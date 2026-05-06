അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേക നയം; ഡൽഹിയിൽ ദ്വിദിന ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം
Published : May 6, 2026 at 12:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സാ സംവിധാനം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭാവി നയങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ദ്വിദിന ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപൂർവ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സുപ്രധാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക, രോഗം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയുടെ പ്രായോഗികമായ പ്രാധാന്യം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പുണ്യ സലില ശ്രീവാസ്തവ വ്യക്തമാക്കി. സങ്കീർണമായ അപൂർവ രോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആധുനിക ജനിതക പരിശോധനകളും കൃത്യസമയത്തുള്ള രോഗനിർണയവും വളരെ നിർണായകമാണ്.
വിവിധ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലുള്ളവർ നിലവിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനും, വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, രാജ്യത്തെ അപൂർവ രോഗ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മികച്ച ആശയങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി രൂപീകരിക്കുകയുമാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തിൽ നയരൂപകർത്താക്കൾ, പ്രഗത്ഭരായ ചികിത്സാ വിദഗ്ധർ, ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ, വിവിധ രോഗികളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ രോഗനിർണയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, അപൂർവ രോഗങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ദീർഘകാല പരിചരണ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇവർ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും.
ദേശീയ നയവും ചികിത്സാ സഹായവും
2017ലെ ദേശീയ ആരോഗ്യ നയത്തിലാണ് ലോകത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയം ആദ്യമായി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതെന്ന് പുണ്യ സലില ശ്രീവാസ്തവ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് 2021ലെ അപൂർവ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ദേശീയ നയത്തിലൂടെ ഇത് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കി. ഇതുവഴി രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗികമായി കൃത്യമായ ഒരു ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസുകൾ വഴിയാണ് ഈ നയം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ നിന്നും 15 ആയി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുളള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ ദേശീയ നയപ്രകാരം ഒരു രോഗിക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായം 50 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയതായും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. അപൂർവ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച അവർ, പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവൻ രക്ഷാമരുന്നുകളെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവയിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഇതിനോടകം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.
അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റിലും കൂടുതൽ മരുന്നുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വലിയ ആനുകൂല്യം രാജ്യത്താകെ വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് തീരുവ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ മരുന്നുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പേരുവിവരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരോട് അവർ പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉമ്മീദ് പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും സമ്മേളനത്തിൽ എടുത്തുകാട്ടി. വിവിധ നിദാൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ജനിതക കൗൺസിലിങ്ങും രോഗനിർണയ സേവനങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ നയത്തിന് കീഴിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 1800 രോഗികൾക്ക് ഇതിനോടകം പ്രത്യേക ചികിത്സാ സഹായം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പുണ്യ സലില ശ്രീവാസ്തവ വിശദമാക്കി.
സ്വദേശി ചികിത്സാ രീതികൾ
കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ രംഗത്തുണ്ടായ വൻ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ ഗവേഷണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും ഐസിഎംആർ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ രാജീവ് ബഹൽ വിശദീകരിച്ചു. അപൂർവ ഗണത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ചികിത്സാച്ചെലവ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്ര സഹായം ഇപ്പോഴും പരിമിതമായി തോന്നാമെങ്കിലും, രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളെ ഫലപ്രദമായി സഹായിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ കഴിവിൽ ഇത് വ്യക്തമായ പുരോഗതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപൂർവ രോഗ ചികിത്സാ പരിപാടി സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ചികിത്സാ രീതികളെ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി അനുയോജ്യമായ ചികിത്സാ മാതൃകകൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സാ തന്ത്രങ്ങൾ, രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിർമിത ബുദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുത്തൻ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അസുഖങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ജനങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാനുമുള്ള അനന്ത സാധ്യതകൾ ഐസിഎംആർ മുന്നോട്ടുവച്ചു.
ആധുനിക ചികിത്സകൾ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിലകുറഞ്ഞ മരുന്നുകളുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യവസായ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പുറമെ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള മറ്റ് ആറ് മരുന്നുകൾ കൂടി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്നുകളുടെ ഔദ്യോഗിക ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകൾ സജീവമായി നടക്കുകയാണെന്നും സമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രോഗം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും സമഗ്രമായ പരിചരണം നൽകുന്നതിനും നിലവിലെ അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ സേവന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുനിത ശർമ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സേവനങ്ങളുടെ ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും, ആശുപത്രികളിലെ പരിശോധനാ പരിപാടികൾ വിപുലീകരിക്കാനും കൃത്യമായ അംഗീകൃത ചികിത്സാ രീതികൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കാനും അവർ നിർദേശിച്ചു.
