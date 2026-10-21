പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിക്കും ഫോളേറ്റ് പ്രധാനം; ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
ഫോളിക് ആസിഡ് അഥവാ വിറ്റാമിൻ ബി9 ൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെകുറിച്ചും പുരുഷന്മാർ വിറ്റാമിൻ ബി9 സപ്ലിമെൻ്റുകൾ കഴിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഡോ. വിശേഷ യാദവ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
Published : October 21, 2026 at 8:35 PM IST
ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. വളരുന്ന കുഞ്ഞിൽ നാഡീവ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യങ്ങൾ (Neural Tube Defects) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഫോളിക് ആസിഡ് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, ഫോളേറ്റ് അഥവാ വിറ്റാമിൻ ബി9 പുരുഷന്മാരും കഴിക്കേണ്ട പോഷകമാണ്.
“ഡിഎൻഎയുടെ നിർമ്മാണം, കോശവിഭജനം, ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങളുടെ രൂപീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ഫോളേറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ബീജകോശങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലും ഇതിന് പങ്കുണ്ട്. ഭ്രൂണം രൂപപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജനിതക വസ്തുവിൻ്റെ പകുതിയും ബീജത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുൽപാദനശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവിൽ ഫോളേറ്റ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.” മുംബൈയിലെ താനെയിലുള്ള നോവ ഐവിഎഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. വിശേഷ യാദവ് ഇ.ടി.വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ്?
വിറ്റാമിൻ ബി9-ൻ്റെ കൃത്രിമ രൂപമാണ് ഫോളിക് ആസിഡ്. ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണിത്. മനുഷ്യശരീരത്തിന് സ്വയം വിറ്റാമിൻ ബി9 ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ പോഷക സപ്ലിമെൻ്റുകളിലൂടെയോ ഇത് ലഭിക്കണം.
ഫോളേറ്റും ബീജത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
- ബീജങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് ഡിഎൻഎയുടെ നിർമാണവും ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ആവശ്യമാണ്. ശരീരത്തിൽ ജനിതക വസ്തുക്കളുടെ സാധാരണ ഉത്പാദനത്തിന് ഫോളേറ്റ് സഹായിക്കുന്നു.
- ഡിഎൻഎയുടെ രൂപീകരണത്തിലും മെത്തിലേഷൻ (Methylation) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജൈവരാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കുവഹിക്കുന്ന വൺ-കാർബൺ മെറ്റബോളിസം എന്ന പ്രക്രിയയിലും ഫോളേറ്റ് പ്രധാനമാണ്.
- ശരീരത്തിൽ ഫോളേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ബീജങ്ങളുടെ വികാസത്തിൽ അസാധാരണതകൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ പ്രത്യുൽപാദനശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും ഫോളേറ്റിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻ്റുകൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പായും മെച്ചപ്പെടുമെന്നും പറയാനാകില്ല.
പുരുഷന്മാരിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ബീജോൽപാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഫോളേറ്റ് സഹായിക്കും. പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശരിയായ പോഷകാഹാരം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഡോ. യാദവ് പറയുന്നു. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസും പോഷകങ്ങളുടെ കുറവും ബീജത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനിതക വസ്തുക്കളെ ബാധിക്കാം. അതിനാൽ ഡിഎൻഎയുടെ നിർമാണത്തിൽ ഫോളേറ്റ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പുരുഷന്മാരിലെ വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള ഏക ചികിത്സയായി ഫോളേറ്റിനെ കാണരുത്. ഇതിനായി വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻ്റുകൾ കഴിക്കണോ?
അച്ഛനാകാന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പച്ച ഇലക്കറികൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, ബീൻസ്, ഗ്രീൻ പീസ്, സിട്രസ് പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഫോളേറ്റ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കണം. ഇതിനുപുറമെ, സിങ്ക്, വിറ്റാമിൻ ബി12, ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
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ഫോളേറ്റിൻ്റെ കുറവുള്ളവർക്കും ചില പ്രത്യേക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻ്റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ അമിതമായി ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ബി12-ൻ്റെ കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയും രോഗനിർണയം വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.
ബീജത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ
- ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക.
- പുകയില ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കുക.
- മദ്യപാനം പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
- ആവശ്യത്തിന് ഗാഢമായ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക.
- ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗർഭധാരണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന പുരുഷന്മാർ ഫെർട്ടിലിറ്റി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം. ഇതിൽ ബീജപരിശോധനയും (Semen Analysis) പ്രസക്തമായ ആരോഗ്യ-ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
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