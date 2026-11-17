തലച്ചോറിലെ ആ 'ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്'; എന്താണ് അപസ്മാരം? കാരണങ്ങളും തരങ്ങളും അറിയാം
ഒരു മിന്നൽപ്പിണർ പോലെ വന്ന് മനുഷ്യശരീരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നിമിഷനേരത്തേക്ക് കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന 'ഫിറ്റ്സ്' അഥവാ അപസ്മാരം. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
Published : November 17, 2026 at 2:59 PM IST
ഇന്ന് (നവംബർ 17) ദേശീയ അപസ്മാര ദിനം. അപസ്മാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇല്ലാതാക്കുക, രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ സന്ദേശം.
നമ്മുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ചലനങ്ങളുമെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ്. സാധാരണയായി ഇവ പരസ്പരം കൃത്യമായ തോതിൽ വൈദ്യുത-രാസ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെയും പേശികളെയും ചലിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഓടുന്നതുമെല്ലാം ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ കൃത്യത കൊണ്ടാണ്.
എന്നാൽ, ഈ വിനിമയ വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായാലോ? തലച്ചോറിലെ ഒരു കൂട്ടം നാഡീകോശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടത്തോടെ തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് 'ഫിറ്റ്സ്' (Fits) അഥവാ അപസ്മാരത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ (NINDS) പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ 'ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്' പോലെയാണിത്. ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തകിടം മറിയുകയും, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തെയും ശരീരചലനങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും നിമിഷനേരത്തേക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ 'അപസ്മാരം' എന്ന ദീർഘകാല മസ്തിഷ്ക രോഗമായി കണക്കാക്കുന്നത്.
ഒരു ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധാരാളം നാഡീകോശങ്ങൾ ഒരേസമയം സാധാരണയുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ചലനങ്ങൾ, പ്രത്യേക സംവേദനങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റരീതികളോ പ്രകടിപ്പിക്കും. നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ തടസം ബോധക്ഷയത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നു.
https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/epilepsy-and-seizures
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ചിലർക്ക് ഫിറ്റ്സ് അവസാനിച്ച ഉടൻ തന്നെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് പൂർണമായി സാധാരണ നിലയിലാകാൻ മിനിറ്റുകളോ മണിക്കൂറുകളോ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ക്ഷീണം, ഉറക്കച്ചടവ്, തളർച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം.
അപസ്മാരത്തിന് പല കാരണങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫിറ്റ്സുകളും ഉണ്ടാകാം. ഓരോ വ്യക്തിയിലും രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും അത് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കൂടാതെ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകാം. പലതരം കാരണങ്ങളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ, അപസ്മാരത്തെ പലപ്പോഴും 'അപസ്മാരങ്ങൾ' എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ചിലരിൽ പേശികൾ ആവർത്തിച്ച് ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയും ബോധക്ഷയവും ഉണ്ടായേക്കാം.
മറ്റു ചിലർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി, അല്പനേരത്തേക്ക് ബോധക്ഷയം അനുഭവപ്പെട്ടേയ്ക്കാം, ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും കണ്ടേക്കാം. ചിലർക്ക് വളരെ അപൂർവ്വമായേ ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എങ്കിൽ, മറ്റു ചിലർക്ക് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് തവണ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സ്, പനി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സ്, അപസ്മാരമല്ലാത്ത മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ, ഗർഭകാലത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന 'എക്ലാംപ്സിയ' തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അപസ്മാരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഫിറ്റ്സ് അവസ്ഥകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഏതുതരം ഫിറ്റ്സ് ആയാലും ഇത്തരമൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
അപസ്മാരത്തിന് പലതും കാരണമായേക്കാം. ചിലരിൽ അപസ്മാര ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും നിലച്ചേക്കാം. അപസ്മാര ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമോ എന്നത് രോഗാവസ്ഥയുടെ തരം, മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ബാധിക്കപ്പെട്ടത്, ചികിത്സയ്ക്ക് മുൻപ് മസ്തിഷ്കത്തിന് എത്രത്തോളം ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
അപസ്മാരങ്ങൾ എത്ര തരം
ഫിറ്റ്സ് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായി വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് വ്യത്യസ്ത 'എപ്പിലെപ്സി സിൻഡ്രോമുകൾ' തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ സിൻഡ്രോമുകളിൽ ചിലത് പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്നതോ ഡി നോവോ ജീൻ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മറ്റ് സിൻഡ്രോമുകളുടെ കാരണം അജ്ഞാതമാണ്. അപസ്മാര സിൻഡ്രോമുകളെ പലപ്പോഴും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോ തലച്ചോറിൽ അവ എവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവരിക്കുന്നത്.
അബ്സെൻസ് എപിലെപ്സി: താൽക്കാലിക ബോധം നഷ്പ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള അപസ്മാരമാണിത്. മിക്കവാറും ബാല്യത്തിലോ കൗമാരത്തിലോ ആരംഭിക്കുകയും കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് കുറഞ്ഞത് ഭാഗികമായി ജനിതക ഘടകങ്ങൾ മൂലമാകാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപസ്മാര സമയത്ത് വ്യക്തികൾ കൈ വിറയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കണ്ണുകൾ ചിമ്മൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ അപസ്മാരം ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കാം (ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം 100 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ) വ്യക്തിക്ക് പഠനത്തിലോ മറ്റോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എപ്പിലെപ്സി: ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം, ഇത് പേശികളുടെ ബലഹീനതയ്ക്കോ അസാധാരണമായ, അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങൾക്കോ കാരണമാകും. ഉദാഹരണത്തിന് കൈകളോ കാലുകളോ വീശൽ, കണ്ണുകൾ ഒരു വശത്തേക്ക് നീങ്ങൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖം ചുളിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. കൂടാതെ അവബോധം നഷ്ടപ്പെടും. സാധാരണയായി ഉറക്കത്തിലാണ് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത്, പക്ഷേ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കാം.
ടെമ്പറൽ ലോബ് എപ്പിലെപ്സി: ഈ അപസ്മാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഓക്കാനം, വികാരങ്ങൾ (ഡെജാ വു അല്ലെങ്കിൽ ഭയം പോലുള്ളവ), അസാധാരണമായ മണം അല്ലെങ്കിൽ രുചി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപസ്മാരം തന്നെ ഒരു ഹ്രസ്വകാല ബോധക്ഷയമാണ്, ഇത് ഒരു സ്തബ്ധമായ മന്ത്രം, സ്വപ്നതുല്യമായ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിസം എന്നിവയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്തോ കൗമാരത്തിലോ ആരംഭിക്കുന്നു.
നിയോകോർട്ടിക്കൽ എപ്പിലെപ്സി: സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നോ പുറം പാളിയിൽ നിന്നോ ആണിത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. തലച്ചോറിലെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് അപസ്മാരബാധ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, അസാധാരണമായ സംവേദനങ്ങള്, കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിഥ്യാധാരണകൾ, വൈകാരിക മാറ്റങ്ങൾ, പേശീസങ്കോചങ്ങൾ എന്നിവ ഇതുമൂലം സംഭവിച്ചേക്കാം.
അപസ്മാരത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ
- മസ്തിഷ്ക മുഴകൾ
- തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ
- മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ
- അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം
- പക്ഷാഘാതം
- ഹൃദയാഘാതം,
- മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ ലഭ്യത തടസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ
- രക്തക്കുഴലുകളുടെ അസാധാരണ ഘടന
- മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം
- മസ്തിഷ്ക വീക്കം
- മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, എച്ച്.ഐ.വി (HIV) സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ,
- വൈറൽ എൻസെഫലൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ അണുബാധകൾ
സെറിബ്രൽ പാൾസി പോലുള്ള വികാസ സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങളും അപസ്മാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധിക വൈകല്യങ്ങൾ പോലുള്ള, മസ്തിഷ്ക വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അവസ്ഥകളുള്ളവരിലും അപസ്മാരം കണ്ടുവരാറുണ്ട്.
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