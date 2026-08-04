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ദേശീയ അസ്ഥി-സന്ധി ദിനം; ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള അസ്ഥി തേയ്‌മാനത്തിന് കാരണം ജീവിതശൈലി, പ്രതിവിധികളറിയാം

ഇന്ത്യയിൽ, അസ്ഥി, സന്ധി ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് ദേശീയ അസ്ഥി- സന്ധി ദിനം ആചരിക്കുന്നു

NATIONAL BONE AND JOINT DAY DISEASES RELATED TO BONES JOINTS BONES JOINTS PROBLEMS ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 1:17 PM IST

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ഉദയ്‌പൂർ: കാൽമുട്ട് വേദന, നടുവേദന, കഴുത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, സന്ധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവ വാർദ്ധക്യവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടവയല്ല. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലി, മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും ലാപ്‌ടോപ്പുകളുടെയും ദീർഘകാല ഉപയോഗം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവം, ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെയും കാൽസ്യത്തിന്‍റെയും കുറവ് എന്നിവ കാരണം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അസ്ഥി, സന്ധി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.

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ഇന്ത്യയിൽ, അസ്ഥി, സന്ധി ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് ദേശീയ അസ്ഥി- സന്ധി ദിനം ആചരിക്കുന്നു.

NATIONAL BONE AND JOINT DAY DISEASES RELATED TO BONES JOINTS BONES JOINTS PROBLEMS ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
ഡോക്‌ടര്‍ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഈ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് യഥാസമയം ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഓർത്തോപീഡിക് അസോസിയേഷൻ (ഐഒഎ) 2012 ൽ ഈ ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചു.

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ദേശീയ അസ്ഥി, സന്ധി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ഉദയ്‌പൂരിലെ മഹാറാണ ഭൂപാൽ ആശുപത്രിയിലെ അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്‍ ഡോ. വിഷ്‌ണു പ്രതാപ് ചൗഹാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു.

NATIONAL BONE AND JOINT DAY DISEASES RELATED TO BONES JOINTS BONES JOINTS PROBLEMS ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
ആശുപത്രി ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അസ്ഥി, സന്ധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യുവ രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുമ്പ് 50 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 25 നും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവാക്കൾക്കിടയിൽ നടുവേദന, കഴുത്ത് വേദന, കാൽമുട്ട് വേദന, സന്ധികളുടെ കാഠിന്യം തുടങ്ങിയവ സാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

പ്രശ്‌നത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ:

ആധുനിക ജീവിതശൈലിയാണ് പ്രധാന കുറ്റവാളിയെന്ന് ഡോ. ചൗഹാൻ വിശദീകരിച്ചു. ദീർഘനേരം ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക, മൊബൈൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്‌ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ അമിതമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, ജങ്ക് ഫുഡിന്‍റെ ഉയർന്ന ഉപഭോഗം, സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ് ശരീരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഘടകങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ ഡി, കാൽസ്യം എന്നിവയുടെ കുറവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് അസ്ഥികൾ ദുർബലമാകുന്നതിനും സന്ധികളിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

ജീവിതശൈലിയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക:

ശക്തമായ അസ്ഥികൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് സമീകൃതാഹാരം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പാൽ, തൈര്, പനീർ (കോട്ടേജ് ചീസ്), പച്ച ഇലക്കറികൾ, പയർ, എള്ള്, സോയാബീൻ, മറ്റ് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ വസ്‌തുക്കൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ പതിവായി ഉൾപ്പെടുത്തണം.

NATIONAL BONE AND JOINT DAY DISEASES RELATED TO BONES JOINTS BONES JOINTS PROBLEMS ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
ആശുപത്രി (ETV Bharat)

കൂടാതെ, രാവിലെയുള്ള നേരിയ സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തിലെ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉൽപാദനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, വൈദ്യോപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ സപ്ലിമെന്‍റുകൾ കഴിക്കാവൂ.

പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം:

പതിവ് വ്യായാമമാണ് എല്ലുകളുടെയും സന്ധികളുടെയും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗമെന്ന് ഡോ. ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. നടത്തം, ലൈറ്റ് ജോഗിംഗ്, സ്ട്രെച്ചിംഗ്, യോഗ, പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ഏർപ്പെടണം. ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നട്ടെല്ലിലും സന്ധികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ ഓരോ 30 മുതൽ 40 മിനിറ്റിലും എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് മിനിറ്റ് നടക്കണം.

NATIONAL BONE AND JOINT DAY DISEASES RELATED TO BONES JOINTS BONES JOINTS PROBLEMS ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
ആശുപത്രി വാരാന്തയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ പലരും വൈദ്യോപദേശമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, ഇത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദോഷകരമാണ്. തുടർച്ചയായ നടുവേദന, കാൽമുട്ട് വീക്കം, സന്ധികളുടെ കാഠിന്യം അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഏതൊരാളും എത്രയും വേഗം ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കണം. സമയബന്ധിതമായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾ തടയാൻ സഹായിക്കും.

NATIONAL BONE AND JOINT DAY DISEASES RELATED TO BONES JOINTS BONES JOINTS PROBLEMS ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
ഡോക്‌ടര്‍ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഡോ. ചൗഹാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പൊണ്ണത്തടി സന്ധി വൈകല്യങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറുകയാണ്. അമിത ശരീരഭാരം കാൽമുട്ടുകളിലും നട്ടെല്ലിലും സമ്മർദ്ദം നേരിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സന്ധിവാതം പോലുള്ള അവസ്ഥകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിനാൽ, എല്ലുകളുടെയും സന്ധികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

NATIONAL BONE AND JOINT DAY DISEASES RELATED TO BONES JOINTS BONES JOINTS PROBLEMS ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
ആശുപത്രിയില്‍ രോഗികളുടെ നീണ്ട നിര (ETV Bharat)

ദേശീയ അസ്ഥി-സന്ധി ദിനം വെറുമൊരു ഔപചാരികത മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശരിയായ പോഷകാഹാരം, പതിവ് വ്യായാമം, മതിയായ സൂര്യപ്രകാശം, ശരിയായ ഇരിപ്പ്, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ എന്നിവ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിലൂടെ, അസ്ഥി, സന്ധി സംബന്ധമായ മിക്ക പ്രശ്‌നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.

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NATIONAL BONE AND JOINT DAY
DISEASES RELATED TO BONES JOINTS
BONES JOINTS PROBLEMS
ദേശീയ അസ്ഥി സന്ധി ദിനം
PREVENTION OF BONES DISEASES

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