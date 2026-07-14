ETV Bharat / health

അമിതവണ്ണവും കുറഞ്ഞ പേശിബലവും ഉള്ളവർക്ക് ജാഗ്രത; പ്രമേഹ സാധ്യത മൂന്നര ഇരട്ടിയിലധികമെന്ന് പുതിയ പഠനം

ശരീരത്തിലെ അമിത കൊഴുപ്പും പേശികളുടെ കുറഞ്ഞ അളവും ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുന്ന 'സാർകോപെനിക് ഒബേസിറ്റി' ഉള്ളവർക്ക് പ്രമേഹ സാധ്യത മൂന്നര ഇരട്ടിയിലധികമാണെന്ന് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

body weight vs muscle mass diabetes Sarcopenic obesity type 2 diabetes Sarcopenia Curtin University
representative image (Getty Images)
author img

By PTI

Published : July 14, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനൊപ്പം പേശികളുടെ ആരോഗ്യവും ബലവും കുറയുന്നത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിനുള്ള (Type 2 Diabetes) സാധ്യത മൂന്നര ഇരട്ടിയിലധികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. പ്രശസ്‌തമായ 'ഡയബറ്റിസ് കെയർ' (Diabetes Care) ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുള്ളത്. ശരീരഭാരം മാത്രമല്ല, പേശികളുടെ ആരോഗ്യവും പ്രമേഹ നിർണ്ണയത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

എന്താണ് സാർകോപെനിക് ഒബേസിറ്റി (Sarcopenic Obesity)?

ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒബേസിറ്റി (അമിതവണ്ണം). ഇതിനൊപ്പം തന്നെ അസ്ഥികളോടു ചേർന്നുള്ള പേശികളുടെ അളവും പ്രവർത്തനശേഷിയും കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാർകോപെനിയ. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഒരാളിൽ ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് 'സാർകോപെനിക് ഒബേസിറ്റി' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കേവലം അമിതവണ്ണം മാത്രമുള്ളവരേക്കാൾ 19 ശതമാനവും, പേശിബലം മാത്രം കുറഞ്ഞവരേക്കാൾ 91 ശതമാനവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ സാധ്യത ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കുണ്ട്.

14 വർഷം നീണ്ട യുകെ ബയോബാങ്ക് പഠനം

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കേർട്ടിൻ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനായ സോങ്‌യാങ് ഗുവാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടന്നത്. യുകെ ബയോബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള, പ്രമേഹമില്ലാത്ത 4,79,607 വ്യക്തികളെയാണ് 14 വർഷത്തിലധികം കാലം നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിൽ സാർകോപെനിക് ഒബേസിറ്റി ബാധിച്ചവരിൽ 15 ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രമേഹം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ സാധാരണ ശരീരഘടനയുള്ളവരിൽ ഇത് വെറും 3 ശതമാനം മാത്രമാണ്. സ്ത്രീകളിലും 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിലുമാണ് ഈ പ്രമേഹ സാധ്യത ഏറ്റവും ശക്തമായി കാണപ്പെടുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വെറും ശരീരഭാരം നോക്കിയാൽ പോരാ; പേശി ആരോഗ്യം പ്രധാനം

പൊതുവേ പ്രമേഹ പ്രതിരോധത്തിനായി ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവർ ശരീരഭാരവും അമിതവണ്ണവും മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കാറുള്ളതെന്ന് കേർട്ടിൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ മാരിയോ സിയെർവോ പറയുന്നു. എന്നാൽ പേശികളുടെ ആരോഗ്യം കൂടി വിലയിരുത്തുന്നത് ഉയർന്ന പ്രമേഹ സാധ്യതയുള്ളവരെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും. പ്രായമേറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും പേശികളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ ചെറുക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതിലുപരി ശരീരഘടനയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ പഠനം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പലപ്പോഴും മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതിയുള്ളവരിലും പേശിബലം കുറവും കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്, ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നത് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, കേവലം വെയ്റ്റ് മെഷീനിലെ അക്കങ്ങൾ നോക്കി ആരോഗ്യം നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായ വ്യായാമത്തിലൂടെയും ശരിയായ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെയും പേശികളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത് പ്രമേഹം പോലുള്ള ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് അകറ്റിനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അടിവരയിടുന്നു.

Also Read: വില്ലനാകുന്ന ഡിമെൻഷ്യ! ഓർമ്മക്കുറവ് മുതൽ പൊണ്ണത്തടി വരെ, അപകട ഘടകങ്ങളില്‍ വലിയ വ്യത്യാസം

TAGGED:

BODY WEIGHT VS MUSCLE MASS DIABETES
SARCOPENIC OBESITY TYPE 2 DIABETES
SARCOPENIA
CURTIN UNIVERSITY
CURTIN UNIVERSITY HEALTH STUDY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.