷ്യ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ

വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടി-സ്ലൈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടോമോഗ്രഫി (MSCT), മാഗ്‌നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് (MRI), ത്രിമാന ഉപരിതല സ്‌കാനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ, ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വർട്ടോബോട്ട് (Virtobot) പോലുള്ള റോബോട്ടിക് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യാധുനിക സിടി സ്‌കാനറുകളും അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും ആവശ്യമാണ്.

VIRTUAL AUTOPSY IN KERALA VIRTUAL AUTOPSY NON INVASIVE POSTMORTEM TECHNOLOGY വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി
വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി എന്നാൽ എന്ത്? (ETV Bharat)

സാമ്പത്തിക ചെലവ് എത്ര?

ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചെലവ് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ഒരു സമ്പൂർണ വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സിടി സ്‌കാനർ, എംആർഐ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, ഡാറ്റാ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച മനുഷ്യവിഭവശേഷി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരമൊരു സമഗ്ര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 40 മുതൽ 50 കോടി രൂപ വരെയോ അതിലധികമോ ചെലവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോ ബി ഇക്ബാൽ പറയുന്നു.

സമയവും പണവും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും

പരമ്പരാഗത പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിന് വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഫോറൻസിക്ക് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. സിടി, എംആർഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ 30 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ ശവശരീരം പരിശോധിക്കാനെടുക്കും. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം കൂടുതലെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം പണവും കുറച്ച് കൂടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇത്തരം സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ പറ്റിയേക്കുമെന്ന് തൃശൂർ അമല മെഡിക്കൽ കോളജ് ഫോറൻസിക്ക് വിഭാഗം ഡോക്‌ടർ പദ്‌മകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഉയർന്ന പരിപാലനച്ചെലവ്

യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത അവയുടെ വാർഷിക പരിപാലനത്തിനും സോഫ്റ്റ് വെയർ ലൈസൻസുകൾക്കും വിദഗ്‌ധരായ റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളെയും ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരെയും നിയമിക്കുന്നതിനുമാണ്. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സർവർ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രത്യേക സ്‌കാനിങ് മുറികൾ, സാങ്കേതിക പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരുക്കേണ്ടിവരും. ചുരുക്കത്തിൽ, വെർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി എന്നത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട യന്ത്രമല്ല മറിച്ച് അത്യാധുനിക റേഡിയോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്.

പുതിയ സംവിധാനത്തിലെ പരിചയക്കുറവും പരിശീലനം നൽകലും

നിലവിൽ ഫോറൻസിക്ക് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്‌ടർമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് പരിചിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിടി എംആർഐ ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹം സ്‌കാൻ ചെയ്യാനുള്ള പരശീലനം ഫോറൻസിക്കിൽ പിജി ഉള്ളവർക്കാണോ അതോ റേഡിയോളജിസ്‌റ്റുകൾക്കാണോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഡോ പദ്‌മകുമാർ പറയുന്നു. ആർക്കാണെങ്കിലും പുതുതായി പരിശീലനം നൽകേണ്ടി വരും. ഇത്തരം ഓട്ടോപ്‌സിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാനാവുമെങ്കിലും ഇത് എപ്പോൾ നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

അസ്ഥി ഒടിവുകൾ, വെടിയേറ്റ പരിക്കുകൾ, തലയോട്ടിയിലെയും തലച്ചോറിലെയും ക്ഷതങ്ങൾ, ആന്തരിക രക്തസ്രാവങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വെർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി ഏറെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധനായ ഡേന ബി ഇക്ബാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കാനും പിന്നീട് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും എന്നതും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടമാണ്. എയ്ഡസ്, കൊവിഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പോസ്‌മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. അത് വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇതിൽ വെളിപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെയ്ക്കാനാവും.

എല്ലാം കണ്ടെത്താനാകുമോ?

എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി മതിയാകില്ല. സൂക്ഷ്‌മമായ രോഗമാറ്റങ്ങൾ, ചില അണുബാധകൾ, വിഷബാധകൾ, കോശതലത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ ടിഷ്യു പരിശോധനയും ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി, ടോക്‌സിക്കോളജി തുടങ്ങിയ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ വെർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി പരമ്പരാഗത പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് പൂർണമായ പകരക്കാരനല്ല. മറിച്ച് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ഉപാധിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

VIRTUAL AUTOPSY IN KERALA VIRTUAL AUTOPSY NON INVASIVE POSTMORTEM TECHNOLOGY വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി
വിർച്വൽ ഒട്ടോപ്‌സി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ (ETV Bharat)

പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും സിടി/എംആർഐ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയും ആവശ്യമായപ്പോൾ പരമ്പരാഗത പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടവും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ വിഷബാധ അടക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആന്തരിക ആവയവങ്ങൾ കെമിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കാതെ കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാവില്ലെന്നും ഡോ ഇക്ബാൽ വ്യക്തമാക്കി.

നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ: ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിലും കോടതികൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോറൻസിക് നടപടിക്രമങ്ങളിലും വെർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നും, അത് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും വ്യക്തത ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ ബി ഇക്ബാൽ പറയുന്നു. രാത്രികാല പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് പോലും അടുത്തകാലത്താണ് നിയമപരമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വെർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി നിലവിൽ രാജ്യത്തെ നിയമസംവിധാനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അമല മെഡിക്കൽ കോളജ് ഫോറൻസിക്ക് വിഭാഗം ഡോക്‌ടർ പദ്‌മകുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി : നിയമനിർമ്മാണം വേണ്ടി വന്നേക്കും

വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണം വേണ്ടി വന്നേക്കും. നിലവിൽ ഡൽഹി എയിംസിൽ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനകരമാണോ എന്നറിയാൻ 50 കോടി രൂപ ചെലവിൽ മൂന്നു വർഷമായി പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും ഡോ പദ്‌മകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതല്ലാതെ അന്തിമരൂപം അതിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ എത്രത്തോളം വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയെ ആശ്രയിക്കാനാവുമെന്നും പരമ്പരാഗത പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം രീതി ഇല്ലാതാക്കാനാവുമോ എന്നുള്ള പഠനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് പുറത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഏതൊക്കെ കേസുകളിൽ വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി നടത്താനാവുമെന്നും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പരിമിതമാണെന്നുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാനാവൂ.

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അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാവും നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനാവുക. നിയമനിർമ്മാണം ദേശീയ തലത്തിലാവും വേണ്ടി വരിക. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമപ്രകാരമാണ് പരമ്പരാഗത പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ തെളിവുകളായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അതേ നിയമത്തിലും വിർച്വൽ പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടം അംഗീകരിക്കാനുള്ള നിയമ പിൻബലമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ഷില്ലോങ്ങിലെ നീഗ്രിങ് (NEIGRIHMS- North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences) ചില കേസുകളിൽ വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിയുടെ ഫലങ്ങളുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. കേസുകളുടെ മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോടതി ഇത് പരിഗണിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പൂർണമായും ആശ്രയിക്കാമോ?

പരമ്പരാഗത പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ഇത് കൃത്യമായ ബദലല്ലെന്നും ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമാണെന്നും ഡോ പദ്‌മകുമാർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ഇതിനെ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കാനാവില്ല.

VIRTUAL AUTOPSY IN KERALA VIRTUAL AUTOPSY NON INVASIVE POSTMORTEM TECHNOLOGY വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി
പരിമിതികൾ എന്തെല്ലാം (ETV Bharat)

24 മണിക്കൂർ പോസ്‌മോർട്ടം സൗകര്യം എവിടെയൊക്കെ

ഹൈക്കോടതി ഇത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളജിലും കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും മാത്രമാണ് 24 മണിക്കൂറും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയാണ് പോസ്‌മോർട്ടം ചെയ്യുക. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും ഒരു ഫോറൻസിക്ക് സർജൻ മാത്രമാണ് നിലവിലുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നാല് മണിവരെയുള്ള ഇൻക്വസ്റ്റുകളാണ് സ്വീകരിക്കുക. അത് ചെയ്‌ത് തീരുമ്പോൾ 5 മണിയാവും.

പരമ്പാരഗത പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ

സാധാരണ പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും. എന്നാൽ കൊലപാതക കേസുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയും പോകാറുണ്ട്.

വിർച്വൽ ഒട്ടോപ്‌സി- അടിയന്തിര നടപ്പാക്കൽ ആവശ്യമുണ്ടോ

കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് അടിയന്തിരമായി വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സി നടപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നത് ഗൗരവതരമായി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡോ ഇക്ബാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവ് ആവശ്യമായ ഈ സംവിധാനം, അതിൻ്റെ നിലവിലെ പരിമിതികളും നിയമപരമായ സങ്കീർണതകളും കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പരിമിതവിഭവങ്ങൾ മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ അടിയന്തര മുൻഗണന നൽകേണ്ട മേഖലയാണോ എന്നത് ഗൗരവമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്രയോജനം, ചെലവ്, നിയമസാധുത, പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുൻഗണനകൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയവും യാഥാർഥ്യബോധമുള്ളതുമായ ചർച്ചയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായതെന്നും ഡോ ഇക്ബാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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