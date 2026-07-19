നവജാതശിശുക്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പുത്തൻ വഴി; വഴിത്തിരിവായി ജയ്പൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പഠനം
ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗം വഴി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള നവജാതശിശുക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാനും അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
By PTI
Published : July 19, 2026 at 6:15 PM IST
ജയ്പൂർ: പ്രസവകാലം തികയാതെയും ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞും ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ലളിതമായ സ്കോറിംഗ് സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി ഡോക്ടർമാർ. ജയ്പൂരിലെ സവായ് മാൻ സിംഗ് (SMS) മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് 'CRIB-II' (Clinical Risk Index for Babies-II) സ്കോറിംഗ് രീതി നവജാതശിശുക്കളുടെ അതിജീവന നിരക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായത്. അന്താരാഷ്ട്ര പീഡിയാട്രിക് റിസർച്ച് ജേണലിൽ ഈ പഠനവിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജയ്പൂരിലെ ജെ കെ ലോൺ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 181 അകാലജാതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ശരാശരി 28 ആഴ്ച മാത്രം പ്രായമുള്ള, വെറും ഒരു കിലോഗ്രാം മാത്രം തൂക്കമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്.
എന്താണ് CRIB-II സ്കോറിംഗ്?
കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ അഞ്ച് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ സ്കോർ കണക്കാക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാരം, പ്രസവകാലത്തെ ആഴ്ചകൾ (Gestational Age), ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ശരീര താപനില, രക്തത്തിലെ ആസിഡിൻ്റെ അളവ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ ലിംഗഭേദം എന്നിവയാണ് ഇതിനായി പരിശോധിക്കുന്നത്.
റിസ്ക് അളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ:
- 0 - 5 സ്കോർ: കുറഞ്ഞ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളി (Low Risk)
- 6 - 10 സ്കോർ: ഇടത്തരം ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളി (Moderate Risk)
- 11 - 15 സ്കോർ: ഉയർന്ന ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളി (High Risk)
- 15-ന് മുകളിൽ: അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥ (Very High Risk)
സ്കോർ ഉയരുന്തോറും കുഞ്ഞിന് രോഗാവസ്ഥയും മരണസാധ്യതയും കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ കൃത്യമായ ചികിത്സാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പീഡിയാട്രിക് വിദഗ്ധൻ ഡോ. യോഗേഷ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകം
മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സംവിധാനം വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വെൻ്റിലേറ്ററുകൾ, കിടക്കകൾ, വിദഗ്ധരായ ജീവനക്കാർ എന്നിവ കുറവുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സ്കോറുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി മികച്ച തീവ്രപരിചരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
കൂടാതെ, കുഞ്ഞിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയും ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കളെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഈ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗം ഡോക്ടർമാർക്ക് സഹായകരമാകും. ഇന്ത്യയിൽ നവജാതശിശുക്കളുടെ മരണത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അകാലപ്രസവമായതിനാൽ, 'CRIB-II' പോലുള്ള ലളിതമായ ടൂളുകൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിശുമരണ നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Also Read: രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കൊവിഡ് ആശങ്ക; 'ഒമിക്രോൺ RF.5' വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്