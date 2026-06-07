കണ്തടത്തിലൂടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്തു; അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഡോക്ടർ സംഘം
'എൻഡോസ്കോപ്പിക് ട്രാൻസ്സോർബിറ്റൽ അപ്രോച്ച് (ETOA)' എന്ന അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ ലത(50)യ്ക്കാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഹൈദരാബാദിലെ നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ അത്യ-അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്.
Published : June 7, 2026 at 12:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തലയിൽ മുറിവുകളുണ്ടാക്കാതെ കണ്തടത്തിലൂടെ (Eye Socket) വിജയകരമായി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്ത് അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ നിംസ് (NIMS - Nizam's Institute of Medical Sciences) ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ. തലയോട്ടി തുറക്കാതെ നടത്തിയ ഈ അത്യാധുനിക ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ 50 വയസ്സുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഡോക്ടർമാർ പുതിയ ജീവിതം സമ്മാനിച്ചത്. 'എൻഡോസ്കോപ്പിക് ട്രാൻസ്ഓർബിറ്റൽ അപ്രോച്ച്' (Endoscopic Transorbital Approach - ETOA) എന്ന അത്യാധുനിക ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടറായ ഡോ. തിരുമൽ ശനിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു.
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'മേഡക് ജില്ലയിലെ ചിന്നശങ്കരംപേട്ട് മണ്ഡലത്തിലെ മധൂർ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ലതയ്ക്ക് വർഷങ്ങളായി കടുത്ത തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നിംസിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ട്യൂമർ കണ്ടെത്തിയത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരമൊരു ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യാൻ തലയോട്ടി പൂർണമായും തുറന്നുള്ള വലിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണ്.
എന്നാൽ പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് പകരം അത്യാധുനിക ബദൽ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച നിംസിലെ ഡോക്ടർമാർ, കണ്തടത്തിലൂടെ ട്യൂമർ പുറത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ എൻഡോസ്കോപ്പിൻ്റെയും ത്രീഡി ന്യൂറോനാവിഗേഷൻ (3D Neuronavigation) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെ ട്യൂമർ പൂർണമായും വിജയകരമായി നീക്കം ചെയ്തതായി ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടറായ ഡോ. തിരുമാൽ പറഞ്ഞു.
എന്താണ് 'ഇടിഒഎ' സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രത്യേകത?
സാധാരണഗതിയിൽ തലച്ചോറിലെ ഇത്തരം ട്യൂമറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ 'ക്രാനിയോട്ടമി' (Craniotomy) എന്ന പരമ്പരാഗതമായ വലിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിനായി തലയോട്ടി വലിയ രീതിയിൽ മുറിച്ചുമാറ്റി, തലച്ചോറിലെ പേശികളെ വശങ്ങളിലേക്ക് നീക്കിയാണ് ട്യൂമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എത്താറുള്ളത്. ഇത് രോഗിക്ക് വലിയ ശാരീരിക വേദനയും, മാസങ്ങൾ നീളുന്ന വിശ്രമവും, തലയിൽ വലിയ പാടുകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
എന്നാൽ 'ഇടിഒഎ' രീതിയിൽ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലെ സ്വാഭാവിക മടക്കുകളിലൂടെയോ കണ്തടത്തിലൂടെയോ ഒരു ചെറിയ എൻഡോസ്കോപ്പ് കടത്തിവിട്ടാണ് തലച്ചോറിലേക്ക് ഡോക്ടർമാർ എത്തിയത്. ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ എൻഡോസ്കോപ്പിൻ്റെയും ത്ീഡി ന്യൂറോനാവിഗേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെ കണ്ണിൻ്റെയോ കാഴ്ചയുടെയോ ഞരമ്പുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും വരുത്താതെ ട്യൂമർ പൂർണമായും വിജയകരമായി പുറത്തെടുത്തു. ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രോഗിക്ക് രക്തനഷ്ടം വളരെ കുറവായിരുന്നുവെന്നും, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
15 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചികിത്സ പൂർണമായും സൗജന്യമായി നൽകി
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഈ അത്യാധുനിക ചികിത്സയ്ക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരുമെന്നിരിക്കെ, നിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ഇത് പൂർണമായും സൗജന്യമായാണ് രോഗിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യശ്രീ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്നിവ വഴിയാണ് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
ഈ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ച മെഡിക്കൽ സംഘത്തിലെ ഡോക്ടർമാരായ രാംനാഥ് റെഡ്ഡി, മുരളീകൃഷ്ണ, ഉമാമഹേശ്വർ, ശ്രീലത, സ്വപ്ന, അഭിനാഷ് എന്നിവരെ നിംസ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. നാഗരി ബീരപ്പ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.
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