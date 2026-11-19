പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവോ? വന്ധ്യതാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എന്ത്?
പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും ഡോ. നമീത ചന്ദ്ര വർമ്മ പറയുന്നു.
Published : November 19, 2026 at 1:01 PM IST
ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ, ആർത്തവ ശുചിത്വം തുടങ്ങിയ പ്രായോഗിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ ധാരണ കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് അടുത്ത ആർത്തവം പ്രവചിക്കാൻ അണ്ഡോത്പാദന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമില്ല. ആർത്തവചക്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അടുത്ത ആർത്തവ ചക്രം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയും.
നേരെമറിച്ച്, മെച്ചപ്പെട്ട ലൈംഗിക പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണം കൈവരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പല പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ട്, ഇത് പൂർണമായും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയ്ക്ക് ലൈംഗിക പ്രകടനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.
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മറിച്ച്, ഇത് ബീജത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണം, ചലനശേഷി, ഘടന തുടങ്ങിയവ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗിക പ്രകടനം സാധാരണമാണെങ്കിലും ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആശങ്കാജനകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെയോ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു കുടുംബം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതുവരെയോ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഈ അറിവില്ലായ്മ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും.
പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തെ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് റായ്പൂരിലെ ബിർള ഫെർട്ടിലിറ്റി & ഐവിഎഫിലെ വന്ധ്യതാ വിദഗ്ധയായ ഡോ. നമിത ചന്ദ്ര വർമ്മ പറയുന്നു.
ലൈംഗിക ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാണെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം, ചലനശേഷി (motility), ഗുണനിലവാരം എന്നിവ സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വരിക്കോസീൽ (varicocele), വൃഷണങ്ങളിലെ അണുബാധ, അല്ലെങ്കിൽ വൃഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങി വരാത്ത അവസ്ഥ (undescended testicles) എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവോ ചലനശേഷി കുറവോ ഉണ്ടാകാം.
ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായി തിരിച്ചറിയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യ അവബോധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വശമാണ്. ഇതിനുപുറമെ, വന്ധ്യതാ പരിശോധനകളെക്കുറിച്ച് (fertility testing) ശരിയായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമായതോടെ വന്ധ്യതാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, അണ്ഡാശയത്തിൻ്റെ ശേഷിയും (ovarian potential), അണ്ഡോത്പാദന ഉത്തേജനത്തോടുള്ള (ovarian stimulation) പ്രതികരണ സാധ്യതയും പ്രവചിക്കാൻ AMH (anti-Müllerian hormone) പരിശോധന സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സ്വാഭാവിക ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നോ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇനി എത്ര വർഷം കൂടി പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഈ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രം കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല.
അതുപോലെ, ബീജ പരിശോധനയിൽ (semen analysis) ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം, ചലനശേഷി, ഘടന (morphology) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഈ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യ ചരിത്രവും മറ്റ് അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം വിലയിരുത്താൻ. എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും വന്ധ്യതാ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നർഥമില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യുത്പാദന ചരിത്രം, മറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൂചനകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണോ എന്നത്.
ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവചക്രം എന്തെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു?
സ്ത്രീകൾക്ക് ഹോർമോൺ ആരോഗ്യത്തെയും അണ്ഡോത്പാദനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ആർത്തവചക്രം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. നമീത ചന്ദ്ര വർമ്മ പറയുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകളിൽ, ഒരു സാധാരണ ആർത്തവ ചക്രം 21 മുതൽ 35 ദിവസം വരെയാണ്.
ആർത്തവം തുടർച്ചയായി 45-50 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അത് ക്രമരഹിതമായ അണ്ഡവിസർജ്ജനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം. ഇത് പിസിഒഎസ്, തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രോലാക്റ്റിൻ അളവ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ മൂലമാകാം. ആർത്തവ വേദന കഠിനമോ, കാലക്രമേണ വഷളാകുന്നതോ, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതോ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കഠിനമായ പെൽവിക് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും, ചില സ്ത്രീകളിൽ ഇത് പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കും. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വന്ധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവയുടെ മൂലകാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത്, ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതോ ചികിത്സിക്കപ്പെടാത്തതോ ആയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും.
പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടേണ്ടത് അനിവാര്യം
ശരിയായ സമയത്ത് പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഡോ. നമീത ചന്ദ്ര വർമ്മ പറയുന്നു.
ഇത്തരം അറിവുകൾ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും എപ്പോൾ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്ന് അറിയാനും സഹായിക്കുന്നു. നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതുകൊണ്ട് വന്ധ്യത പൂർണമായും തടയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല എങ്കിലും, ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നേരത്തെ കണ്ടെത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
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