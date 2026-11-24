കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളും; മോണരോഗം ഭേദമാക്കാൻ പുതിയ ചികിത്സ
വായിലെ ഗുണകരമായ കീടാണുക്കളെ നിലനിർത്തി മോശം കീടാണുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് മോണരോഗം ഭേദമാക്കാൻ പുതിയ ചികിത്സ രീത് അവലംബിച്ചു.
Published : November 24, 2026 at 8:49 PM IST
മോണരോഗത്തിന് പുതിയ ചികിത്സാമാർഗം കണ്ടെത്തി ജപ്പാനിലെ നാഗോയ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ. കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആൻ്റിബോഡികളും നിയർ-ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ മാത്രം നശിപ്പിച്ച് വായിലെ ഗുണകരമായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നിലനിർത്തുന്ന ചികിത്സയാണിത്.
മനുഷ്യ കോശങ്ങളിലും എലികളിലും നടത്തിയ പ്രാരംഭ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമായ മോണ രോഗമായ 'പെരിയോഡോൻ്റിറ്റിസി'നെ (periodontitis) പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത് മികച്ച മാഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ജേണൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മെഡിസിനിൽ (Journal of Translational Medicine) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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എന്തുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗത മോണരോഗ ചികിത്സകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക്കുന്നു?
മനുഷ്യൻ്റെ വായിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഒരു സങ്കീർണ്ണ സമൂഹം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവയിൽ പലതും വായുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നവയാണ്. ദോഷകരമായ കീടാണുക്കൾ പെരുകി ഈ സൂക്ഷ്മ സന്തുലിതാവസ്ഥ തടസപ്പെടുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. 'പോർഫിറോമോണസ് ജിംഗിവാലിസ്( പി. ജിംഗിവാലിസ്)' എന്ന ഒരു ഇനം കീടാണുക്കൾ മോണ വീക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും പല്ലുകളെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന അസ്ഥിയുടെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
നിലവിലുള്ള ചില ആൻ്റിമൈക്രോബയൽ ചികിത്സകൾ ആരോഗ്യകരമായ വായ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ദോഷകരമായ ജീവികളെയും സൂക്ഷ്മാണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. "ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ആൻ്റിമൈക്രോബയൽ ഫോട്ടോഡൈനാമിക് തെറാപ്പിയും (aPDT) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെരിയോഡോൻ്റിറ്റിസിനുള്ള നിലവിലെ ചികിത്സകൾ രോഗകാരിയും ഗുണകരവുമായ ഓറൽ ബാക്ടീരിയകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു" പരീക്ഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളും നഗോയ സർവകലാശാലയിലെ ലക്ചററുമായ കസുഹിഡെ സാറ്റോ പറഞ്ഞു.
എലികളിലെ അസ്ഥിക്ഷയം കുറയ്ക്കുന്നു
പെരിയോഡോൻ്റിറ്റിസുള്ള എലികളിൽ, താടിയെല്ലിൻ്റെ ഭാഗമായ ആൽവിയോളാർ അസ്ഥി നശിക്കാതിരിക്കാൻ പുതിയ ചികിത്സാമാർഗം സഹായിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ ഉമിനീര് വിശകലം ചെയ്തപ്പോൾ വായിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ആരോഗ്യകരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഗുണകരമായ 'സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്' കീടാണുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 'പി. ജിംഗിവാലിസ്' എന്ന മോശം കീടാണുക്കളെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി.
മോണരോഗ ചികിത്സകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എഐ
ആദ്യകാല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കീടാണുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ രോഗമാണ് പെരിയോഡോൻ്റിറ്റിസ്. എല്ലാ മോണരോഗങ്ങളുടെയും പ്രതിവിധി പി. ജിംഗിവാലിസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതല്ല. ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ, വായിലെ കീടാണുക്കളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായം തേടാനാണ് സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നച്.
മറ്റ് പ്രധാന സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നുവെന്ന് പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും, ഭാവിയിൽ മോണരോഗത്തിനായി മികച്ച ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, പ്രമേഹം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി അവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പീരിയോൺഡൈറ്റിസ്.
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