വർത്തമാനകാലം ആസ്വദിക്കാം; പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ് ശീലിക്കാം

മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ശാരീരികാരോഗ്യത്തെയും ഒരുപോലെ കാർന്നുതിന്നുന്ന ഈ ജീവിതാവസ്ഥ മറികടക്കാൻ ഒരേയൊരു വഴിയേയുള്ളു, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അഥവാ വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിക്കുക

സമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്‌ഠ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ്
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 1:52 PM IST

സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീനുകളിൽ കണ്ണുംനട്ട് ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും വർത്തമാനകാലം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കും ഇമെയിലുകൾക്കും പിന്നാലെ പരക്കംപായുന്നതിനിടയിൽ സ്വന്തം ആരോഗ്യം നമ്മൾ ബോധപൂർവം മറക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

കഴിഞ്ഞകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിഷമങ്ങളിലും ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളിലും കുരുങ്ങി പലർക്കും ഇന്നത്തെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ശാരീരികാരോഗ്യത്തെയും ഒരുപോലെ കാർന്നുതിന്നുന്ന ഈ ജീവിതാവസ്ഥ മറികടക്കാൻ ഒരേയൊരു വഴിയേയുള്ളു, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അഥവാ വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിക്കുക.

മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വലിയൊരു ധ്യാനരീതിയോ ആത്മീയ ചിന്തയോ അല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ ശ്രദ്ധ നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചായ കുടിക്കുമ്പോഴോ പഴം കഴിക്കുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ രുചിയും മണവും പൂർണമായി ആസ്വദിക്കുക.

എപ്പോഴും സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രം പൂർണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ സമ്മർദം വലിയ തോതിൽ കുറയും. മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും ഭൂതകാലത്തേക്കും ഭാവിയിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. പഴയകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖവും ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ ഉത്കണ്ഠയുമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നത്. ഈ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാനം.

ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം
മെയ് മാസം മാനസികാരോഗ്യ ബോധവത്കരണ മാസമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പോലുള്ള ശീലങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമാക്കും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ചൊരു വഴിയാണ്. ദിവസം അൽപ്പസമയം നിശബ്ദമായി ഇരുന്ന് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇത് മനസ്സിനെ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. വലിയ വ്യായാമങ്ങളോ മറ്റോ ഇതിനായി ആവശ്യമില്ല. രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴോ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴോ എളുപ്പത്തിൽ ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. യോഗ, ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ ശീലമാക്കുന്നതും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നിലനിർത്താൻ മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ലഭിക്കുന്ന ഉന്മേഷം വളരെ വലുതായിരിക്കും.

ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ശീലിക്കാം
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ആർക്കും ഈ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാം. നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനും പ്രകൃതിയെ അറിയാനും ശ്രമിക്കണം. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ചെറിയ കാറ്റ് ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് അറിയുന്നതും മനസ്സിന് വലിയ ശാന്തത നൽകും. ജോലി സ്ഥലത്തും ഈ രീതി തുടരുക. ഒരു സമയം ഒറ്റ ജോലിയിൽ മാത്രം പൂർണ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരേസമയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാനസിക സമ്മർദം കൂട്ടാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ.

മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ വാക്കുകൾ പൂർണമായി കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് എന്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം, അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർണ അർഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സംസാരം പൂർണമായി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ ദൃഢമായി മാറും. ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ നോക്കുന്ന ശീലം പൂർണമായും ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായി സമയം ചെലവിടുമ്പോഴും പൂർണമായി അവിടെത്തന്നെ ആയിരിക്കാൻ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അമിതമായ ഉത്കണ്ഠകൾ ഒഴിവാക്കി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ നാം പഠിക്കണം. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പരിശീലിക്കുന്നത് വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ പോലുള്ള കടുത്ത മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാത്രികാലങ്ങളിലെ പതിവായ ഉറക്കമില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ഈ ശീലം വളരെയധികം സഹായിക്കും. ശരിയായ രീതിയിൽ പരിശീലിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും. മനസ്സ് ശാന്തമാകുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും. അതിനാൽ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ മാറ്റിനിർത്തി, ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ വർത്തമാനകാലം പൂർണമായി ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങാം.

