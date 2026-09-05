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ഗര്‍ഭകാലം ഭക്ഷണം ഡബിളാക്കേണ്ട; പകരം കഴിക്കണം പോഷകാഹാരങ്ങള്‍, ഒഴിവാക്കേണ്ട ഫൂഡുകളെ കുറിച്ച് വിദഗ്‌ധര്‍

ഗര്‍ഭകാലവും കുഞ്ഞിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയും. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും അമ്മമാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ....

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representative image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 1:37 PM IST

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സ്‌ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാളുകളാണ് ഗര്‍ഭകാലം എന്നത്. തന്നില്‍ പുതിയൊരു ജീവന്‍റെ തുടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്‌ത്രീകള്‍ ഇക്കാലയളവില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും സ്വാഭാവങ്ങളുമെല്ലാം കുഞ്ഞിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെയും മാനസിക നിലയെയും സ്വാധീനിക്കും.

ഇക്കാലയളവില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ചിട്ടയായ ഭക്ഷണം എന്നത്. പ്രോട്ടീനുകളും വിറ്റാമിനുകളുമെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വേണം ഗര്‍ഭിണികള്‍ കഴിക്കാന്‍. ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ കുഞ്ഞ് ആദ്യ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിലും വികാസത്തിലും പോഷകാഹാരം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്‍റെ തലച്ചോറിന്‍റെ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ ഒന്നാണ് പോഷകാഹാരം എന്നത്. ഗര്‍ഭാധാരണം മുതല്‍ കുഞ്ഞിന്‍റെ രണ്ടാം ജന്മദിനം വരെയുള്ള സമയം (അതായത് 1,000 ദിവസങ്ങള്‍) കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിന്‍റെയും ഏറ്റവും നിര്‍ണായക സമയമാണെന്ന് യൂണിസെഫിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കാണാം.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാലയളവില്‍ ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. ഭക്ഷണം കൂടുതല്‍ കഴിക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് പോഷകങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. പ്രോട്ടീനുകൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങള്‍ പച്ചക്കറികള്‍, പാലുത്‌പ്പന്നങ്ങൾ, വിവിധ വിത്തിനങ്ങള്‍ എന്നി ധാരാളമായി ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യുത്തമമാണെന്ന് ചണ്ഡീഗഢിലെ കൊക്കൂൺ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ.പ്രിയങ്ക ശർമ്മ പറയുന്നു.

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ശരീരകലകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് പ്രോട്ടീനുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം കാത്സ്യവും വിറ്റാമിൻ ഡിയും അസ്ഥികളുടെ രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തലച്ചോറ് രൂപീകരണത്തിന് അയോഡിൻ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഇക്കാലത്ത് ഏറെ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഫോളേറ്റ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഗർഭക്കാലത്ത് ഒരു അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തേണ്ടതാണ്.

രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇരുമ്പ് പ്രധാനം:

ഗർഭിണിയുടെ രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഗർഭകാലത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യകത ഏറെയാണ്. 40 ശതമാനത്തിലധികം ഗർഭിണികൾക്കും വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്‌ ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. "ഗർഭകാല ചികിത്സയിൽ ഇരുമ്പും ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻ്റുകളും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അനുയോജ്യമായ അളവില്‍ ഇത്തരം സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ നല്‍കാറുമുണ്ടെന്ന് ഡോ. ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക മാത്രമല്ല ഗര്‍ഭിണികള്‍ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കലോറി കൂടുതലുള്ള വിവിധ തരം ഡ്രിങ്കുകള്‍, ഡീപ്പ് ഫ്രൈഡ്‌ വിഭവങ്ങള്‍, ജങ്ക് ഫുഡ്‌ എന്നിവ കഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉപവാസം അല്ലെങ്കില്‍ ദീര്‍ഘ നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നത്. ഇതിലൂടെ ശരീരത്തില്‍ പോഷകാഹാര കുറവ് ഉണ്ടാകും.

ഗർഭകാലത്തെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ

ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറി ഏറെ കഴിക്കുന്ന സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയിലെ വിഷാംശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും നീക്കം ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കണം. ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴും ശുചിത്വം പാലിക്കണം. നേരത്തെ പാചകം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കില്‍ പാത്രം അധിക നേരം തുറന്ന് വച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. മാത്രമല്ല ഗര്‍ഭകാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് വിളർച്ച, ഗർഭകാല പ്രമേഹം, തൈറോയ്‌ഡ്, പൊണ്ണത്തടി, ഛർദ്ദി എന്നിവ വരാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണം.

ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ ഒരു സ്‌ത്രീ ജീവിതത്തില്‍ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണക്രമം എന്നത്. മിതവും സന്തുലിതവുമായ ഭക്ഷണക്രമമാണ് ഗര്‍ഭകാലത്ത് പിന്തുടരേണ്ടതെന്ന് ഡോ.ശര്‍മ്മ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍ സംശയങ്ങള്‍ ഉള്ളവരാണെങ്കില്‍ ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുമായി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിയണമെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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TAGGED:

PREGNANCY NUTRITION
OBGYN DR PRIYANKA SHARMA
NATIONAL NUTRITION WEEK
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