തണുപ്പ് കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉമ്മ വയ്ക്കരുത്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...
പരിചരണത്തിലെ ചെറിയ വീഴ്ച പോലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും, മാതാപിതാക്കള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം
Published : January 13, 2026 at 7:45 PM IST
ശ്രേയ ശർമ്മ
ശൈത്യകാലം വന്നെത്തിയതോടെ എല്ലാവരും കമ്പിളിയിലേക്ക് ചേക്കേറി. മഞ്ഞ് കാലത്ത് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് മുതിര്ന്നവര് പുറത്തിറങ്ങും. മുതിര്ന്നവർക്ക് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകള് മതിയാകും. എന്നാല് നവജാതശിശുക്കള്ക്ക് ഇത് മതിയാകില്ല. അവരുടെ മൃതുവായ ചർമ്മത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ആവശ്യമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം ആദ്യത്തെ ശൈത്യകാലം വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞതാണ്.
നവജാത ശിശുക്കളുടെ ലോലമായ ചര്മ്മത്തിന് താപനില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോട് വളരെ വേഗം പൊരുത്തപ്പെടാന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ തനിയെ പ്രതിരോധിക്കാനോ കഴിയില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.
പരിചരണത്തിലെ ചെറിയ വീഴ്ച പോലും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് പരിസ്ഥിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അതിവേഗം കഴിയണമെന്നില്ല. അതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 'ആദ്യ ശൈത്യകാലത്ത്' പ്രത്യേക മുൻകരുതലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്.
ശൈത്യകാലം നവജാതശിശുക്കൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്; ഡോ. രഞ്ജന റോയ്
ശൈത്യകാലം നവജാതശിശുക്കൾക്ക് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാകുമെന്ന് ഡോ. രഞ്ജന റോയ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 'ബ്രൗണ് ഫാറ്റ്'(ബ്രൗണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യു) എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം കൊഴുപ്പാണ്. ഇത് ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുകയും തണുത്ത താപനിലയാൽ സജീവമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരീരത്തെ ചൂട് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് രഞ്ജന റോയ് പറഞ്ഞു.
"നവജാതശിശുവിൻ്റെ ചർമ്മത്തിലെ പുറം പാളി വളരെ നേർത്തതാണ്. തണുത്ത വായു നേരിട്ട് ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നു. ചെറിയ രീതിയില് കഫം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പോലും കടുത്ത ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകും. ശൈത്യകാലത്ത് ഒപിഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നവജാതശിശു കേസുകളിൽ 80 ശതമാനവും ഒന്നുകില് അമിതമായി സംരക്ഷണം നല്കിയതോ അല്ലെങ്കില് സംരക്ഷണം തീരയില്ലാത്തത് മൂലമോ ആകാം. മാതാപിതാക്കള് എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഏത് സമയവും കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിക്കണം. കുഞ്ഞിൻ്റെ കാലുകളുടെയും വയറിൻ്റെയും താപനിലയാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ തെര്മോമീറ്റര്" ഡോക്ടര് പറഞ്ഞു.
ശൈത്യകാലത്ത് മാതാപിതാക്കള് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകള്
ശൈത്യകാലത്ത് മാതാപിതാക്കള് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകള് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഡോ. റോയ് വിശദീകരിച്ചു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരമ്പരാഗത പരിഹാരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയോ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ കാണിക്കുന്നതോ തെറ്റുകൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോള് കുട്ടിയെ രോഗിയാക്കിയെന്ന് വരാം.
ശൈത്യകാലത്ത് കുഞ്ഞിനെ വളരെയധികം ഭാരമുള്ള കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതപ്പിച്ച് ചര്മ്മം ചൂടാക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലപ്പോള് ഇത് കുട്ടിയുടെ ശരീരം അമിതമായി ചൂടാകാൻ കാരണമാകും. തണുത്ത വായു പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ മുറി അടച്ചിടുന്നതും ദോഷകരമാണ്. റൂമിനകത്തേക്കുള്ള വായു സഞ്ചാരം തടഞ്ഞാല് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് റോയ് അവകാശപ്പെട്ടു.
"കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തില് മസാജ് ചെയ്ത ഉടനെ ഒരിക്കലും കുളിപ്പിക്കരുത്. മസാജ് ശരീരത്തെ ചൂടാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ വെള്ളം പുരട്ടുന്നത് ശരീര താപനിലയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടിവ് വരുത്തുകയും കുഞ്ഞിനെ രോഗിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തണുത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അമ്മമാർ പലപ്പോഴും അടുക്കള ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൈ കഴുകുകയോ ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇതും കുഞ്ഞിൻ്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയില് പെട്ടന്ന് തകരാര് ഉണ്ടാക്കും" അവർ പറഞ്ഞു.
നവജാതശിശുക്കള്ക്കുള്ള ശരിയായ ലെയറിങ് പഠിക്കാം
നിരവധി കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങള് ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വ്യത്യസ്ത പാളികളായി ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നവജാത ശിശുക്കള്ക്ക് നല്ലതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. ആദ്യ പാളി മൃദുവായ കോട്ടൺ തുണിയായിരിക്കണം. ഇത് ചർമ്മത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പാളിയായതിനാല് വിയർപ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ചർമ്മത്തെ ചൊറിച്ചിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാളി ഒരു ഫുൾസ്ലീവ് കോട്ടൺ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീ-ഷർട്ട് ആയിരിക്കണം. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ചൂട് പുറത്തുപോകുന്നത് തടയുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പാളി നേരിയ പാളി നേരിയ കമ്പിളിയായിരിക്കണം. ഇത് ഊഷ്മളത നൽകുകയും സ്ഥിരമായ ശരീര താപനില നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
നാലാമത്തെ പാളി ഒരു സ്വെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഇത് തണുപ്പ് ഉള്ളില് കടക്കാതെ സംരക്ഷണ കവചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തൊപ്പി, സോക്സ്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ധരിപ്പിക്കാനും മറക്കരുത്. നവജാതശിശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ചൂടിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും തലയിലൂടെയും പാദങ്ങളിലൂടെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവ മൂടിവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ശ്രദ്ധചെലുത്തണമെന്നും ഡോ റോയ് പറഞ്ഞു.
കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശൈത്യകാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു. ഇത് നിർജ്ജലീകരണ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ വിശദീകരിച്ചു. മുലയൂട്ടൽ മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. "മുലയൂട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിൽ തടസമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ശൈത്യകാലത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക് അടയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ മുലയൂട്ടുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല അമ്മയുടെ കൈമുട്ടിന് നേരെ അല്പം ഉയർത്തി വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ പാൽ യൂസ്റ്റാച്ചിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെവിയില് അണുബാധ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തടയണം " ഡോ.റോയ് പറഞ്ഞു.
അണുബാധ തടയാൻ ശുചിത്വം പാലിക്കുക
ശൈത്യകാലത്ത് ആർഎസ്വി (റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസിറ്റിയൽ വൈറസ്) വളരെ സജീവമാണെന്ന് ഡോക്ടർ റോയ് പറഞ്ഞു. ഇത് വരാതിരിക്കാന് ചില കർശന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് "നോ കിസ് പോളിസി" സ്വീകരിക്കുക. കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തോ കൈകളിലോ ചുംബിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. കാരണം ഉമിനീരിൽ നിന്നുള്ള അണുക്കൾ നേരിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. സന്ദർശകരെ പരിമിതപ്പെടുത്തുക. വരുന്നവർ കൈ കഴുകിയ ശേഷം ഏകദേശം 20 മിനിറ്റെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാന് ശ്രമിക്കുകയെന്ന് ഡോ. റോയ് പറഞ്ഞു.
നവജാതശിശുക്കൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം വളരെ പ്രധാനമാണ്. രാവിലെ 10 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 നും ഇടയിലുള്ള നേരിയ സൂര്യപ്രകാശം കുഞ്ഞിന് വിറ്റാമിൻ ഡി നൽകുകയും മഞ്ഞപ്പിത്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മുറിയിലെ വായു വരണ്ടതാക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് വരണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ മുറിയിൽ ഒരു പാത്രം വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യുമിഡിഫയർ ഉപയോഗിക്കുക. ഒലിവ് അല്ലെങ്കിൽ ബദാം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുക.
മാതാപിതാക്കള്ക്കുള്ള സുവർണ നിയമങ്ങൾ
കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡയപ്പർ ഓരോ 2-3 മണിക്കൂറിലും പരിശോധിക്കുക. നനവ് ജലദോഷം വർധിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നതിനായി അമ്മമാര് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിക്കുക. കംഗാരു മദർ കെയർ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് അമ്മയില് നിന്നും കുഞ്ഞിന് ചൂട് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഏത് ഹീറ്ററിനേക്കാളും നല്ലതാണ്.
രാത്രിയിൽ പുതപ്പിന് പകരം ഒരു ബേബി സ്ലീപ്പിങ് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു നവജാതശിശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശൈത്യകാലം മാതാപിതാക്കള്ക്ക് ക്ഷമയുടെയും ജാഗ്രതയുടെയും ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടമാണ്. കുഞ്ഞ് അസാധാരണമായി കരയുകയോ, മുലയൂട്ടുന്നത് നിർത്തുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പനി വരികയോ ചെയ്താല് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം ഉടൻ വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടണമെന്നും ഡോ. റോയ് പറഞ്ഞു.
