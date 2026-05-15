മുമ്പ് വലിച്ചിരുന്നോ? കാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി വിദഗ്ധർ
ഓറൽ, ശ്വാസകോശ, ആമാശയ അർബുദ സാധ്യത കൂടുതലും പുകവലിക്കാരിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ എംഎൻജെ ആശുപത്രിയിലെ വാർഷിക കണക്കുകളും ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : May 15, 2026 at 5:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുകവലിയും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത പങ്കുവച്ച് ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ. ഈ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണെങ്കിലും ജീവിതശൈലി രീതികളിൽ നിന്ന് രോഗബാധിതരാകാനുള്ള വലിയ സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പാണ് എംഎൻജെ കാൻസർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഓറൽ, ശ്വാസകോശ, ആമാശയ അർബുദ സാധ്യതയാണ് വിദഗ്ധർ എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.
വർഷംതോറും 2500 ലധികം ഓറൽ കാൻസർ ബാധിതർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിലെ സർക്കാർ കാൻസർ ആശുപത്രിയായ എംഎൻജെയെ സമീപിക്കുന്നു. 700 ശ്വാസകോശ അർബുദ ബാധിതരും 350 ഓളം ആമാശയ അർബുദ ബാധിതരും ഇവിടെ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഈ മൂന്ന് കാൻസറുകളും പുകയില ശീലങ്ങളിലൂടെ പിടിപെട്ടതാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ചില രോഗികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഈ വിലയിരുത്തെലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവരിൽ കാൻസർ നിർണയ പരിശോധനയിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ഇതിൻ്റെ പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച്, വായില് അർബുദം ബാധിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 20-50 വയസിനിടയിലുള്ളവരാണ്. ജോലിസ്ഥലത്തും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലുമായി പലരും ഗുട്ട്ക, പുകയില, സർദ, ചുട്ട, ബീഡി തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം ഒരു ശീലമാക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ രോഗസാധ്യത വളരെ കൂടുതലും അത്യധികം ജീവന് ഭീഷണിയുമാണെന്ന് ഓങ്കോളജി വിദഗ്ധർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പരിശോധനകൾ നടത്തുക
ശ്വാസകോശ അർബുദം നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ പുകവലി നിർത്തിയതിന് ശേഷവും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും പതിവായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എക്സ്-റേ, സിടി സ്കാനുകൾ പോലുള്ള പരിശോധനകൾ ശ്വാസകോശ അർബുദം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്
- വായയിലും നാക്കിലും കവിളിലും വ്രണങ്ങൾ
- നാക്കിലും കവിളിലും വെള്ളയോ ചുവപ്പോ നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ
- വായയിലോ കഴുത്തിലോ മുഴകൾ
- വായ്, ചെവി വേദന
- തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥത
- നാക്കിലെയും താടിയെല്ലിലും അസഹനീയമായ വേദന
- ശരീരഭാരം കുറയൽ
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വായിലെ അർബുദം കണ്ടെത്തിയാൽ 90 ശതമാനം ആളുകൾക്കും പൂർണമായും സുഖപ്പെടാൻ സാധിക്കും. 3 അല്ലെങ്കിൽ 4-ാം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് 60 ശതമാനം ആളുകളും രോഗം കണ്ടെത്തി ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നത്. പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ലഹരി വസ്തുക്കൾ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് 80 ശതമാനം അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ പല്ല് തേയ്ക്കുന്നതും വായിലെ ശുചിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകും," എം എൻ ജെ ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഇൻചാർജ് ഡോ. സദാശിവുഡു പറഞ്ഞു.
Also Read: നട്ടെല്ലിൽ ക്യാൻസർ; റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പത്ത് വയസുകാരന് ലഭിച്ചത് പുതുജീവൻ