കൊതുകിനെ അകറ്റാനുള്ള കോയിലുകളും ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസറുകളും; സിഒപിഡി ഉള്ളവർക്ക് ഇവ സുരക്ഷിതമോ?
സിഒപിഡി ഉള്ളവർ അഥവാ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കൊതുകിനെ അകറ്റാനുള്ള കോയിലുകളും ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസറുകളും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം.
Published : November 19, 2026 at 7:39 PM IST
ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള വായുസഞ്ചാരം തടസപ്പെടുത്തുകയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദീർഘകാല ശ്വാസകോശ രോഗമാണ് ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് (COPD). സിഒപിഡി ഉള്ളവർ അഥവാ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
വീടുകളിൽ കൊതുക് അകറ്റാനുള്ള കോയിലുകളും ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസറുകളും (liquid vaporizers) സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവ പുറത്തുവിടുന്ന പുകയും രാസവസ്തുക്കളും ശ്വസനവ്യവസ്ഥയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും നിലവിലുള്ള ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. സിഒപിഡി ഉള്ളവർക്ക് കൊതുകിനെ അകറ്റാനുള്ള കോയിലുകൾ ദോഷകരമാണെന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സി.കെ. ബിർള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ സി.എം.ആർ.ഐ (CMRI)-യിലെ പൾമണോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ശ്യാം കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കൊതുകിനെ അകറ്റാനുള്ള കോയിലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്കൊപ്പം പൈറെത്രോയിഡുകൾ പോലുള്ള കീടനാശിനി സംയുക്തങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ പുക ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പുകയിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, മറ്റ് ദഹന ഉപോത്പ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂക്ഷ്മ കണികകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ മുറികളിൽ കോയിലുകൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കണികകൾ അവിടെത്തന്നെ തങ്ങിനിൽക്കുകയും ശ്വാസനാളങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സിഒപിഡിയുള്ളവരിൽ ശ്വാസനാളങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ വീർത്തും ഇടുങ്ങിയുമിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം പുക ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, നെഞ്ചിൽ ഭാരമോ മുറുക്കോ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. തുടർച്ചയായോ ഇടയ്ക്കിടെയോ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടിനുള്ളിലെ വായു മലിനീകരണം വർധിപ്പിക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസറുകളും അപകടകരമാണ്
ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസറുകൾ കത്തുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും അവ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അർഥമില്ലെന്ന് ഡോ. ശ്യാം കൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇവ രാസ കീടനാശിനികളെ പുറത്തുവിടുന്നു. കൂടാതെ ചില ഉത്പ്പന്നങ്ങളിൽ ലായകങ്ങളും (solvents) സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കാം. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ശ്വാസനാളങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, അമിതമായ കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളവരിൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കാം. ഇത്തരം വസ്തുക്കളോടുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പ്രതികരണം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പ്പന്നം, എത്ര സമയം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, മുറിയുടെ വലിപ്പം, വായുസഞ്ചാരത്തിനുള്ള സൗകര്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപകടസാധ്യത അളക്കുന്നത്.
സിഒപിഡി ഉള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
സിഒപിഡിയുള്ളവർ വീടിനുള്ളിൽ കൊതുക് കോയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് ഡോ. ശ്യാം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. 'ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് കിടപ്പുമുറികളിലോ അടഞ്ഞ ചെറിയ മുറികളിലോ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉത്പ്പന്ന നിർമാതാക്കൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, മുറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വായുസഞ്ചാരമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. ഇവ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ചുമ കൂടുകയോ, ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുകയോ, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയോ ചെയ്താൽ, ഉടൻ തന്നെ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന ഒരിടത്തേക്ക് മാറുകയും ആ ഉത്പ്പന്നത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്തുകയും വേണം' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൊതുകുകളെ തുരത്തുന്നത് എങ്ങനെ?
'കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതമായ മാർഗങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ജനലുകളിലും വാതിലുകളിലും വലകൾ ഘടിപ്പിക്കുക, ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൊതുകുവല ഉപയോഗിക്കുക, വീടിനു ചുറ്റും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നിവ. വായുവിലേക്ക് ഹാനികരമായ മറ്റ് വസ്തുക്കളൊന്നും പുറത്തുവിടാതെ തന്നെ, കൊതുകുശല്യം കുറയ്ക്കാൻ ഈ നടപടികൾ സഹായിക്കുന്നു' ഡോ. ശ്യാം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
സിഒപിഡി രോഗത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മരുന്നുകളിലും ഇൻഹേലറുകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഡോ. ശ്യാം കൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വീടിനുള്ളിലെ മലിനീകാരികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കുന്നതും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്. രോഗികൾ ഇത്തരം പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ കുറയ്ക്കാനും വീടിനുള്ളിൽ വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്വാസസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന ലളിതമായ മാറ്റങ്ങൾ, ശ്വസനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനും രോഗാവസ്ഥ നിയന്ത്രണവിധേയമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കേവലം ബോധവത്ക്കരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ശുപാർശകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് മുൻപായി ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.)
Also Read: അമിതമായ മൂത്രശങ്കയുണ്ടോ...? ഈ ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കരുത്