പുരുഷന്മാരുടെ ചില ശീലങ്ങള് അപകടമാണ്; പങ്കാളിയില് കാന്സര് വരുത്തും: വിദഗ്ധ റിപ്പോര്ട്ട് ഇങ്ങനെ
കാന്സര് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളിലെ സെര്വിക്കല് കാന്സറിന് കാരണം പങ്കാളിയുടെ അശ്രദ്ധയുമാകാം. വിദഗ്ധര് പറയുന്നതിങ്ങനെ.
ആരോഗ്യ മേഖലയില് ദിനംപ്രതിയെന്നോണം നേട്ടങ്ങളും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ആരോഗ്യ മേഖലയില് ഇത്തരം പുരോഗതികളുണ്ടെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെയും രോഗികളുടെയും എണ്ണത്തിലും നിരന്തരം ഉയര്ച്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. അത്തരത്തില് വളരെ അപകടകരമായ രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് കാന്സര്. ഓരോ വര്ഷം കഴിയുംതോറും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വന് വര്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഇതില് തന്നെ പുരഷന്മാരില് ശ്വാസകോശ അര്ബുദവും വായയിലെ കാന്സറുമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. എന്നാല് സ്ത്രീകളിലാകട്ടെ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് സ്താര്ബുദവും സെര്വിക്കല് കാന്സറുമാണ്. സ്ത്രീകളില് സെര്വിക്കല് കാന്സര് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വര്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രായമായ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് അധികവും കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളും ഇടക്കിടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്നും വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
സെര്വിക്കല് കാന്സറിന് കാരണം സ്ഥിരമായുണ്ടാകുന്ന സെര്വിക്കല് അണുബാധയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. വളരെയധികം സമയമെടുത്താണ് കാന്സര് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുക. വേദന അടക്കമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇതില് കാണാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്സര് ഉണ്ടെന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ വളരെ വൈകിയാകും. സെര്വിക്കല് അണുബാധ കൂടാതെ പങ്കാളിയുടെ ഏതാനും ശീലങ്ങളും കൂടിയാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാരണങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
ആർത്തവ സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധം: സ്ത്രീകളുമായി ആര്ത്തവ സമയത്ത് ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേര്പ്പെടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി ഇത്തരത്തില് ബന്ധപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ആര്ത്തവ സമയത്തെ വേദന കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലിത് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ആര്ത്തവ സമയത്തെ ശാരീരിക ബന്ധം നേരിട്ട് കാന്സറിന് കാരണമാകില്ല.
മറിച്ച് ഇത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ സെര്വിക്കല് കാന്സറിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ സമയത്ത് സെർവിക്കൽ കാന്സറിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായ HPV (ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്) പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിന് കാരണമാകട്ടെ ആര്ത്തവ സമയത്ത് സെര്വിക്സ് കൂടുതല് സെന്സിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ്. ഇത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമായേക്കാം. പോസ്റ്റ്കോയിറ്റൽ ബ്ലീഡിങ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുക. ഇതും ചിലപ്പോള് സെര്വിക്കല് കാന്സറിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
പുകവലി: സമൂഹത്തില് പുകവലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ എണ്ണത്തില് പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതല്. പുകവലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടമാണ് അതില് നിന്നുള്ള പുക ശ്വസിക്കുന്നതും. പലരും കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കൊപ്പം നിന്ന് പുകവലിക്കാറുണ്ട്. ഇത് വളരെയധികം അപകടമാണെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
ഇത്തരം പുക ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ അർബുദം, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. സിഗരറ്റ് പുകയിൽ 7,000-ത്തിലധികം രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 70-ലധികം കാർസിനോജനുകളാണ് (കാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസ വസ്തുക്കൾ). ഈ പുക സ്ത്രീകളിൽ ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഗർഭകാല സങ്കീർണതകൾക്കും കാരണമാകുമെന്നും പഠനങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പുകവലിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില് സെര്വിക്കല് കാന്സര് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പുകവലിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സര്വിക്കല് മ്യൂക്കസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിപ്പോള് അതില് സിഗരറ്റില് നിന്നുള്ള രാസ വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ സെർവിക്കൽ കോശങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎയെ നശിപ്പിക്കുകയും സെർവിക്കൽ കാൻസർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പുകവലി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും എച്ച്പിവി അണുബാധയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൽ: ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്പ്പെടുമ്പോള് പലരും കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇത് അണുബാധയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം. പ്രത്യേകിച്ചും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്നവര് ഇക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. HPV അണുബാധ തടയാന് ഇത് അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണ്.
സെര്വിക്കല് കാന്സറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്:
- ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുക.
- ആര്ത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്തസ്രാവം.
- അസാധാരണയായി കൂടുതല് ദിവസങ്ങള് നീളുന്ന ആര്ത്തവം.
- അസാധാരണയായി കാണുന്ന വജൈനല് ഡിസ്ചാര്ജ്. അതിലുണ്ടാകുന്ന രക്തം. ഇത് മെനോപൗസ് സമയത്തും കാണപ്പെടാം.
- വയറുവേദന.
- എപ്പോഴും മൂത്രമൊഴിക്കാന് തോന്നുക അല്ലെങ്കില് മൂത്ര തടസം.
- ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്പ്പെടുമ്പോള് വേദന അനുഭവപ്പെടുക.
- അടിവയറ്റില് വേദന.
നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലോ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില് വേഗത്തില് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും. തുടക്കത്തില് കണ്ടെത്താനായാല് പൂര്ണമായും പരിഹരിക്കാവുന്ന രോഗമാണ് കാന്സര്. ഗർഭാശയ അർബുദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധവും നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തലും നിർണായകമാണ്.
