ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും ആമാശയ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? വയറിലെ അസ്വസ്ഥതകള് ശമിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം
ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരത്തിൻ്റെ പകുതി പിന്നിട്ട വേളയിൽ, ഡോ. നരേന്ദ്ര കെ ഷെട്ടി ആമാശയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും പങ്ക്വച്ചു.
Published : September 3, 2026 at 6:38 PM IST
ഒരുകാലത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയിലായിരുന്നു. ഇന്നും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പലർക്കും കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചെരിച്ചിലോ വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടായേക്കാം. എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയറ്റിൽ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം. ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്.
ആമാശയത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സംരക്ഷണ പാളി മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ പാളിക്കും ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ആസിഡിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നു. ആ പ്രതിരോധം അസ്വസ്ഥമാകുകയോ ദുർബലമാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, തികച്ചും സാധാരണമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ പോലും വയറിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇവിടെയാണ് പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന്യം. ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരത്തിൻ്റെ പകുതി പിന്നിട്ട വേളയിൽ, ക്ഷേമവന പ്രകൃതിചികിത്സയുടെയും യോഗ സെൻ്ററിൻ്റെയും ചീഫ് വെൽനസ് ഓഫീസർ ഡോ. നരേന്ദ്ര കെ ഷെട്ടി ഇടിവി ഭാരതുമായി വയറിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതക്കുള്ള പ്രതിവിധികൾ പങ്കിട്ടു.
ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ
ചില ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ആമാശയത്തിലെ അസ്വസ്ഥത വർധിപ്പിക്കും. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും മുളകുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാന വില്ലന്മാർ. മുളകിന് എരിവ് നൽകുന്ന ഘടകമായ 'കാപ്സൈസിൻ' (capsaicin) ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആമാശയ ഭിത്തിയിലെ നാഡീമുനകളെ അസ്വസ്ഥമാക്കാനും കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ (tight junctions) ബാധിക്കാനും കാപ്സൈസിന് കഴിയും. ഇത് ആസിഡിനെ ആമാശയ ഭിത്തിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഇടയാക്കുന്നുവെന്ന് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് വിദഗ്ധനായ ഡോ. നരേന്ദ്ര കെ. ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.
സിട്രസ് പഴങ്ങളും തക്കാളിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിട്രിക് ആസിഡ്, മാലിക് ആസിഡ്, അസ്കോർബിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ വയറിന് അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരാളിൽ, ഇത്തരം അസിഡിക് ഭക്ഷണങ്ങൾ നീറ്റലോ വേദനയോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.
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എണ്ണയിൽ വറുത്തതും കൊഴുപ്പ് കൂടിയതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, കൊഴുപ്പുള്ള മാംസം, ഹെവി ക്രീം തുടങ്ങിയവ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കുടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയെ (gastric emptying) മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ ആമാശയത്തിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും ഇത് അസ്വസ്ഥത നീണ്ടുനിൽക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
ഉത്തേജകങ്ങളിൽ കാപ്പി ചില ആളുകൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. കാപ്പിയിൽ ക്ലോറോജെനിക് ആസിഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കഫീൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് സ്രവത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഡോ. ഷെട്ടി പറയുന്നു. കാപ്പി താഴത്തെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ വൃത്തപേശിയെ വിശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും നെഞ്ചെരിച്ചിലിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മദ്യം മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ആമാശയത്തിലെ മ്യൂക്കസിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ആമാശയത്തിലെ ആസിഡും ഉള്ളിലെ കോശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓട്സും ധാന്യങ്ങളും വയറിന് ആശ്വാസം
കഞ്ഞി പോലെയുള്ള ലളിതമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വയറിന് അസ്വസ്ഥതയോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയോ ഉള്ളപ്പോൾ ഓട്മീൽ, നന്നായി വേവിച്ച അരി തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വയറിന് യോജിക്കുന്നതാണ്. ഓട്സിൽ ബീറ്റാ-ഗ്ലൂക്കാൻ പോലുള്ള ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ (soluble fibre) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ദ്രാവകവുമായി ചേരുമ്പോൾ ജെൽ പോലുള്ള പരുവത്തിലായി മാറുന്നു. മൃദുവായതും നന്നായി വേവിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിക്കാന് എളുപ്പമാണ്, മാത്രമല്ല അമിതമായ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിലെത്താതെ തന്നെ അവ ഊർജ്ജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
പഴുത്ത പഴവും പപ്പായയും ആമാശയത്തിന് അനുയോജ്യം
ആമാശയം പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥമാകുന്നവർക്ക് ഡോ. ഷെട്ടി നിർദേശിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പഴുത്ത പഴവും പപ്പായയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ അസിഡിറ്റി താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഒപ്പം നാരുകളും (fiber) മറ്റ് പോഷകങ്ങളും ഇവയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴത്തിൽ പെക്റ്റിൻ (pectin) അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ, പപ്പായയിൽ പ്രോട്ടീൻ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന 'പാപെയ്ൻ' (papain) എന്ന എൻസൈം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ മൃദുവായ ഘടന കാരണം, വിശപ്പില്ലാത്തപ്പോഴോ ആമാശയത്തിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നപ്പോഴോ ഇവ എളുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
അമിതമായ കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാന് ലീൻ പ്രോട്ടീൻ
അമിതമായ കൊഴുപ്പ് ചേർക്കാതെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ലഭ്യമാക്കാൻ 'ലീൻ പ്രോട്ടീൻ' (കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ) സഹായിക്കും. ആമാശയത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയോ വീക്കമോ ഉള്ളപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. ചിക്കൻ ബ്രെസ്റ്റ്, വെളുത്ത മത്സ്യം, ടോഫു തുടങ്ങിയവ ആവിയിൽ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വഴി, റെഡ് മീറ്റിലോ എണ്ണയിൽ വറുത്ത വിഭവങ്ങളിലോ കാണപ്പെടുന്ന അമിതമായ കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ നേടാനാകും.
കോശങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനും കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രോട്ടീൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതല്ല, മറിച്ച് അത് എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായ കാര്യം. മുളകും എണ്ണയും ചേർത്ത് വറുത്ത ചിക്കനും ആവിയിൽ വേവിച്ച ചിക്കനും തമ്മിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.
കട്ടി തൈര് കുടലിനെ സഹായിച്ചേക്കാം
കട്ടി തൈര്, തൈര് തുടങ്ങിയ പുളിപ്പിച്ച പാലുൽപന്നങ്ങളിൽ ലാക്ടോബാസിലസ്, ബിഫിഡോബാക്ടീരിയം സ്ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് കുടലിനെ സ്വാധീനിക്കാനും കുടൽ പാളിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഷോർട്ട്-ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ പോലുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും കഴിയും. വിട്ടുമാറാത്ത ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസുമായും പെപ്റ്റിക് അൾസറുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയയായ ഹെലിക്കോബാക്റ്റർ പൈലോറിയെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ അവയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ചില പ്രോബയോട്ടിക് സ്ട്രെയിനുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. ഷെട്ടി പറയുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. തൈര് എച്ച്. പൈലോറി അണുബാധയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയായി കണക്കാക്കരുത്. ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് എച്ച്. പൈലോറി ഉത്തരവാദിയാണെങ്കിൽ, അതിന് ഉചിതമായ മെഡിക്കൽ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആമാശയം വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരാളുടെ അസുഖം ശമിപ്പിക്കുമെങ്കിലും മറ്റൊരാളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വഷളാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
സൂപ്പുകൾ സഹായകം
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പച്ചക്കറി സൂപ്പോ എല്ലിൻ്റെ സൂപ്പോ (bone broth) കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലാംശവും പോഷകങ്ങളും നൽകാൻ സഹായിക്കും. ദഹനനാളത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ആവരണ കോശങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായേക്കാവുന്ന ഗ്ലൂട്ടാമിൻ, ഗ്ലൈസിൻ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ ഇത്തരം സൂപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. ഷെട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രായോഗിക ഗുണം, ഇവ ചൂടുള്ളതും ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും കഴിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമാണ് എന്നതാണ്.
ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 'ഇത് കഴിക്കുക, അത് ഒഴിവാക്കുക, എല്ലാം ശരിയാകും' എന്നിങ്ങനെ ലളിതമായി ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദഹനപ്രക്രിയ അത്ര ലളിതമല്ലെന്നും ഡോ. ഷെട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എച്ച്. പൈലോറി (H. pylori) അണുബാധ, ചില മരുന്നുകൾ, മദ്യപാനം, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം. ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിലൂടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, രോഗത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം പരിഹരിക്കാൻ അത് മാത്രം മതിയാകണമെന്നില്ല.
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