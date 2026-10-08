അദ്ഭുത രോഗശാന്തിയും ഓഫറുകളും പാടില്ല; പരസ്യങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് എൻഎംസി
എൻഎംസിയുടെ എത്തിക്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡാണ് പുതിയ മാർഗരേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
Published : October 8, 2026 at 11:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആശുപത്രികളും ഡോക്ടർമാരും നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്കും ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളേർപ്പെടുത്തി ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എൻഎംസി). തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ, രോഗികളുടെ സ്വകാര്യത, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം, നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയത്.
എൻഎംസിയുടെ എത്തിക്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡാണ് പുതിയ മാർഗരേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തിൻ്റെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക, ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വാണിജ്യവത്കരണം തടയുക, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം. ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ പരസ്യങ്ങൾ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം, ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ വഴിയുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടൻ്റുകൾ എന്നിവയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ് പുതിയ മാർഗരേഖ കൊണ്ടുവരാൻ എൻഎംസിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
ചികിത്സാ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അവകാശവാദങ്ങൾ, മികച്ച ഡോക്ടർ, അദ്ഭുത രോഗശാന്തി തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ, പണം നൽകിയുള്ള റിവ്യൂകൾ എന്നിവ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിനെ വാണിജ്യവത്കരിക്കുമെന്നും ഇത് രോഗികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബുധനാഴ്ച ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എഐയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗം കൃത്രിമ ചിത്രങ്ങൾ, വ്യാജ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർ, ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിമാർ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽമാർ, സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രാർമാർ, മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡീൻമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ എന്നിവർക്ക് എൻഎംസി സെക്രട്ടറി ഡോ. രാഘവ് ലാംഗർ മാർഗരേഖയുടെ പകർപ്പ് കൈമാറി. ആശയവിനിമയങ്ങൾ വിവരദായകവും ധാർമികവും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായിരിക്കണമെന്നും ആശുപത്രികളുടെ പരസ്യരീതികൾ പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
പരസ്യങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം
അച്ചടി, ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ, മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ, ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിങ്, സ്പോൺസേർഡ് പോസ്റ്റുകൾ, സെർച്ച് എൻജിനുകൾ, എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രൊമോഷണൽ കണ്ടൻ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം മാർഗരേഖ ബാധകമാണ്. പ്രൊമോഷണൽ സ്വഭാവമുള്ള ഏത് ആശയവിനിമയത്തെയും പരസ്യമായി കണക്കാക്കും.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പരസ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ള റിട്ട് ഹർജിയിലെ നടപടികൾ പുതിയ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ എൻഎംസി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2002ലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ചട്ടങ്ങളിലെ 6.1.1 വകുപ്പ് പ്രകാരം ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ ആകർഷിക്കുന്നതും സ്വയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും നേരത്തെ തന്നെ വിലക്കിയിരുന്നു. ഈ തത്വങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയ മാർഗരേഖയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.
വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ പാടില്ല
പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡോക്ടർമാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾ, ചികിത്സാ വിജയനിരക്ക്, രോഗികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ച് പരസ്യം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഉറപ്പായ രോഗശാന്തി, മികച്ച ഡോക്ടർ, ഒന്നാം നമ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, നൂറുശതമാനം വിജയം, വേദനയില്ലാത്ത ചികിത്സ, അദ്ഭുത ചികിത്സ തുടങ്ങിയ അവകാശവാദങ്ങൾ പാടില്ല. ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ടോ മൂന്നാം കക്ഷികൾ വഴിയോ രോഗികളെ ആകർഷിക്കാൻ പാടില്ല.
മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളോ വാണിജ്യ ഉത്പന്നങ്ങളോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ പേര്, ചിത്രം, ശബ്ദം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. അനാവശ്യ പരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സകൾക്കും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ഓഫറുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, റഫറൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സൗജന്യ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നതും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ചത്, ഒന്നാം നമ്പർ, ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായത് തുടങ്ങിയ താരതമ്യപ്പെടുത്തലുകളും പാടില്ല. പണം നൽകിയുള്ള ഓൺലൈൻ റിവ്യൂകൾ, റേറ്റിങ്ങുകൾ, വ്യാജ ഫോളോവേഴ്സ്, ലൈക്കുകൾ എന്നിവയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എഐ ഉപയോഗത്തിനും നിയന്ത്രണം
വാണിജ്യ താത്പര്യങ്ങളോടെ എഐ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പയിനുകൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ അനുവദനീയമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് എഐ നിർമിതമാണെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, യോഗ്യതകൾ, രോഗികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കരുത്. രോഗിയുടെ ചിത്രം, ശബ്ദം എന്നിവയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ വ്യാജ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനോ പാടില്ല. എഐ സിസ്റ്റത്തിനായി രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യത, ഡാറ്റാ സംരക്ഷണം, പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്നിവ കർശനമായി പാലിക്കണം.
രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കരുത്
നിയമപരമായി അനുവദനീയമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ രോഗികളുടെ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, മെഡിക്കൽ റെക്കോഡുകൾ, ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരസ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിയമപരമായ അനുമതിയുള്ളപ്പോൾ പോലും രോഗിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം.
രോഗിയുടെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചികിത്സയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. എന്നാൽ ആശുപത്രികൾക്ക് അവരുടെ പേര്, സ്ഥലം, വകുപ്പുകൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ, നിരക്കുകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താം. ഇത് രോഗികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനോ സ്വയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ആകാൻ പാടില്ല.
ലംഘിച്ചാൽ കടുത്ത നടപടി
മാർഗരേഖ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളുണ്ടാകും. ആദ്യത്തെ നിയമലംഘനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പും നിർബന്ധിത എത്തിക്സ് പരിശീലനവും നൽകും. രണ്ടാമത്തെ ലംഘനത്തിന് ശാസനയും പിഴയും ഈടാക്കും. മൂന്നാമതും ആവർത്തിച്ചാൽ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കും. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ, രോഗികളെ ആകർഷിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ആറ് മുതൽ 12 മാസം വരെ സസ്പെൻഷൻ ലഭിക്കും.
നിയമലംഘനം തുടർന്നാൽ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ പേര് നീക്കം ചെയ്യും. പിഴ ചുമത്തുന്നതിന് മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകുകയും വിശദീകരണം നൽകാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിനെതിരെ 60 ദിവസത്തിനകം എൻഎംസിയുടെ എത്തിക്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡിന് മുൻപാകെ അപ്പീൽ നൽകാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
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